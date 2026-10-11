OPORTUNIDADE

Salvador tem 520 vagas de emprego com salários de até R$ 3,4 mil nesta semana; confira cargos

Há vagas para quem não tem experiência e postos exclusivos para pessoas com deficiência (PCD)

Esther Morais

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 10:12

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 520 vagas de emprego em Salvador nesta terça-feira (13). Os salários chegam a R$ 3.482, para o cargo de encarregado de refrigeração. Há oportunidades para candidatos com e sem experiência, além de vagas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Entre os cargos disponíveis estão operador de telemarketing, motorista, técnico de qualidade da água, gerente de restaurante, atendente de farmácia e auxiliar administrativo. Também há oportunidades de primeiro emprego, estágio e jovem aprendiz.

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Do total de vagas, seis são destinadas a pessoas com deficiência. Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site do Salvador Digital e realizar o agendamento do atendimento. Candidatos com deficiência devem entrar em contato pelo telefone 3202-2005 para agendar.

Confira algumas vagas disponíveis:

Encarregado de refrigeração: 3 vagas; salário de R$ 3.482, mais benefícios.

Técnico de qualidade da água: 1 vaga; salário de R$ 3.370,74, mais benefícios.

Motorista bitrem de nove eixos: 10 vagas; salário de R$ 3.148,76, mais benefícios.

Motorista carreteiro: 1 vaga; salário de R$ 3.089,46, mais benefícios.

Gerente de restaurante: 2 vagas; salário de R$ 2.600, mais benefícios.

Caldeireiro: 3 vagas; salário de R$ 2.750, mais benefícios.

Auxiliar prático em metalurgia: 2 vagas; salário de R$ 2.750, mais benefícios.

Faturista hospitalar: 1 vaga; salário de R$ 2.300, mais benefícios.

Operador de telemarketing receptivo: 150 vagas; salário a combinar, mais benefícios.

Operador de telemarketing ativo e receptivo: 150 vagas; salário a combinar, mais benefícios.

Atendente de farmácia: 20 vagas exclusivas para primeiro emprego.

Ajudante de farmácia: 20 vagas exclusivas para jovem aprendiz.

Os requisitos variam conforme o cargo e podem incluir escolaridade mínima, experiência profissional, cursos específicos, habilitação e disponibilidade de horário. Algumas oportunidades também são destinadas a moradores de bairros determinados.

Vagas para pessoas com deficiência

Entre as oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência estão:

Recepcionista atendente: 1 vaga; salário de R$ 2.800, mais benefícios.

Operador de caixa: 1 vaga; salário de R$ 2.200, mais benefícios.

Auxiliar administrativo: 1 vaga; salário de R$ 2.200, mais benefícios.

Atendente de loja: 3 vagas; salário de R$ 2.226, mais benefícios.

As três primeiras oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência vinculadas ao Programa SIMM Mulher. Para se candidatar, é necessário observar os requisitos específicos de cada função.

Como se candidatar:

Os interessados devem acessar o site do Salvador Digital para agendar o atendimento do Simm. Pessoas com deficiência devem fazer o agendamento pelo telefone 3202-2005.