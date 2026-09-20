Salvador tem 513 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 3,1 mil; veja como se candidatar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 08:03
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 513 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (21). Há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, incluindo postos para quem não tem experiência. Os salários chegam a R$ 3.148,76, além de benefícios.
Os interessados devem acessar o Salvador Digital para fazer o agendamento a partir das 17h. O atendimento pode ser presencial ou remoto, via WhatsApp, conforme escolha feita no momento do agendamento.
Pessoas com deficiência visual podem entrar em contato pelo telefone (71) 3202-2005. Para as vagas que exigem experiência, o tempo de serviço precisa ser comprovado na carteira de trabalho.
Os 10 cursos que podem ajudar adolescentes a conquistar o primeiro emprego e escolher uma carreira
Auxiliar de câmara fria
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e carteira de reservista ou carta de dispensa.
Salário: a combinar + benefícios.
1 vaga.
Assistente de vendas — SIMM Mulher
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e fácil acesso à região da Cidade Baixa.
Salário: R$ 1.780 + benefícios.
1 vaga.
Operador logístico — estágio
Requisitos: ensino médio incompleto ou cursando Técnico em Logística, sem experiência.
Bolsa: a combinar + benefícios.
10 vagas.
Empregada doméstica — SIMM Mulher
Requisitos: ensino fundamental incompleto e seis meses de experiência.
Salário: R$ 1.621 + benefícios.
1 vaga.
Balconista
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, fácil acesso à região do Rio Vermelho e carteira de reservista ou carta de dispensa.
Salário: R$ 1.891,05 + benefícios.
1 vaga.
Ajudante de carga e descarga
Requisitos: ensino fundamental completo, seis meses de experiência e disponibilidade para carregar peso.
Salário: a combinar + benefícios.
1 vaga.
Garçom
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios.
15 vagas.
Empregada doméstica
Requisitos: ensino fundamental incompleto e três meses de experiência.
Salário: R$ 1.621 + benefícios.
1 vaga.
Empacotador — primeiro emprego
Requisitos: ensino médio completo, sem experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: a combinar + benefícios.
2 vagas.
Auxiliar administrativo — estágio
Requisitos: ensino superior incompleto em Administração ou curso técnico, a partir do 1º semestre, sem experiência e conhecimento em informática.
Bolsa: R$ 750 + benefícios.
3 vagas.
Vendedor de veículos
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com vendas e conhecimento de informática.
Salário: R$ 1.621 + benefícios.
1 vaga.
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e conhecimento em informática.
Salário: R$ 1.621 + benefícios.
150 vagas.
Atendente balconista de farmácia — SIMM Mulher
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e experiência em farmácia comercial.
Salário: a combinar + benefícios.
2 vagas.
Motorista carreteiro
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH E, curso MOPP, direção defensiva, legislação de trânsito, experiência com transporte de cargas secas e contêineres, conhecimento básico de rastreador e manobra de pátio, além de carteira de reservista ou carta de dispensa.
Salário: R$ 3.089,46 + benefícios.
1 vaga.
Auxiliar de Laboratório Farmacêutico
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência. Experiência com farmácia de manipulação será um diferencial.
Salário: R$ 2.004,50 + benefícios.
1 vaga.
Assistente de Departamento de Pessoal
Requisitos: ensino superior completo em Administração ou Recursos Humanos e seis meses de experiência.
Salário: R$ 2.350 + benefícios.
1 vaga.
Técnico de Segurança do Trabalho
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de TST, conhecimento em pacote Office, CNH B, registro ativo no MTE e carteira de reservista ou carta de dispensa.
Salário: a combinar + benefícios.
1 vaga.
Auxiliar de RH
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.
Salário: R$ 1.800 + benefícios.
1 vaga.
Motorista entregador
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH D com EAR, experiência com entrega de bebidas ou materiais pesados e carteira de reservista ou carta de dispensa.
Salário: R$ 2.464,50 + benefícios.
20 vagas.
Cozinheiro
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e disponibilidade de horário.
Salário: R$ 2.400 + comissão e benefícios.
1 vaga.
Atendente de balcão
Requisitos: ensino fundamental completo, seis meses de experiência e fácil acesso à região do Rio Vermelho.
Salário: R$ 1.621 + benefícios.
1 vaga.
Ajudante de cozinha
Requisitos: ensino fundamental completo, seis meses de experiência e fácil acesso à região do Rio Vermelho.
Salário: R$ 1.621 + benefícios.
1 vaga.
Recepcionista administrativa — estágio/SIMM Mulher
Requisitos: ensino médio incompleto, cursando o 2º ano no turno da noite e sem experiência. Vaga zoneada para Imbuí e bairros próximos.
Bolsa: R$ 820 + benefícios.
1 vaga.
Analista Comercial
Requisitos: ensino superior completo em Administração ou Gestão Comercial e seis meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios.
1 vaga.
Costureira
Requisitos: ensino fundamental incompleto e três meses de experiência.
Salário: R$ 1.850 + benefícios.
1 vaga.
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e conhecimento em informática.
Salário: a combinar + benefícios.
150 vagas.
Motorista Bitrem 9 eixos
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH E, curso MOPP atualizado, NR-20 e NR-35, disponibilidade para viagens de longa distância, conhecimento em legislação de trânsito, direção defensiva e tecnologia embarcada, além de carteira de reservista ou certificado de dispensa.
Salário: R$ 3.148,76 + benefícios.
10 vagas.
Operador de telemarketing receptivo
Requisitos: ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online e disponibilidade de horário.
Salário: a combinar + benefícios.
40 vagas.
Atendente de Farmácia — primeiro emprego
Requisitos: ensino médio completo, sem experiência, carteira limpa, disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja e na região da Graça.
Salário: a combinar + benefícios.
10 vagas.
Ajudante de Farmácia — Jovem Aprendiz
Requisitos: ensino médio completo, sem experiência, idade entre 18 e 23 anos, conforme a Lei da Aprendizagem, e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.
Salário: a combinar + benefícios.
10 vagas.
Fiscal de Loja — primeiro emprego
Requisitos: ensino médio completo, sem experiência, carteira de reservista ou comprovante de dispensa, carteira limpa e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.
Salário: a combinar + benefícios.
5 vagas.
Fiscal de Loja
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou comprovante de dispensa e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.
Salário: a combinar + benefícios.
5 vagas.
Vagas exclusivas para pessoas com deficiência
Auxiliar de Limpeza
Requisitos: ensino médio incompleto, sem experiência.
Salário: R$ 1.820 + benefícios.
10 vagas.
Vendedor Interno
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios.
10 vagas.
Atendente de Loja
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.
Salário: R$ 2.226 + benefícios.
3 vagas.
Operador de Caixa
Requisitos: ensino médio completo, sem experiência e conhecimento em informática.
Salário: R$ 1.820 + benefícios.
10 vagas.
Auxiliar Administrativo — temporária de 45 dias
Requisitos: ensino médio completo, três meses de experiência e conhecimento em informática.
Salário: R$ 2.207 + benefícios.
1 vaga.
Separador de Mercadorias — temporária de 45 dias
Requisitos: ensino médio completo, sem experiência e conhecimento em informática.
Salário: R$ 1.820 + benefícios.
1 vaga.
Ajudante de carga e descarga
Requisitos: ensino fundamental completo, três meses de experiência e carteira de reservista ou carta de dispensa.
Salário: a combinar + benefícios.
2 vagas.
Pedreiro
Requisitos: ensino fundamental incompleto e seis meses de experiência.
Salário: R$ 2.603,05 + benefícios.
2 vagas.
Servente comum
Requisitos: ensino fundamental incompleto e seis meses de experiência.
Salário: R$ 1.654,08 + benefícios.
2 vagas.
Auxiliar de Loja
Requisitos: ensino médio completo, sem experiência e disponibilidade de horário.
Salário: R$ 1.820 + benefícios.
5 vagas.
Empacotador
Requisitos: ensino médio completo, sem experiência e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.
Salário: a combinar + benefícios.
15 vagas.
Auxiliar de Limpeza
Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios.
1 vaga.
Assistente de Recursos Humanos e Departamento de Pessoal
Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e experiência na área de Departamento de Pessoal e Recursos Humanos.
Salário: a combinar + benefícios.
1 vaga.
O atendimento para as vagas de segunda-feira (21) deve ser agendado pelo Salvador Digital a partir das 17h. O candidato escolhe, no momento do agendamento, entre atendimento presencial ou remoto.
Em caso de deficiência visual, o contato deve ser feito pelo (71) 3202-2005.