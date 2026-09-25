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Salvador tem 24 trechos impróprios para banho neste fim de semana; veja lista

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou boletim nesta sexta-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16:08

Veja como ficou o Porto da Barra após a instalação de boias para delimitação de área exclusiva para banhistas
Veja como ficou o Porto da Barra após a instalação de boias para delimitação de área exclusiva para banhistas Crédito: Igor Santos / Secom PMS

Algumas das praias mais procuradas de Salvador seguem inadequadas para banho neste fim de semana. É o que aponta o mais recente boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), nesta sexta-feira (25). Na capital baiana, 24 dos 38 pontos monitorados foram classificados como impróprios para os banhistas.

Entre os locais que devem ser evitados estão praias tradicionais e de grande movimentação, como Porto da Barra, Farol da Barra, Boa Viagem, Boca do Rio, Piatã e Pituba. Já entre os trechos considerados adequados para banho estão praias de Ondina, Amaralina, Armação, Patamares, Itapuã, Stella Maris e Flamengo.

No conjunto do estado, a situação é mais favorável. Dos 147 pontos monitorados pelo Inema em praias, rios e lagoas da Bahia, 104 foram considerados próprios para banho, o equivalente a cerca de 70% dos locais avaliados.

Em Salvador, apenas 14 pontos receberam classificação positiva. Estão liberados para banho dois trechos de Ondina, dois de Amaralina, além das praias do Buracão, Armação, Patamares, Itapuã — em frente à Sereia —, Lagoa do Abaeté, Farol de Itapuã, Stella Maris e dois pontos em Flamengo. Também está próprio para banho o trecho do Rio Vermelho localizado em frente à Igreja de Nossa Senhora de Santana.

Por outro lado, o Inema recomenda evitar o banho em São Tomé de Paripe, Tubarão, Periperi, Penha, Bogari, Bonfim, Pedra Furada, Boa Viagem, Roma, Cantagalo, Contorno, Porto da Barra, Forte de Santa Maria, Farol da Barra, Pituba, Boca do Rio, Corsário, Lagoa de Pituaçu, Piatã, Placaford e um trecho de Itapuã próximo à Rua Sargento Waldir Xavier.

A praia de São Tomé de Paripe continua sob investigação ambiental após alterações identificadas na qualidade da água. Até a conclusão dos estudos, o instituto orienta que a população evite acessar o local e entrar no mar.

Litoral tem maioria dos pontos liberados

Fora da capital, o cenário é mais positivo. No Litoral Norte, a Costa dos Coqueiros registrou 31 pontos próprios e apenas seis impróprios entre os 37 locais avaliados. As restrições atingem trechos de Buraquinho e Arembepe, além de pontos dos rios Imbassaí, Sauípe e Catana.

Na Costa do Descobrimento, no Extremo Sul, todos os nove pontos analisados foram liberados para banho. O mesmo ocorreu na Costa do Dendê, que reúne destinos turísticos como Morro de São Paulo, Gamboa, Guaibim e Pratigi.

Já na Costa do Cacau, três praias de Ilhéus aparecem como impróprias: Marciano, Sul e Opaba. Os demais 15 pontos avaliados na região receberam classificação positiva.

Na Costa das Baleias, também no Extremo Sul, os oito locais monitorados estão próprios para banho. O levantamento inclui praias de municípios como Prado, Alcobaça, Nova Viçosa, Mucuri e Caravelas.

Na Baía de Todos-os-Santos, 19 dos 29 pontos avaliados foram considerados adequados para os banhistas. Entre os trechos com restrições estão praias localizadas em Madre de Deus, Cabuçu, Conceição de Salinas, Barra do Pote, Mar Grande, Ponta de Areia, Amoreiras e Gameleira.

Caribe baiano? Veja praias com águas calmas e cristalinas em Salvador

Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, foi eleita a melhor do mundo em ranking internacional.  por Fábio Marconi/Divulgação
Praia da Viração é localizada na parte central da ilha dos Frades por @rec.drones
A Praia de Loreto é uma das mais conhecidas da Ilha dos Frades. É possível chegar atarvés do Terminal Náutico de Madre de Deus  por Fábio Marconi
Praia da Pontinha é uma das mais bonitas da Ilha de Bom Jesus dos Passos, em Salvador por @entreasilhas
É possível chegar na Praia das Neves, em Ilha de Maré, através do Terminal Marítimo de São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador por Betto Jr/Secom
Praia de São Tomé de Paripe, no Subúrbio, é famosa por suas águas calmas, mornas e cristalinas por Amanda Oliveira/Divulgação
Porto da Barra tem água calma e é uma das praias mais movimentadas de Salvador  por Arisson Marinho/CORREIO
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Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, foi eleita a melhor do mundo em ranking internacional.  por Fábio Marconi/Divulgação

O que diz o Inema

A classificação segue critérios definidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e leva em consideração, entre outros fatores, a concentração da bactéria Escherichia coli (E. coli) nas amostras coletadas.

O Inema também recomenda que a população evite entrar no mar após períodos de chuva intensa, quando as águas podem receber resíduos transportados pela drenagem urbana. A orientação vale ainda para áreas próximas a desembocaduras de rios, canais de drenagem e saídas de esgoto, independentemente da classificação do local.

O boletim é atualizado semanalmente e pode ser consultado no site do órgão ou por meio do aplicativo Vai Dar Praia, disponível para celulares Android e iOS.

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Salvador Praias Segundo Inema

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