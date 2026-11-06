ALTAS TEMPERATURAS

Salvador terá calor de 34°C e ventos fortes durante o fim de semana; veja previsão

Tempo deve permanecer firme entre sexta-feira (6) e domingo (8)

Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:30

Banho seguro no Porto da Barra Crédito: Sora Maia

Salvador terá um fim de semana de calor, céu claro a parcialmente nublado e pouca possibilidade de chuva. De acordo com a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a atuação de uma massa de ar quente e seca mantém o tempo estável entre esta sexta-feira (6) e domingo (8).

Nesta sexta, os termômetros devem variar entre 23°C e 34°C, com possibilidade de chuva de apenas 10%. Os ventos podem alcançar 33 km/h, classificados como fortes, e o índice de radiação ultravioleta (UV) será extremo, igual ou superior a 11.

No sábado (7), a previsão indica condições semelhantes, com temperaturas entre 23°C e 34°C. A possibilidade de chuva sobe para 20%, enquanto os ventos podem chegar a 32 km/h. O índice UV também permanece na faixa extrema.

Já no domingo (8), a temperatura mínima prevista é de 22°C, com máxima de 34°C. A chance de chuva volta a 10%, mas as rajadas de vento podem alcançar 38 km/h. A radiação ultravioleta continua em nível extremo.

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