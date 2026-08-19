Salvador tem mais de 300 vagas de emprego com salários de até R$ 3,1 mil; veja oportunidades

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 06:24
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 300 vagas de emprego em Salvador nesta quarta-feira (19). Há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, com postos que não exigem experiência e vagas destinadas a estágio, primeiro emprego, jovem aprendiz, mulheres e pessoas com deficiência (PcD).
O atendimento é realizado de forma presencial ou remota, pelo WhatsApp. A modalidade deve ser escolhida no momento do agendamento.
Para participar, os candidatos devem acessar o site do Salvador Digital e realizar o agendamento. Pessoas com deficiência devem entrar em contato pelo telefone (71) 3202-2005 para marcar o atendimento.
Veja salários e mais detalhes do concurso público da Polícia Civil na Bahia
Auxiliar administrativo (vaga para estágio)
Ensino superior incompleto em Administração ou técnico, cursando a partir do 1º semestre, sem experiência. Ter conhecimento de informática.
Bolsa de R$ 750,00 + benefícios
2 vagas
Atendente de frios e padaria
Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível ter disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.
R$ 1.621,00 + benefícios
2 vagas
Agente de prevenção de perdas
Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível ter disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.
R$ 1.913,16 + benefícios
2 vagas
Vendedor interno
Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
R$ 1.624,00 + benefícios
2 vagas
Estoquista
Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir carteira de reservista ou carta de dispensa e disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.
R$ 2.230,20 + benefícios
1 vaga
Patisseiro
Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir carteira de reservista ou carta de dispensa e disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.
A combinar + benefícios
1 vaga
Salgadeiro
Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir carteira de reservista ou carta de dispensa e disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.
A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de máquina industrial de salgados
Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir carteira de reservista ou carta de dispensa e disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.
R$ 2.500,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
R$ 1.654,08 + benefícios
2 vagas
Ajudante prático de pedreiro
Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
R$ 1.637,21 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de estoque (vaga de estágio do Programa Simm Mulher)
Ensino superior incompleto em Administração ou Logística, cursando a partir do 1º semestre pela manhã, sem experiência. Ter conhecimento em Pacote Office.
Bolsa a combinar + benefícios
5 vagas
Mecânico de veículos a diesel
Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. Desejável possuir CNH B.
R$ 3.000,00 + benefícios
1 vaga
Técnico de redes
Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir CNH B e carteira de motorista ou carta de dispensa.
A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de depósito
Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir carteira de reservista ou certificado de dispensa.
R$ 1.820,00 + benefícios
1 vaga
Motorista bitrem 9 eixos
Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir CNH E, curso MOPP atualizado, NR-20 e NR-35, disponibilidade para viagens de longa distância, conhecimento em legislação de trânsito, direção defensiva e tecnologia embarcada, além de carteira de reservista ou certificado de dispensa.
R$ 3.148,76 + benefícios
10 vagas
Eletricista
Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Ter curso técnico em Eletricista ou Eletrotécnica.
A combinar + benefícios
1 vaga
Atendente de telemarketing
Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível possuir boa dicção e escrita, conhecimento de informática e disponibilidade de horário. Vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas e região.
R$ 1.621,00 + benefícios
25 vagas
Auxiliar de manutenção predial
Ensino médio completo, sem experiência. Desejável possuir experiência com limpeza de dutos, reservatórios e torres de refrigeração e disponibilidade para viajar.
R$ 1.984,20 + benefícios
3 vagas
Vendedor interno
Ensino médio completo, 3 meses de experiência. Ter disponibilidade para trabalhar no bairro de São Cristóvão.
A combinar + benefícios
1 vaga
Atendente/Vendedora (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Desejável possuir experiência com farmácia de manipulação.
R$ 2.004,50 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de laboratório farmacêutico
Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Experiência com farmácia de manipulação será um diferencial.
R$ 2.004,50 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing receptivo
Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível possuir boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, computador ou notebook para realizar somente o treinamento on-line e disponibilidade de horário nos turnos da manhã, tarde ou noite.
A combinar + benefícios
40 vagas
Assistente financeiro
Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir experiência na área financeira do setor de comércio, vivência com contas a pagar e receber, conciliação bancária e fluxo de caixa.
R$ 2.200,00 + benefícios
1 vaga
Atendente de farmácia (vaga exclusiva para primeiro emprego)
Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível possuir carteira limpa e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja e no bairro da Graça.
A combinar + benefícios
10 vagas
Ajudante de farmácia (vaga exclusiva para jovem aprendiz)
Ensino médio completo, sem experiência. Conforme a Lei da Aprendizagem, faixa etária entre 18 e 23 anos. Imprescindível possuir disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.
A combinar + benefícios
10 vagas
Fiscal de loja (vaga exclusiva para primeiro emprego)
Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível possuir carteira de reservista ou comprovante de dispensa, carteira limpa e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.
A combinar + benefícios
5 vagas
Fiscal de loja
Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir carteira de reservista ou comprovante de dispensa e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.
A combinar + benefícios
5 vagas
Auxiliar de padeiro
Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir conhecimento em manipulação de alimentos, disponibilidade para trabalhar à tarde/noite e carteira de reservista ou carta de dispensa.
R$ 1.805,40 + benefícios
3 vagas
Mecânico de refrigeração
Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir CNH B, experiência com VRF e carteira de reservista ou carta de dispensa.
R$ 2.300,00 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Ensino médio completo, sem experiência. Ter boa dicção e informática básica.
A combinar + benefícios
150 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
R$ 1.621,00 + benefícios
1 vaga
Agente de apoio e serviços (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Ensino médio completo, sem experiência. Ter boa dicção e carteira de reservista ou carta de dispensa.
R$ 1.807,00 + benefícios
1 vaga
Agente de portaria (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Ensino médio completo, 3 meses de experiência.
R$ 1.713,44 + benefícios
1 vaga
Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Ensino médio completo, 3 meses de experiência.
R$ 1.713,44 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de higienização hospitalar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
R$ 1.621,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Ensino fundamental completo, sem experiência.
R$ 1.650,00 + benefícios
3 vagas