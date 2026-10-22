Salvador tem 474 vagas de emprego com salários de até R$ 3,1 mil nesta quinta-feira (22)

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Esther Morais
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 06:37
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 474 vagas de emprego em Salvador nesta quinta-feira (22). Do total, 300 oportunidades são para a área de telemarketing, sendo 150 para operador de telemarketing receptivo e outras 150 para operador de telemarketing ativo e receptivo.
Os interessados devem acessar o Salvador Digital para agendar o atendimento. Pessoas com deficiência devem entrar em contato pelo telefone (71) 3202-2005 para realizar o agendamento.
Auxiliar de montagem óptica
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Atendente balconista
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Auxiliar de surfaçagem
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Vendedor interno (óptico)
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Recepcionista de hotel
Requisitos: ensino médio completo e três meses de experiência.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Promotor de vendas (cartão)
Requisitos: ensino médio completo e três meses de experiência.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Recepcionista de clínica
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e conhecimento no sistema SMART.
Salário: R$ 1.767, mais benefícios.
Vagas: 2.
Ajudante de motorista
Requisitos: ensino fundamental completo, seis meses de experiência e carteira de reservista ou carta de dispensa.
Salário: R$ 1.820, mais benefícios.
Vagas: 4.
Auxiliar administrativo
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência. Vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Analista de negócios
Requisitos: ensino superior completo em Administração, Engenharia, Economia, Estatística, Ciência de Dados ou áreas afins; seis meses de experiência; Excel avançado e ferramentas de Business Intelligence (BI), como Qlik e Power BI. Contratação por pessoa jurídica (PJ).
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Monitor de creches caninas
Requisitos: ensino fundamental completo. Não exige experiência. É necessário ter disponibilidade para trabalhar à tarde e à noite.
Salário: R$ 1.669,54, mais benefícios.
Vagas: 1.
Pedreiro
Requisitos: ensino fundamental completo e seis meses de experiência.
Salário: R$ 2.603,05, mais benefícios.
Vagas: 5.
Ajudante de pedreiro
Requisitos: ensino fundamental incompleto e seis meses de experiência.
Salário: R$ 1.654,08, mais benefícios.
Vagas: 5.
Carpinteiro
Requisitos: ensino fundamental incompleto e seis meses de experiência.
Salário: R$ 2.603,05, mais benefícios.
Vagas: 5.
Auxiliar de higienização
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.
Salário: R$ 1.621, mais benefícios.
Vagas: 10.
Auxiliar de manutenção de condomínio
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e carteira de reservista ou certificado de dispensa.
Salário: R$ 1.621, mais benefícios.
Vagas: 5.
Vendedor interno
Requisitos: ensino superior completo em Administração ou Gestão Comercial, seis meses de experiência e inglês fluente. Contratação por pessoa jurídica (PJ).
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Camareira
Requisitos: ensino fundamental completo e três meses de experiência. Vaga destinada a moradores da região da Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa.
Salário: R$ 1.621, mais benefícios.
Vagas: 1.
Recepcionista de hotel
Requisitos: ensino médio completo, três meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite e carteira de reservista ou carta de dispensa. Vaga destinada a moradores da região da Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa.
Salário: R$ 1.621, mais benefícios.
Vagas: 1.
Técnico de manutenção predial
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa e fácil acesso à região de Lauro de Freitas.
Salário: R$ 2.167,83, mais benefícios.
Vagas: 1.
Auxiliar de manutenção predial
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa e fácil acesso à região de Lauro de Freitas.
Salário: R$ 1.621, mais benefícios.
Vagas: 1.
Auxiliar de bar
Requisitos: ensino fundamental completo e três meses de experiência.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 2.
Capoteiro automotivo
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Auxiliar de produção (padaria)
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.
Salário: R$ 1.621, mais benefícios.
Vagas: 4.
Atendente de loja
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.
Salário: R$ 1.621, mais benefícios.
Vagas: 4.
Empregada doméstica
Requisitos: ensino fundamental incompleto e três meses de experiência.
Salário: R$ 1.621, mais benefícios.
Vagas: 1.
Cozinheira
Requisitos: ensino fundamental completo e seis meses de experiência. Vaga destinada a moradores da região da Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa e exclusiva para o Programa Simm Mulher.
Salário: R$ 1.621, mais benefícios.
Vagas: 1.
Auxiliar de recepção
Requisitos: ensino médio completo, três meses de experiência, informática intermediária, disponibilidade para trabalhar 36 horas semanais e fácil acesso à região de Stella Maris.
Salário: R$ 1.365,98, mais benefícios.
Vagas: 1.
Motorista bitrem de nove eixos
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH categoria E, cursos MOPP atualizado, NR-20 e NR-35, disponibilidade para viagens de longa distância, conhecimentos de legislação de trânsito, direção defensiva e tecnologia embarcada, além de carteira de reservista ou certificado de dispensa.
Salário: R$ 3.148,76, mais benefícios.
Vagas: 10.
Cozinheiro
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência. É desejável ter habilidades no preparo de frutos do mar e comida baiana.
Salário: R$ 1.818, mais benefícios.
Vagas: 2.
Auxiliar de cozinha
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.
Salário: R$ 1.621, mais benefícios.
Vagas: 2.
Garçom
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 2.
Barman
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e carteira de reservista ou atestado de dispensa.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 2.
Vendedor interno
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em vendas de produtos de dedetização e disponibilidade para viajar. Vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher.
Salário: R$ 1.621, mais benefícios.
Vagas: 1.
Assistente de vendas (estágio)
Requisitos: ensino médio cursando o primeiro ou o segundo ano. Não exige experiência. Vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher.
Salário: bolsa de R$ 800, mais transporte.
Vagas: 1.
Auxiliar de contabilidade
Requisitos: ensino superior completo e seis meses de experiência. É imprescindível ter formação superior ou técnica em Ciências Contábeis. Vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher.
Salário: R$ 1.900, mais benefícios.
Vagas: 1.
Técnico de segurança do trabalho
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa, curso técnico em Segurança do Trabalho, Pacote Office, CNH categoria B e registro ativo no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Manobrista
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa e CNH categoria D com EAR (Exerce Atividade Remunerada).
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Auxiliar de recursos humanos
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na área de Recursos Humanos e conhecimento intermediário do Pacote Office e da internet.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Assistente de recursos humanos
Requisitos: ensino superior completo em Administração, Recursos Humanos ou áreas afins, seis meses de experiência na área e conhecimento intermediário do Pacote Office e da internet.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Operador de empilhadeira
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa, CNH categoria B, conhecimento intermediário do Pacote Office e da internet e curso na área (NR-11).
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Ajudante de armazém
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa e CNH categoria D com EAR.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Ajudante de distribuição
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa e experiência com entrega de mercadorias.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Motorista entregador
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa e CNH categoria D com EAR.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Empacotador
Requisitos: ensino médio completo. Não exige experiência. É imprescindível ter carteira de reservista ou carta de dispensa, carteira de trabalho sem registros anteriores e disponibilidade para trabalhar no fechamento da loja. Vaga exclusiva para primeiro emprego.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 5.
Operador de caixa
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência com atendimento ao público e disponibilidade para trabalhar em Salvador e na Região Metropolitana. Vaga temporária de 90 dias.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 10.
Chefe de departamento de pessoal
Requisitos: ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência e experiência no sistema TOTVS.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Operador de telemarketing receptivo
Requisitos: ensino médio completo. Não exige experiência. É imprescindível ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimentos de informática e digitação, computador ou notebook para treinamento exclusivamente on-line e disponibilidade de horário pela manhã, à tarde ou à noite.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 150.
Atendente de farmácia
Requisitos: ensino médio completo. Não exige experiência. É imprescindível ter carteira de trabalho sem registros anteriores, disponibilidade para trabalhar no fechamento da loja e no bairro da Graça. Vaga exclusiva para primeiro emprego.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 20.
Ajudante de farmácia
Requisitos: ensino médio completo. Não exige experiência. Conforme a Lei da Aprendizagem, é necessário ter entre 18 e 23 anos e disponibilidade para trabalhar no fechamento da loja. Vaga exclusiva para jovem aprendiz.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 20.
Fiscal de loja
Requisitos: ensino médio completo. Não exige experiência. É imprescindível ter carteira de reservista ou comprovante de dispensa, carteira de trabalho sem registros anteriores e disponibilidade para trabalhar no fechamento da loja. Vaga exclusiva para primeiro emprego.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 10.
Fiscal de loja
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou comprovante de dispensa e disponibilidade para trabalhar no fechamento da loja.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 10.
Barman
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.
Salário: R$ 2.000, mais benefícios.
Vagas: 1.
Cozinheiro
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e disponibilidade de horário.
Salário: R$ 2.400, mais comissão e benefícios.
Vagas: 1.
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: ensino médio completo. Não exige experiência. É necessário ter boa dicção e conhecimentos de informática.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 150.
Vagas exclusivas para pessoas com deficiência
Ajudante de cozinha (PCD)
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência. Vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Auxiliar de limpeza (PCD)
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência. Vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.
Copeiro de restaurante (PCD)
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência. Vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher.
Salário: a combinar, mais benefícios.
Vagas: 1.