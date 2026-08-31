CLIMA

Salvador terá chuva e tempo instável nos próximos dias; veja a previsão

Temperaturas ficam entre 22 °C e 30 °C, com possibilidade de pancadas de chuva em diferentes períodos da semana

Carol Neves

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:11

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A semana começou com chuva em Salvador nesta segunda-feira (31), e a previsão indica que o tempo deve continuar instável nos próximos dias. Segundo o Climatempo, a capital baiana terá períodos de sol intercalados com muitas nuvens e possibilidade de pancadas rápidas de chuva, enquanto as temperaturas devem variar entre 22 °C e 30 °C.

Já na terça-feira (1º), as nuvens ganham espaço e o sol aparece em meio à nebulosidade. A possibilidade de pancadas aumenta à tarde e à noite, chegando a 66%, com previsão de acumulado de 9,9 mm. A mínima prevista é de 22 °C, enquanto a máxima chega a 29 °C.

Fortes chuvas em Salvador 1 de 18

A quarta-feira (2) deve ser o dia mais quente da semana, com máxima de 30 °C. Apesar do céu com muitas nuvens e algumas aberturas de sol, não há previsão de chuva. Os ventos podem alcançar 20 km/h.

Na quinta-feira (3), a temperatura fica mais amena, entre 25 °C e 26 °C. O sol aparece acompanhado de algumas nuvens, mas ainda há possibilidade de chuva rápida durante o dia e também à noite.

A sexta-feira (4) mantém a combinação de sol e nebulosidade. A chance de chuva passageira é de 55% ao longo do dia, enquanto a previsão para a noite é de tempo firme. Os termômetros devem marcar entre 25 °C e 27 °C.

Para o sábado (5), a previsão aponta sol entre algumas nuvens e presença de névoa nas primeiras horas da manhã. Não há expectativa de chuva, e o tempo deve permanecer firme à noite. A temperatura varia de 24 °C a 30 °C.