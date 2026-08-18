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Salvador tem previsão de chuva nesta terça (18); veja os horários de maior chance

Há registro de alagamento em Pernambués

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:23

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador tem previsão de chuva nesta terça-feira (18), segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). A previsão indica 60% de possibilidade de chuva, com temperaturas entre 21°C e 27°C e ventos de até 31 km/h.

A chance de chuva é maior pela manhã e no início da tarde. Na previsão por horário, a possibilidade chega a 35% às 7h, fica em 15% às 10h e volta a subir para 25% às 13h. A partir das 16h, a possibilidade diminui para 5% e chega a 0% às 19h e às 22h.

Ventos fortes em Salvador

Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
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Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO

Vazamento de água em Pernambués 

Além da previsão de chuva, diversos pontos da capital baiana registram alagamentos nesta terça. Em Pernambués, um grande volume de água foi registrado no início de uma ladeira, em uma área próxima à estação Acesso Norte.

Segundo informações da TV Bahia, houve o rompimento de uma adutora no local. O volume de água é considerado alto e se espalha pela via, causando transtornos na região.

A Embasa informou que as equipes já estão na área e fecharam a rede distribuidora para sanar o vazamento. 

Segundo a Codesal, a presença de um cavado próximo à costa favorece a ocorrência de chuvas fracas a moderadas, acompanhadas de rajadas de vento no início da semana. Nos demais dias, a atuação de uma massa de ar quente e seca deve manter o tempo firme, com possibilidade de chuvas isoladas.

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