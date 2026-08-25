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Elaine Sanoli
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 21:52
Nesta terça-feira (25), a Prefeitura de Salvador anunciou a implementação do programa Bolsa Presença para estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino. Os alunos serão beneficiados com o valor de R$ 100 mensais.
O novo benefício entra em vigor a partir de setembro. Ao todo, a iniciativa beneficiará 10 mil estudantes, com investimento de R$ 1 milhão por mês, o equivalente a R$ 12 milhões por ano.
A medida representa um estímulo à frequência e à permanência dos estudantes na escola. Para receber o benefício, o aluno deve estar regularmente matriculado na rede municipal, manter os dados cadastrais atualizados e ter frequência mínima de 75% do período letivo em cada mês.
A política será regulamentada por ato do Poder Executivo, que definirá os procedimentos de pagamento, acompanhamento e controle.
Segundo o prefeito Bruno Reis, a Bolsa Presença integra as ações da gestão municipal para fortalecer a EJA, modalidade voltada a pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos na idade regular, que estavam afastadas da sala de aula ou que precisam conciliar os estudos com o trabalho e outras responsabilidades familiares.
“Sabemos que muitos pais e mães de família, pessoas que já estão com idade avançada, naturalmente, para poder estudar, precisam deixar de trabalhar em determinado turno ou horário. Agora, eles vão receber essa bolsa. A Educação de Jovens e Adultos é voltada para pessoas que não foram alfabetizadas ou que estão fora da sala de aula e que nós conseguimos trazer de volta para a escola”, explicou Bruno.
Para o secretário Thiago Dantas, a criação da Bolsa Presença atende a uma demanda apresentada por educadores e pela comunidade escolar e representa mais uma estratégia para fortalecer a modalidade.
“Todas as políticas públicas educacionais pensadas hoje em Salvador olham para uma demanda principal apresentada pelos educadores e por toda a comunidade. Na EJA, essa demanda era justamente a criação, pela Prefeitura, de uma bolsa para estimular a frequência dos alunos que estão atualmente matriculados nas turmas de Educação de Jovens e Adultos”, afirmou.