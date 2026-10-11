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Salvador tem 520 vagas de emprego com salários de até R$ 3,4 mil nesta semana; confira cargos

Há vagas para quem não tem experiência e postos exclusivos para pessoas com deficiência (PCD)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 10:12

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 520 vagas de emprego em Salvador nesta terça-feira (13). Os salários chegam a R$ 3.482, para o cargo de encarregado de refrigeração. Há oportunidades para candidatos com e sem experiência, além de vagas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Entre os cargos disponíveis estão operador de telemarketing, motorista, técnico de qualidade da água, gerente de restaurante, atendente de farmácia e auxiliar administrativo. Também há oportunidades de primeiro emprego, estágio e jovem aprendiz.

Os 10 cursos que podem ajudar adolescentes a conquistar o primeiro emprego e escolher uma carreira

1 Informática: O domínio das ferramentas digitais é praticamente obrigatório no mercado de trabalho por Will Cruz/Divulgação
2 Inglês: Considerado um diferencial competitivo em diversas áreas, o inglês amplia oportunidades acadêmicas e profissionais, além de facilitar o acesso a conteúdos e tecnologias globais por Shutterstock
3 Administração: Ideal para quem gosta de organização e gestão, o curso apresenta conceitos de finanças, planejamento, atendimento ao cliente e rotinas administrativas, servindo como base para diferentes carreiras. por Freepik
4 Designer gráfico: Voltado para jovens criativos, ensina a desenvolver peças visuais, identidade de marca e conteúdos para redes sociais utilizando ferramentas amplamente adotadas pelo mercado por Freepik
5 Marketing Digital: Com a expansão do ambiente online, profissionais que entendem de redes sociais, produção de conteúdo e estratégias digitais estão cada vez mais valorizados. O curso também pode abrir portas para trabalhos autônomos. por Imagem: OPOLJA | Shutterstock
6 Programação: Uma das áreas mais promissoras da atualidade, a programação desenvolve raciocínio lógico e capacidade de resolução de problemas. Além disso, prepara os jovens para oportunidades em tecnologia e inovação. por Shutterstock
7 Atendimento ao Cliente: A habilidade de se comunicar bem é essencial em qualquer profissão. O curso ensina técnicas de relacionamento, atendimento e resolução de conflitos, competências valorizadas em diversos setores. por Pexels, shkrabaanthony
8 Vendas: Mais do que comercializar produtos, vender envolve negociação, comunicação e entendimento das necessidades do cliente. Essas habilidades podem ser aplicadas em diferentes áreas profissionais. por Shutterstock
9 Excel: Muito requisitado em funções administrativas, financeiras e de gestão, o Excel é uma ferramenta indispensável para análise e organização de dados, tornando-se um diferencial para quem busca o primeiro emprego por Shutterstock
10 Empreendedorismo: O curso estimula a criatividade, a autonomia e a capacidade de transformar ideias em projetos. Mesmo para quem não pretende abrir um negócio, o pensamento empreendedor é valorizado pelas empresas. por Shutterstock
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1 Informática: O domínio das ferramentas digitais é praticamente obrigatório no mercado de trabalho por Will Cruz/Divulgação

Do total de vagas, seis são destinadas a pessoas com deficiência. Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site do Salvador Digital e realizar o agendamento do atendimento. Candidatos com deficiência devem entrar em contato pelo telefone 3202-2005 para agendar.

Confira algumas vagas disponíveis:

Encarregado de refrigeração: 3 vagas; salário de R$ 3.482, mais benefícios.

Técnico de qualidade da água: 1 vaga; salário de R$ 3.370,74, mais benefícios.

Motorista bitrem de nove eixos: 10 vagas; salário de R$ 3.148,76, mais benefícios.

Motorista carreteiro: 1 vaga; salário de R$ 3.089,46, mais benefícios.

Gerente de restaurante: 2 vagas; salário de R$ 2.600, mais benefícios.

Caldeireiro: 3 vagas; salário de R$ 2.750, mais benefícios.

Auxiliar prático em metalurgia: 2 vagas; salário de R$ 2.750, mais benefícios.

Faturista hospitalar: 1 vaga; salário de R$ 2.300, mais benefícios.

Operador de telemarketing receptivo: 150 vagas; salário a combinar, mais benefícios.

Operador de telemarketing ativo e receptivo: 150 vagas; salário a combinar, mais benefícios.

Atendente de farmácia: 20 vagas exclusivas para primeiro emprego.

Ajudante de farmácia: 20 vagas exclusivas para jovem aprendiz.

Os requisitos variam conforme o cargo e podem incluir escolaridade mínima, experiência profissional, cursos específicos, habilitação e disponibilidade de horário. Algumas oportunidades também são destinadas a moradores de bairros determinados.

Vagas para pessoas com deficiência

Entre as oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência estão:

Recepcionista atendente: 1 vaga; salário de R$ 2.800, mais benefícios.

Operador de caixa: 1 vaga; salário de R$ 2.200, mais benefícios.

Auxiliar administrativo: 1 vaga; salário de R$ 2.200, mais benefícios.

Atendente de loja: 3 vagas; salário de R$ 2.226, mais benefícios.

As três primeiras oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência vinculadas ao Programa SIMM Mulher. Para se candidatar, é necessário observar os requisitos específicos de cada função.

Como se candidatar:

Os interessados devem acessar o site do Salvador Digital para agendar o atendimento do Simm. Pessoas com deficiência devem fazer o agendamento pelo telefone 3202-2005.

A lista completa de vagas inclui oportunidades em áreas como comércio, alimentação, serviços, indústria, transporte e administração. É importante conferir os requisitos de cada cargo antes de realizar o agendamento.

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