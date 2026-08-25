INCENTIVO À EDUCAÇÃO

Salvador terá Bolsa Presença de R$ 100 por mês para estudantes da EJA

Estará apto caso atinja frequência mínima de 75% do período letivo em cada mês

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 21:52

Salvador terá Bolsa Presença de R$ 100 mensais para estudantes da EJA Crédito: Igor Santos / Secom PMS

Nesta terça-feira (25), a Prefeitura de Salvador anunciou a implementação do programa Bolsa Presença para estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino. Os alunos serão beneficiados com o valor de R$ 100 mensais.

O novo benefício entra em vigor a partir de setembro. Ao todo, a iniciativa beneficiará 10 mil estudantes, com investimento de R$ 1 milhão por mês, o equivalente a R$ 12 milhões por ano.

A medida representa um estímulo à frequência e à permanência dos estudantes na escola. Para receber o benefício, o aluno deve estar regularmente matriculado na rede municipal, manter os dados cadastrais atualizados e ter frequência mínima de 75% do período letivo em cada mês.

A política será regulamentada por ato do Poder Executivo, que definirá os procedimentos de pagamento, acompanhamento e controle.

Segundo o prefeito Bruno Reis, a Bolsa Presença integra as ações da gestão municipal para fortalecer a EJA, modalidade voltada a pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos na idade regular, que estavam afastadas da sala de aula ou que precisam conciliar os estudos com o trabalho e outras responsabilidades familiares.

“Sabemos que muitos pais e mães de família, pessoas que já estão com idade avançada, naturalmente, para poder estudar, precisam deixar de trabalhar em determinado turno ou horário. Agora, eles vão receber essa bolsa. A Educação de Jovens e Adultos é voltada para pessoas que não foram alfabetizadas ou que estão fora da sala de aula e que nós conseguimos trazer de volta para a escola”, explicou Bruno.

Para o secretário Thiago Dantas, a criação da Bolsa Presença atende a uma demanda apresentada por educadores e pela comunidade escolar e representa mais uma estratégia para fortalecer a modalidade.