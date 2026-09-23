TRABALHO

Salvador tem 487 vagas de emprego com salários de até R$ 3,3 mil nesta quarta-feira (23)

Oportunidades são oferecidas pelo Simm e incluem 81 vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 06:32

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 487 vagas de emprego em Salvador nesta quarta-feira (23). As oportunidades contemplam candidatos com níveis de escolaridade que vão do ensino fundamental ao superior, além de vagas de estágio e para primeiro emprego. Entre as oportunidades, 81 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Os salários chegam a R$ 3.325,50, para o cargo de encarregado administrativo. Também há oportunidades para motorista bitrem, técnico de informática, cozinheiro, auxiliar administrativo, operador de telemarketing, garçom, entre outras funções.

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Para participar, os candidatos devem acessar o Salvador Digital e realizar o agendamento do atendimento. Pessoas com deficiência devem entrar em contato pelo telefone 3202-2005 para fazer o agendamento.

Confira as principais vagas:

Encarregado administrativo: 1 vaga, nível superior e salário de R$ 3.325,50 + benefícios;

Motorista Bitrem 9 eixos: 10 vagas, ensino médio e salário de R$ 3.148,76 + benefícios;

Técnico de informática: 1 vaga, nível superior e salário de R$ 2.944,64 + benefícios;

Pedreiro: 2 vagas exclusivas para PCD, ensino fundamental incompleto e salário de R$ 2.603,05 + benefícios;

Motorista entregador: 20 vagas, ensino médio e salário de R$ 2.464,50 + benefícios;

Cozinheiro: 1 vaga, ensino médio e salário de R$ 2.400 + comissão e benefícios;

Assistente de Departamento de Pessoal: 1 vaga, nível superior e salário de R$ 2.350 + benefícios;

Atendente de loja: 3 vagas exclusivas para PCD, ensino médio e salário de R$ 2.226 + benefícios;

Auxiliar administrativo temporário: 1 vaga exclusiva para PCD, com duração de 45 dias e salário de R$ 2.207 + benefícios;

Motorista entregador: 1 vaga, ensino fundamental e salário de R$ 2.175 + benefícios;

Auxiliar de RH: 1 vaga, ensino médio e salário de R$ 1.800 + benefícios;

Auxiliar de cozinha: 1 vaga, ensino médio e salário de R$ 1.800 + benefícios;

Balconista: 1 vaga, ensino médio e salário de R$ 1.891,05 + benefícios;

Costureira: 1 vaga, ensino fundamental incompleto e salário de R$ 1.850 + benefícios;

Auxiliar de depósito: 1 vaga, ensino médio e salário de R$ 1.820 + benefícios;

Operador de caixa: 10 vagas exclusivas para PCD, ensino médio e salário de R$ 1.820 + benefícios;

Auxiliar de limpeza: 20 vagas exclusivas para PCD, ensino fundamental e salário de R$ 1.660 + benefícios;

Empacotador: 15 vagas exclusivas para PCD, ensino médio, com salário a combinar + benefícios;

Operador de telemarketing: 100 vagas, ensino médio, sem experiência e salário de R$ 1.621 + benefícios;

Operador de telemarketing: 150 vagas, ensino médio, sem experiência e salário a combinar + benefícios.

Além das oportunidades listadas acima, o Simm oferece vagas exclusivas para pessoas com deficiência nas funções de vendedor interno, auxiliar de limpeza, atendente de loja, operador de caixa, auxiliar administrativo, separador de mercadorias, pedreiro, servente comum, auxiliar de loja, empacotador e assistente de Recursos Humanos e Departamento de Pessoal.