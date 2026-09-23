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Salvador tem 487 vagas de emprego com salários de até R$ 3,3 mil nesta quarta-feira (23)

Oportunidades são oferecidas pelo Simm e incluem 81 vagas exclusivas para pessoas com deficiência

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 06:32

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 487 vagas de emprego em Salvador nesta quarta-feira (23). As oportunidades contemplam candidatos com níveis de escolaridade que vão do ensino fundamental ao superior, além de vagas de estágio e para primeiro emprego. Entre as oportunidades, 81 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Os salários chegam a R$ 3.325,50, para o cargo de encarregado administrativo. Também há oportunidades para motorista bitrem, técnico de informática, cozinheiro, auxiliar administrativo, operador de telemarketing, garçom, entre outras funções.

Os 10 cursos que podem ajudar adolescentes a conquistar o primeiro emprego e escolher uma carreira

1 Informática: O domínio das ferramentas digitais é praticamente obrigatório no mercado de trabalho por Will Cruz/Divulgação
2 Inglês: Considerado um diferencial competitivo em diversas áreas, o inglês amplia oportunidades acadêmicas e profissionais, além de facilitar o acesso a conteúdos e tecnologias globais por Shutterstock
3 Administração: Ideal para quem gosta de organização e gestão, o curso apresenta conceitos de finanças, planejamento, atendimento ao cliente e rotinas administrativas, servindo como base para diferentes carreiras. por Freepik
4 Designer gráfico: Voltado para jovens criativos, ensina a desenvolver peças visuais, identidade de marca e conteúdos para redes sociais utilizando ferramentas amplamente adotadas pelo mercado por Freepik
5 Marketing Digital: Com a expansão do ambiente online, profissionais que entendem de redes sociais, produção de conteúdo e estratégias digitais estão cada vez mais valorizados. O curso também pode abrir portas para trabalhos autônomos. por Imagem: OPOLJA | Shutterstock
6 Programação: Uma das áreas mais promissoras da atualidade, a programação desenvolve raciocínio lógico e capacidade de resolução de problemas. Além disso, prepara os jovens para oportunidades em tecnologia e inovação. por Shutterstock
7 Atendimento ao Cliente: A habilidade de se comunicar bem é essencial em qualquer profissão. O curso ensina técnicas de relacionamento, atendimento e resolução de conflitos, competências valorizadas em diversos setores. por Pexels, shkrabaanthony
8 Vendas: Mais do que comercializar produtos, vender envolve negociação, comunicação e entendimento das necessidades do cliente. Essas habilidades podem ser aplicadas em diferentes áreas profissionais. por Shutterstock
9 Excel: Muito requisitado em funções administrativas, financeiras e de gestão, o Excel é uma ferramenta indispensável para análise e organização de dados, tornando-se um diferencial para quem busca o primeiro emprego por Shutterstock
10 Empreendedorismo: O curso estimula a criatividade, a autonomia e a capacidade de transformar ideias em projetos. Mesmo para quem não pretende abrir um negócio, o pensamento empreendedor é valorizado pelas empresas. por Shutterstock
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1 Informática: O domínio das ferramentas digitais é praticamente obrigatório no mercado de trabalho por Will Cruz/Divulgação

Para participar, os candidatos devem acessar o Salvador Digital e realizar o agendamento do atendimento. Pessoas com deficiência devem entrar em contato pelo telefone 3202-2005 para fazer o agendamento.

Confira as principais vagas:

Encarregado administrativo: 1 vaga, nível superior e salário de R$ 3.325,50 + benefícios;

Motorista Bitrem 9 eixos: 10 vagas, ensino médio e salário de R$ 3.148,76 + benefícios;

Técnico de informática: 1 vaga, nível superior e salário de R$ 2.944,64 + benefícios;

Pedreiro: 2 vagas exclusivas para PCD, ensino fundamental incompleto e salário de R$ 2.603,05 + benefícios;

Motorista entregador: 20 vagas, ensino médio e salário de R$ 2.464,50 + benefícios;

Cozinheiro: 1 vaga, ensino médio e salário de R$ 2.400 + comissão e benefícios;

Assistente de Departamento de Pessoal: 1 vaga, nível superior e salário de R$ 2.350 + benefícios;

Atendente de loja: 3 vagas exclusivas para PCD, ensino médio e salário de R$ 2.226 + benefícios;

Auxiliar administrativo temporário: 1 vaga exclusiva para PCD, com duração de 45 dias e salário de R$ 2.207 + benefícios;

Motorista entregador: 1 vaga, ensino fundamental e salário de R$ 2.175 + benefícios;

Auxiliar de RH: 1 vaga, ensino médio e salário de R$ 1.800 + benefícios;

Auxiliar de cozinha: 1 vaga, ensino médio e salário de R$ 1.800 + benefícios;

Balconista: 1 vaga, ensino médio e salário de R$ 1.891,05 + benefícios;

Costureira: 1 vaga, ensino fundamental incompleto e salário de R$ 1.850 + benefícios;

Auxiliar de depósito: 1 vaga, ensino médio e salário de R$ 1.820 + benefícios;

Operador de caixa: 10 vagas exclusivas para PCD, ensino médio e salário de R$ 1.820 + benefícios;

Auxiliar de limpeza: 20 vagas exclusivas para PCD, ensino fundamental e salário de R$ 1.660 + benefícios;

Empacotador: 15 vagas exclusivas para PCD, ensino médio, com salário a combinar + benefícios;

Operador de telemarketing: 100 vagas, ensino médio, sem experiência e salário de R$ 1.621 + benefícios;

Operador de telemarketing: 150 vagas, ensino médio, sem experiência e salário a combinar + benefícios.

Além das oportunidades listadas acima, o Simm oferece vagas exclusivas para pessoas com deficiência nas funções de vendedor interno, auxiliar de limpeza, atendente de loja, operador de caixa, auxiliar administrativo, separador de mercadorias, pedreiro, servente comum, auxiliar de loja, empacotador e assistente de Recursos Humanos e Departamento de Pessoal.

Os requisitos variam de acordo com cada função e incluem diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

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