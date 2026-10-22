VEJA CARGOS

Salvador tem 474 vagas de emprego com salários de até R$ 3,1 mil nesta quinta-feira (22)

Oportunidades incluem 300 vagas para operador de telemarketing, além de postos em áreas como comércio, construção civil, hotelaria e serviços

Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 06:37

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 474 vagas de emprego em Salvador nesta quinta-feira (22). Do total, 300 oportunidades são para a área de telemarketing, sendo 150 para operador de telemarketing receptivo e outras 150 para operador de telemarketing ativo e receptivo.

Os interessados devem acessar o Salvador Digital para agendar o atendimento. Pessoas com deficiência devem entrar em contato pelo telefone (71) 3202-2005 para realizar o agendamento.

Confira as vagas disponíveis:

Auxiliar de montagem óptica

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Atendente balconista

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Auxiliar de surfaçagem

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Vendedor interno (óptico)

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Recepcionista de hotel

Requisitos: ensino médio completo e três meses de experiência.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Promotor de vendas (cartão)

Requisitos: ensino médio completo e três meses de experiência.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Recepcionista de clínica

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e conhecimento no sistema SMART.

Salário: R$ 1.767, mais benefícios.

Vagas: 2.

Ajudante de motorista

Requisitos: ensino fundamental completo, seis meses de experiência e carteira de reservista ou carta de dispensa.

Salário: R$ 1.820, mais benefícios.

Vagas: 4.

Auxiliar administrativo

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência. Vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Analista de negócios

Requisitos: ensino superior completo em Administração, Engenharia, Economia, Estatística, Ciência de Dados ou áreas afins; seis meses de experiência; Excel avançado e ferramentas de Business Intelligence (BI), como Qlik e Power BI. Contratação por pessoa jurídica (PJ).

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Monitor de creches caninas

Requisitos: ensino fundamental completo. Não exige experiência. É necessário ter disponibilidade para trabalhar à tarde e à noite.

Salário: R$ 1.669,54, mais benefícios.

Vagas: 1.

Pedreiro

Requisitos: ensino fundamental completo e seis meses de experiência.

Salário: R$ 2.603,05, mais benefícios.

Vagas: 5.

Ajudante de pedreiro

Requisitos: ensino fundamental incompleto e seis meses de experiência.

Salário: R$ 1.654,08, mais benefícios.

Vagas: 5.

Carpinteiro

Requisitos: ensino fundamental incompleto e seis meses de experiência.

Salário: R$ 2.603,05, mais benefícios.

Vagas: 5.

Auxiliar de higienização

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.

Salário: R$ 1.621, mais benefícios.

Vagas: 10.

Auxiliar de manutenção de condomínio

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e carteira de reservista ou certificado de dispensa.

Salário: R$ 1.621, mais benefícios.

Vagas: 5.

Vendedor interno

Requisitos: ensino superior completo em Administração ou Gestão Comercial, seis meses de experiência e inglês fluente. Contratação por pessoa jurídica (PJ).

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Camareira

Requisitos: ensino fundamental completo e três meses de experiência. Vaga destinada a moradores da região da Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa.

Salário: R$ 1.621, mais benefícios.

Vagas: 1.

Recepcionista de hotel

Requisitos: ensino médio completo, três meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite e carteira de reservista ou carta de dispensa. Vaga destinada a moradores da região da Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa.

Salário: R$ 1.621, mais benefícios.

Vagas: 1.

Técnico de manutenção predial

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa e fácil acesso à região de Lauro de Freitas.

Salário: R$ 2.167,83, mais benefícios.

Vagas: 1.

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa e fácil acesso à região de Lauro de Freitas.

Salário: R$ 1.621, mais benefícios.

Vagas: 1.

Auxiliar de bar

Requisitos: ensino fundamental completo e três meses de experiência.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 2.

Capoteiro automotivo

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Auxiliar de produção (padaria)

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.

Salário: R$ 1.621, mais benefícios.

Vagas: 4.

Atendente de loja

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.

Salário: R$ 1.621, mais benefícios.

Vagas: 4.

Empregada doméstica

Requisitos: ensino fundamental incompleto e três meses de experiência.

Salário: R$ 1.621, mais benefícios.

Vagas: 1.

Cozinheira

Requisitos: ensino fundamental completo e seis meses de experiência. Vaga destinada a moradores da região da Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa e exclusiva para o Programa Simm Mulher.

Salário: R$ 1.621, mais benefícios.

Vagas: 1.

Auxiliar de recepção

Requisitos: ensino médio completo, três meses de experiência, informática intermediária, disponibilidade para trabalhar 36 horas semanais e fácil acesso à região de Stella Maris.

Salário: R$ 1.365,98, mais benefícios.

Vagas: 1.

Motorista bitrem de nove eixos

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH categoria E, cursos MOPP atualizado, NR-20 e NR-35, disponibilidade para viagens de longa distância, conhecimentos de legislação de trânsito, direção defensiva e tecnologia embarcada, além de carteira de reservista ou certificado de dispensa.

Salário: R$ 3.148,76, mais benefícios.

Vagas: 10.

Cozinheiro

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência. É desejável ter habilidades no preparo de frutos do mar e comida baiana.

Salário: R$ 1.818, mais benefícios.

Vagas: 2.

Auxiliar de cozinha

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.

Salário: R$ 1.621, mais benefícios.

Vagas: 2.

Garçom

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 2.

Barman

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e carteira de reservista ou atestado de dispensa.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 2.

Vendedor interno

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em vendas de produtos de dedetização e disponibilidade para viajar. Vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher.

Salário: R$ 1.621, mais benefícios.

Vagas: 1.

Assistente de vendas (estágio)

Requisitos: ensino médio cursando o primeiro ou o segundo ano. Não exige experiência. Vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher.

Salário: bolsa de R$ 800, mais transporte.

Vagas: 1.

Auxiliar de contabilidade

Requisitos: ensino superior completo e seis meses de experiência. É imprescindível ter formação superior ou técnica em Ciências Contábeis. Vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher.

Salário: R$ 1.900, mais benefícios.

Vagas: 1.

Técnico de segurança do trabalho

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa, curso técnico em Segurança do Trabalho, Pacote Office, CNH categoria B e registro ativo no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Manobrista

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa e CNH categoria D com EAR (Exerce Atividade Remunerada).

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Auxiliar de recursos humanos

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na área de Recursos Humanos e conhecimento intermediário do Pacote Office e da internet.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Assistente de recursos humanos

Requisitos: ensino superior completo em Administração, Recursos Humanos ou áreas afins, seis meses de experiência na área e conhecimento intermediário do Pacote Office e da internet.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Operador de empilhadeira

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa, CNH categoria B, conhecimento intermediário do Pacote Office e da internet e curso na área (NR-11).

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Ajudante de armazém

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa e CNH categoria D com EAR.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Ajudante de distribuição

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa e experiência com entrega de mercadorias.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Motorista entregador

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa e CNH categoria D com EAR.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Empacotador

Requisitos: ensino médio completo. Não exige experiência. É imprescindível ter carteira de reservista ou carta de dispensa, carteira de trabalho sem registros anteriores e disponibilidade para trabalhar no fechamento da loja. Vaga exclusiva para primeiro emprego.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 5.

Operador de caixa

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência com atendimento ao público e disponibilidade para trabalhar em Salvador e na Região Metropolitana. Vaga temporária de 90 dias.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 10.

Chefe de departamento de pessoal

Requisitos: ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência e experiência no sistema TOTVS.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Operador de telemarketing receptivo

Requisitos: ensino médio completo. Não exige experiência. É imprescindível ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimentos de informática e digitação, computador ou notebook para treinamento exclusivamente on-line e disponibilidade de horário pela manhã, à tarde ou à noite.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 150.

Atendente de farmácia

Requisitos: ensino médio completo. Não exige experiência. É imprescindível ter carteira de trabalho sem registros anteriores, disponibilidade para trabalhar no fechamento da loja e no bairro da Graça. Vaga exclusiva para primeiro emprego.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 20.

Ajudante de farmácia

Requisitos: ensino médio completo. Não exige experiência. Conforme a Lei da Aprendizagem, é necessário ter entre 18 e 23 anos e disponibilidade para trabalhar no fechamento da loja. Vaga exclusiva para jovem aprendiz.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 20.

Fiscal de loja

Requisitos: ensino médio completo. Não exige experiência. É imprescindível ter carteira de reservista ou comprovante de dispensa, carteira de trabalho sem registros anteriores e disponibilidade para trabalhar no fechamento da loja. Vaga exclusiva para primeiro emprego.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 10.

Fiscal de loja

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou comprovante de dispensa e disponibilidade para trabalhar no fechamento da loja.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 10.

Barman

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.

Salário: R$ 2.000, mais benefícios.

Vagas: 1.

Cozinheiro

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e disponibilidade de horário.

Salário: R$ 2.400, mais comissão e benefícios.

Vagas: 1.

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: ensino médio completo. Não exige experiência. É necessário ter boa dicção e conhecimentos de informática.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 150.

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Ajudante de cozinha (PCD)

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência. Vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Auxiliar de limpeza (PCD)

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência. Vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher.

Salário: a combinar, mais benefícios.

Vagas: 1.

Copeiro de restaurante (PCD)

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência. Vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher.

Salário: a combinar, mais benefícios.