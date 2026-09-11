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Salvador tem 20 praias impróprias para banho neste final de semana; confira lista

Boletim foi divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) nesta sexta-feira (11).

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17:45

Veja como ficou o Porto da Barra após a instalação de boias para delimitação de área exclusiva para banhistas
Porto da Barra está entre elas  Crédito: Igor Santos / Secom PMS

Vinte praias de Salvador estão impróprias para banho neste final de semana, de acordo com o mais recente Boletim de Balneabilidade do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), divulgado nesta sexta-feira (11).

Entre os pontos classificados como impróprios estão São Tomé de Paripe, Tubarão, Periperi, Penha, Bogari, Bonfim, Pedra Furada, Boa Viagem, Roma, Cantagalo, Porto da Barra, Santa Maria, Farol da Barra (em dois trechos), Rio Vermelho (no trecho próximo ao Morro da Paciência), Armação, Boca do Rio, Corsário, Piatã, Placaford e Itapuã (em dois trechos).

O boletim desta semana classifica como próprios para banho os seguintes pontos na capital baiana: Contorno, Ondina (em dois trechos), Rio Vermelho (no trecho próximo à Casa de Iemanjá e da Igreja de Santana), Buracão, Amaralina (em dois trechos), Pituba (em dois trechos), Patamares, Farol de Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo (em dois trechos).

Ainda conforme o documento, 97 dos 147 pontos monitorados ao longo do litoral baiano foram classificados como próprios para banho, o equivalente a 66% do total. O monitoramento contempla pontos em Salvador, na Baía de Todos-os-Santos e nas costas dos Coqueiros (Litoral Norte), Dendê (Baixo Sul), Cacau (Sul), Descobrimento e Baleias (ambas no Extremo Sul).

A classificação considera os critérios estabelecidos pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que define as condições de balneabilidade de águas doces, salobras e salinas destinadas à recreação de contato primário. Entre os parâmetros utilizados está a presença de Escherichia coli (E. coli). De acordo com a resolução, a água pode ser considerada imprópria quando não atende aos critérios estabelecidos.

Conheça as 20 praias mais bombadas de Salvador

Ilha dos Frades por Divulgação
Praia do Farol da Barra por Tiago Caldas/CORREIO
Praia do Flamengo  por Nara Gentil/CORREIO
Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de Stella Maris é conhecida por ótimas ondas por Ana Félix/ Divulgação
Praia de Itapuã por Amanda Oliveira
Praia do Buracão por Arisson Marinho / CORREIO
Praia do Rio Vermelho por Maysa Polcri/CORREIO
Praia de Ondina por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de Inema por @Triadeimages
Praia de Piatã  por Arisson Marinho/CORREIO
Praia do Jardim de Alah por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de Amaralina  por Ana Albuquerque/CORREIO
Praia de Armação por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de São Tomé de Paripe por Carolina Cerqueira/CORREIO
Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe por Fábio Marconi/Divulgação
Praia da Penha por Fábio Marconi/Divulgação
Praia de Jaguaribe por Reprodução
Praia da Pituba por Reprodução
Praia de Patamares por Tripadvisor
1 de 20
Ilha dos Frades por Divulgação

Panorama do litoral baiano

Na Baía de Todos os Santos, dos 29 pontos avaliados, 18 foram classificados como próprios. Entre os locais impróprios estão três pontos em Madre de Deus, além de Cabuçu, Conceição de Salinas, Cairu de Salinas, Barra do Pote, Mar Grande, Ponta de Areia, Amoreiras e Gameleira.

Na Costa dos Coqueiros, no Litoral Norte, são 37 pontos monitorados, sendo 29 próprios. Entre os locais classificados como impróprios estão Buraquinho, Busca Vida, Jauá, Interlagos, Arembepe, dois pontos do Rio Imbassaí e um ponto do Rio Sauípe.

Na Costa das Baleias, no Extremo Sul, sete dos oito pontos avaliados estão próprios. O único local classificado como impróprio é Cumuruxatiba. Mucuri, Caravelas, Alcobaça, Prado, Nova Viçosa, Pontal da Barra e Guaratiba apresentam condição própria nesta semana.

Na Costa do Cacau, no Litoral Sul, 12 dos 18 pontos monitorados foram considerados próprios. A classificação imprópria aparece nos pontos Marciano, Malhado, Cristo, Sul, Opaba e Lençóis.

A Costa do Dendê, no Litoral Baixo Sul, apresenta condição própria nos oito pontos avaliados. A lista inclui as quatro praias de Morro de São Paulo, Gamboa, Guaibim, Cachoeira de Pancada Grande e Pratigi.

Na Costa do Descobrimento, no Extremo Sul, os nove pontos relacionados no boletim foram classificados como próprios. A lista inclui Araçaípe, Nativos, Mucugê, Mundaí, Coqueiros, Taperapuã, Lençóis, Coroa Vermelha e Mojiquiçaba.

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Recomendações para o banho

O boletim orienta a população a evitar o contato com a água do mar em locais que apresentem manchas de coloração suspeita. Também recomenda evitar o banho de praia durante períodos chuvosos, quando as águas podem receber detritos transportados pelas galerias pluviais, com possibilidade de contaminação.

Outra recomendação é não utilizar áreas próximas a saídas de esgoto, desembocaduras de rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

A população pode acompanhar as condições de balneabilidade por meio do aplicativo Vai Dar Praia, disponível para Android e iOS, e do site do Inema.

Tags:

Salvador

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