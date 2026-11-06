Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador terá calor de 34°C e ventos fortes durante o fim de semana; veja previsão

Tempo deve permanecer firme entre sexta-feira (6) e domingo (8)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:30

Banho seguro no Porto da Barra
Banho seguro no Porto da Barra Crédito: Sora Maia

Salvador terá um fim de semana de calor, céu claro a parcialmente nublado e pouca possibilidade de chuva. De acordo com a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a atuação de uma massa de ar quente e seca mantém o tempo estável entre esta sexta-feira (6) e domingo (8).

Nesta sexta, os termômetros devem variar entre 23°C e 34°C, com possibilidade de chuva de apenas 10%. Os ventos podem alcançar 33 km/h, classificados como fortes, e o índice de radiação ultravioleta (UV) será extremo, igual ou superior a 11.

No sábado (7), a previsão indica condições semelhantes, com temperaturas entre 23°C e 34°C. A possibilidade de chuva sobe para 20%, enquanto os ventos podem chegar a 32 km/h. O índice UV também permanece na faixa extrema.

Já no domingo (8), a temperatura mínima prevista é de 22°C, com máxima de 34°C. A chance de chuva volta a 10%, mas as rajadas de vento podem alcançar 38 km/h. A radiação ultravioleta continua em nível extremo.

Praias perigosas de Salvador

Praia de Itapuã por Amanda Oliveira
Praia do Flamengo por Betto Jr. / Secom PMS
Praia de Stella Maris por Ana Félix/ Divulgação
Praia de Piatã por Marina Silva/CORREIO
Praia de Jaguaribe por Reprodução / TV Bahia
1 de 5
Praia de Itapuã por Amanda Oliveira

A Codesal recomenda atenção aos efeitos da exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários de maior intensidade da radiação. Em caso de emergência, a população pode acionar o órgão pelo telefone 199.

Tags:

Calor

Mais recentes

Imagem - Médico com 1,6 milhão de seguidores em rede social é condenado a pagar R$ 100 mil por espalhar fake news sobre mamografia

Médico com 1,6 milhão de seguidores em rede social é condenado a pagar R$ 100 mil por espalhar fake news sobre mamografia
Imagem - Pode usar lápis no Enem? Veja quais materiais são proibidos na prova

Pode usar lápis no Enem? Veja quais materiais são proibidos na prova
Imagem - Documentário sobre Mãe Menininha estreia nesta sexta (6) na TV Bahia

Documentário sobre Mãe Menininha estreia nesta sexta (6) na TV Bahia