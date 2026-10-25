Salvador terá calor de até 32°C neste domingo (25); confira previsão do tempo

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Esther Morais
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07:27
Salvador deve ter um domingo (25) de calor e pouca possibilidade de chuva, segundo a previsão do Climatempo. A temperatura pode variar entre 25°C e 32°C, com períodos de sol entre muitas nuvens ao longo do dia.
De acordo com o levantamento, não há previsão de acumulado de chuva para este domingo. Durante a madrugada, o céu deve permanecer com muitas nuvens. Pela manhã e à tarde, o sol aparece entre nuvens, enquanto a noite deve ter poucas nuvens.
A sensação térmica pode chegar a 37°C. Os ventos devem soprar de nordeste, com velocidade de 17 km/h e rajadas de até 40 km/h.
O sol nasceu às 5h03 e deve se pôr às 17h32, conforme os dados divulgados pelo Climatempo.
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