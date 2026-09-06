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Salvador terá chuva nesta semana? Veja a previsão do tempo para os próximos dias

Capital baiana deve registrar pancadas de chuva no feriado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 10:05

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Salvador terá chuva nesta semana Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador deve ter mudanças no tempo ao longo desta semana, segundo o Climatempo. Neste domingo (6), a previsão indica sol entre algumas nuvens e temperaturas que podem chegar aos 31°C, sem expectativa de chuva.

A instabilidade deve começar na segunda-feira (7). Há possibilidade de chuva durante a manhã, seguida pela diminuição da nebulosidade ao longo da tarde. A chance de precipitação é de 70%, com acumulado estimado em 4,8 milímetros. As temperaturas devem variar entre 23°C e 30°C.

A terça-feira (8) deve concentrar o maior volume de chuva dos próximos dias, com previsão de pancadas durante a manhã e muitas nuvens à tarde. O acumulado previsto é de 9,6 milímetros, enquanto os termômetros devem marcar entre 23°C e 29°C.

Já na quarta-feira (9), o tempo deve ficar mais firme. A previsão aponta muitas nuvens ao longo do dia, com aberturas de sol e sem expectativa de chuva. A temperatura máxima prevista é de 28°C.

Na quinta-feira (10), Salvador também não deve registrar chuva, com sol entre nuvens e temperaturas variando entre 25°C e 28°C.

A instabilidade deve retornar na sexta-feira (11), quando há previsão de chuva pela manhã, com probabilidade de 83%. Para o sábado (12), a previsão indica pancadas de chuva durante a tarde.

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