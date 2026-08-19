DIVERSOS CARGOS

Salvador tem mais de 300 vagas de emprego com salários de até R$ 3,1 mil; veja oportunidades

Há vagas para quem busca o primeiro emprego, estágio e postos exclusivos para mulheres e pessoas com deficiência

Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 06:24

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 300 vagas de emprego em Salvador nesta quarta-feira (19). Há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, com postos que não exigem experiência e vagas destinadas a estágio, primeiro emprego, jovem aprendiz, mulheres e pessoas com deficiência (PcD).

O atendimento é realizado de forma presencial ou remota, pelo WhatsApp. A modalidade deve ser escolhida no momento do agendamento.

Para participar, os candidatos devem acessar o site do Salvador Digital e realizar o agendamento. Pessoas com deficiência devem entrar em contato pelo telefone (71) 3202-2005 para marcar o atendimento.

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Confira as vagas:

Auxiliar administrativo (vaga para estágio)

Ensino superior incompleto em Administração ou técnico, cursando a partir do 1º semestre, sem experiência. Ter conhecimento de informática.

Bolsa de R$ 750,00 + benefícios

2 vagas

Atendente de frios e padaria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível ter disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.

R$ 1.621,00 + benefícios

2 vagas

Agente de prevenção de perdas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível ter disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.

R$ 1.913,16 + benefícios

2 vagas

Vendedor interno

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

R$ 1.624,00 + benefícios

2 vagas

Estoquista

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir carteira de reservista ou carta de dispensa e disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.

R$ 2.230,20 + benefícios

1 vaga

Patisseiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir carteira de reservista ou carta de dispensa e disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.

A combinar + benefícios

1 vaga

Salgadeiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir carteira de reservista ou carta de dispensa e disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.

A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de máquina industrial de salgados

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir carteira de reservista ou carta de dispensa e disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.

R$ 2.500,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

R$ 1.654,08 + benefícios

2 vagas

Ajudante prático de pedreiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

R$ 1.637,21 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de estoque (vaga de estágio do Programa Simm Mulher)

Ensino superior incompleto em Administração ou Logística, cursando a partir do 1º semestre pela manhã, sem experiência. Ter conhecimento em Pacote Office.

Bolsa a combinar + benefícios

5 vagas

Mecânico de veículos a diesel

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. Desejável possuir CNH B.

R$ 3.000,00 + benefícios

1 vaga

Técnico de redes

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir CNH B e carteira de motorista ou carta de dispensa.

A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de depósito

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir carteira de reservista ou certificado de dispensa.

R$ 1.820,00 + benefícios

1 vaga

Motorista bitrem 9 eixos

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir CNH E, curso MOPP atualizado, NR-20 e NR-35, disponibilidade para viagens de longa distância, conhecimento em legislação de trânsito, direção defensiva e tecnologia embarcada, além de carteira de reservista ou certificado de dispensa.

R$ 3.148,76 + benefícios

10 vagas

Eletricista

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Ter curso técnico em Eletricista ou Eletrotécnica.

A combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de telemarketing

Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível possuir boa dicção e escrita, conhecimento de informática e disponibilidade de horário. Vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas e região.

R$ 1.621,00 + benefícios

25 vagas

Auxiliar de manutenção predial

Ensino médio completo, sem experiência. Desejável possuir experiência com limpeza de dutos, reservatórios e torres de refrigeração e disponibilidade para viajar.

R$ 1.984,20 + benefícios

3 vagas

Vendedor interno

Ensino médio completo, 3 meses de experiência. Ter disponibilidade para trabalhar no bairro de São Cristóvão.

A combinar + benefícios

1 vaga

Atendente/Vendedora (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Desejável possuir experiência com farmácia de manipulação.

R$ 2.004,50 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de laboratório farmacêutico

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Experiência com farmácia de manipulação será um diferencial.

R$ 2.004,50 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing receptivo

Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível possuir boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, computador ou notebook para realizar somente o treinamento on-line e disponibilidade de horário nos turnos da manhã, tarde ou noite.

A combinar + benefícios

40 vagas

Assistente financeiro

Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir experiência na área financeira do setor de comércio, vivência com contas a pagar e receber, conciliação bancária e fluxo de caixa.

R$ 2.200,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de farmácia (vaga exclusiva para primeiro emprego)

Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível possuir carteira limpa e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja e no bairro da Graça.

A combinar + benefícios

10 vagas

Ajudante de farmácia (vaga exclusiva para jovem aprendiz)

Ensino médio completo, sem experiência. Conforme a Lei da Aprendizagem, faixa etária entre 18 e 23 anos. Imprescindível possuir disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.

A combinar + benefícios

10 vagas

Fiscal de loja (vaga exclusiva para primeiro emprego)

Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível possuir carteira de reservista ou comprovante de dispensa, carteira limpa e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.

A combinar + benefícios

5 vagas

Fiscal de loja

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir carteira de reservista ou comprovante de dispensa e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.

A combinar + benefícios

5 vagas

Auxiliar de padeiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir conhecimento em manipulação de alimentos, disponibilidade para trabalhar à tarde/noite e carteira de reservista ou carta de dispensa.

R$ 1.805,40 + benefícios

3 vagas

Mecânico de refrigeração

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Imprescindível possuir CNH B, experiência com VRF e carteira de reservista ou carta de dispensa.

R$ 2.300,00 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Ensino médio completo, sem experiência. Ter boa dicção e informática básica.

A combinar + benefícios

150 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

R$ 1.621,00 + benefícios

1 vaga

Agente de apoio e serviços (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência. Ter boa dicção e carteira de reservista ou carta de dispensa.

R$ 1.807,00 + benefícios

1 vaga

Agente de portaria (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

R$ 1.713,44 + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

R$ 1.713,44 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de higienização hospitalar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

R$ 1.621,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, sem experiência.

R$ 1.650,00 + benefícios