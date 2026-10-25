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Salvador terá calor de até 32°C neste domingo (25); confira previsão do tempo

Climatempo prevê sol entre nuvens durante o dia e rajadas de vento de até 40 km/h na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07:27

Banho seguro no Porto da Barra
Banho seguro no Porto da Barra Crédito: Sora Maia

Salvador deve ter um domingo (25) de calor e pouca possibilidade de chuva, segundo a previsão do Climatempo. A temperatura pode variar entre 25°C e 32°C, com períodos de sol entre muitas nuvens ao longo do dia.

De acordo com o levantamento, não há previsão de acumulado de chuva para este domingo. Durante a madrugada, o céu deve permanecer com muitas nuvens. Pela manhã e à tarde, o sol aparece entre nuvens, enquanto a noite deve ter poucas nuvens.

A sensação térmica pode chegar a 37°C. Os ventos devem soprar de nordeste, com velocidade de 17 km/h e rajadas de até 40 km/h.

O sol nasceu às 5h03 e deve se pôr às 17h32, conforme os dados divulgados pelo Climatempo.

Quais são as praias e como a Codesal vai monitorar a erosão costeira nas praias da Barra

Porto da Barra por Divulgação/Ascom Codesal
Praia do Espanhol por Divulgação/Ascom Codesal
Praia do Farol da Barra  por Divulgação/Ascom Codesal
Praia do Barravento  por Divulgação/Ascom Codesal
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) iniciou um projeto-piloto para acompanhar as mudanças na faixa de areia em quatro praias da Barra por Divulgação/Ascom Codesal
O monitoramento combina imagens de satélite e levantamentos topográficos de alta precisão para identificar alterações na linha de costa por Divulgação/Ascom Codesal
A tecnologia GNSS RTK permite registrar coordenadas com precisão centimétrica e mapear o relevo das praias por Divulgação/Ascom Codesal
As medições devem ser realizadas mensalmente, com levantamentos extras após eventos climáticos extremos, como ressacas por Divulgação/Ascom Codesal
A comparação dos dados coletados ao longo do tempo ajudará a identificar trechos com sinais de erosão e a compreender a evolução das mudanças por Divulgação/Ascom Codesal
As informações serão cruzadas com imagens de satélite e organizadas em sistemas de informação geográfica para facilitar a análise da morfologia costeira por Divulgação/Ascom Codesal
A Codesal estima que será necessário pelo menos um ano de acompanhamento para formar uma série histórica capaz de revelar variações sazonais nas praias por Divulgação/Ascom Codesal
Nesta etapa, o projeto não prevê obras ou intervenções físicas na faixa de areia. Os resultados poderão subsidiar futuras medidas de prevenção e proteção da orla de Salvador por Divulgação/Ascom Codesal
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Porto da Barra por Divulgação/Ascom Codesal

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