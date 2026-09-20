OPORTUNIDADE

Salvador tem 513 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 3,1 mil; veja como se candidatar

Agendamento começa às 17h deste domingo (20)

Esther Morais

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 08:03

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 513 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (21). Há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, incluindo postos para quem não tem experiência. Os salários chegam a R$ 3.148,76, além de benefícios.

Os interessados devem acessar o Salvador Digital para fazer o agendamento a partir das 17h. O atendimento pode ser presencial ou remoto, via WhatsApp, conforme escolha feita no momento do agendamento.

Pessoas com deficiência visual podem entrar em contato pelo telefone (71) 3202-2005. Para as vagas que exigem experiência, o tempo de serviço precisa ser comprovado na carteira de trabalho.

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Confira a lista completa

Auxiliar de câmara fria

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e carteira de reservista ou carta de dispensa.

Salário: a combinar + benefícios.

1 vaga.

Assistente de vendas — SIMM Mulher

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e fácil acesso à região da Cidade Baixa.

Salário: R$ 1.780 + benefícios.

1 vaga.

Operador logístico — estágio

Requisitos: ensino médio incompleto ou cursando Técnico em Logística, sem experiência.

Bolsa: a combinar + benefícios.

10 vagas.

Empregada doméstica — SIMM Mulher

Requisitos: ensino fundamental incompleto e seis meses de experiência.

Salário: R$ 1.621 + benefícios.

1 vaga.

Balconista

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, fácil acesso à região do Rio Vermelho e carteira de reservista ou carta de dispensa.

Salário: R$ 1.891,05 + benefícios.

1 vaga.

Ajudante de carga e descarga

Requisitos: ensino fundamental completo, seis meses de experiência e disponibilidade para carregar peso.

Salário: a combinar + benefícios.

1 vaga.

Garçom

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios.

15 vagas.

Empregada doméstica

Requisitos: ensino fundamental incompleto e três meses de experiência.

Salário: R$ 1.621 + benefícios.

1 vaga.

Empacotador — primeiro emprego

Requisitos: ensino médio completo, sem experiência, carteira de reservista ou carta de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: a combinar + benefícios.

2 vagas.

Auxiliar administrativo — estágio

Requisitos: ensino superior incompleto em Administração ou curso técnico, a partir do 1º semestre, sem experiência e conhecimento em informática.

Bolsa: R$ 750 + benefícios.

3 vagas.

Vendedor de veículos

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com vendas e conhecimento de informática.

Salário: R$ 1.621 + benefícios.

1 vaga.

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: R$ 1.621 + benefícios.

150 vagas.

Atendente balconista de farmácia — SIMM Mulher

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e experiência em farmácia comercial.

Salário: a combinar + benefícios.

2 vagas.

Motorista carreteiro

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH E, curso MOPP, direção defensiva, legislação de trânsito, experiência com transporte de cargas secas e contêineres, conhecimento básico de rastreador e manobra de pátio, além de carteira de reservista ou carta de dispensa.

Salário: R$ 3.089,46 + benefícios.

1 vaga.

Auxiliar de Laboratório Farmacêutico

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência. Experiência com farmácia de manipulação será um diferencial.

Salário: R$ 2.004,50 + benefícios.

1 vaga.

Assistente de Departamento de Pessoal

Requisitos: ensino superior completo em Administração ou Recursos Humanos e seis meses de experiência.

Salário: R$ 2.350 + benefícios.

1 vaga.

Técnico de Segurança do Trabalho

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de TST, conhecimento em pacote Office, CNH B, registro ativo no MTE e carteira de reservista ou carta de dispensa.

Salário: a combinar + benefícios.

1 vaga.

Auxiliar de RH

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.

Salário: R$ 1.800 + benefícios.

1 vaga.

Motorista entregador

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH D com EAR, experiência com entrega de bebidas ou materiais pesados e carteira de reservista ou carta de dispensa.

Salário: R$ 2.464,50 + benefícios.

20 vagas.

Cozinheiro

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e disponibilidade de horário.

Salário: R$ 2.400 + comissão e benefícios.

1 vaga.

Atendente de balcão

Requisitos: ensino fundamental completo, seis meses de experiência e fácil acesso à região do Rio Vermelho.

Salário: R$ 1.621 + benefícios.

1 vaga.

Ajudante de cozinha

Requisitos: ensino fundamental completo, seis meses de experiência e fácil acesso à região do Rio Vermelho.

Salário: R$ 1.621 + benefícios.

1 vaga.

Recepcionista administrativa — estágio/SIMM Mulher

Requisitos: ensino médio incompleto, cursando o 2º ano no turno da noite e sem experiência. Vaga zoneada para Imbuí e bairros próximos.

Bolsa: R$ 820 + benefícios.

1 vaga.

Analista Comercial

Requisitos: ensino superior completo em Administração ou Gestão Comercial e seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios.

1 vaga.

Costureira

Requisitos: ensino fundamental incompleto e três meses de experiência.

Salário: R$ 1.850 + benefícios.

1 vaga.

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: a combinar + benefícios.

150 vagas.

Motorista Bitrem 9 eixos

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH E, curso MOPP atualizado, NR-20 e NR-35, disponibilidade para viagens de longa distância, conhecimento em legislação de trânsito, direção defensiva e tecnologia embarcada, além de carteira de reservista ou certificado de dispensa.

Salário: R$ 3.148,76 + benefícios.

10 vagas.

Operador de telemarketing receptivo

Requisitos: ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online e disponibilidade de horário.

Salário: a combinar + benefícios.

40 vagas.

Atendente de Farmácia — primeiro emprego

Requisitos: ensino médio completo, sem experiência, carteira limpa, disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja e na região da Graça.

Salário: a combinar + benefícios.

10 vagas.

Ajudante de Farmácia — Jovem Aprendiz

Requisitos: ensino médio completo, sem experiência, idade entre 18 e 23 anos, conforme a Lei da Aprendizagem, e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.

Salário: a combinar + benefícios.

10 vagas.

Fiscal de Loja — primeiro emprego

Requisitos: ensino médio completo, sem experiência, carteira de reservista ou comprovante de dispensa, carteira limpa e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.

Salário: a combinar + benefícios.

5 vagas.

Fiscal de Loja

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de reservista ou comprovante de dispensa e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.

Salário: a combinar + benefícios.

5 vagas.

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Auxiliar de Limpeza

Requisitos: ensino médio incompleto, sem experiência.

Salário: R$ 1.820 + benefícios.

10 vagas.

Vendedor Interno

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios.

10 vagas.

Atendente de Loja

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.

Salário: R$ 2.226 + benefícios.

3 vagas.

Operador de Caixa

Requisitos: ensino médio completo, sem experiência e conhecimento em informática.

Salário: R$ 1.820 + benefícios.

10 vagas.

Auxiliar Administrativo — temporária de 45 dias

Requisitos: ensino médio completo, três meses de experiência e conhecimento em informática.

Salário: R$ 2.207 + benefícios.

1 vaga.

Separador de Mercadorias — temporária de 45 dias

Requisitos: ensino médio completo, sem experiência e conhecimento em informática.

Salário: R$ 1.820 + benefícios.

1 vaga.

Ajudante de carga e descarga

Requisitos: ensino fundamental completo, três meses de experiência e carteira de reservista ou carta de dispensa.

Salário: a combinar + benefícios.

2 vagas.

Pedreiro

Requisitos: ensino fundamental incompleto e seis meses de experiência.

Salário: R$ 2.603,05 + benefícios.

2 vagas.

Servente comum

Requisitos: ensino fundamental incompleto e seis meses de experiência.

Salário: R$ 1.654,08 + benefícios.

2 vagas.

Auxiliar de Loja

Requisitos: ensino médio completo, sem experiência e disponibilidade de horário.

Salário: R$ 1.820 + benefícios.

5 vagas.

Empacotador

Requisitos: ensino médio completo, sem experiência e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.

Salário: a combinar + benefícios.

15 vagas.

Auxiliar de Limpeza

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios.

1 vaga.

Assistente de Recursos Humanos e Departamento de Pessoal

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e experiência na área de Departamento de Pessoal e Recursos Humanos.

Salário: a combinar + benefícios.

1 vaga.

Como fazer o agendamento

O atendimento para as vagas de segunda-feira (21) deve ser agendado pelo Salvador Digital a partir das 17h. O candidato escolhe, no momento do agendamento, entre atendimento presencial ou remoto.