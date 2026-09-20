CLIMA

Salvador terá chuva nos próximos dias; veja a previsão do tempo para a semana

Maior possibilidade de chuva é no começo da semana

Esther Morais

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11:38

Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador terá chuva nos próximos dias, mas a previsão indica uma mudança nas condições do tempo ao longo da semana. Segundo a Climatempo, a capital baiana deve registrar pancadas neste domingo (20) e na segunda-feira (21), enquanto o tempo tende a ficar mais firme a partir de terça-feira (22).

Neste domingo, a previsão aponta sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã e à noite. A temperatura varia entre 21°C e 29°C, com 96% de chance de chuva e acumulado estimado em 10 mm.

Os ventos sopram de sudeste, com velocidade média de 20 km/h e rajadas que podem chegar a 39 km/h. A umidade relativa do ar fica entre 69% e 86%.

Na segunda-feira (21), a instabilidade continua em Salvador. A previsão indica sol com chuva pela manhã e diminuição das nuvens durante a tarde. À noite, o céu deve ficar com poucas nuvens.

A temperatura fica entre 22°C e 30°C, com 91% de chance de chuva e previsão de acumulado de 8,4 mm.

A partir de terça-feira (22), a previsão muda. Salvador deve ter sol entre algumas nuvens e não há previsão de chuva.

Os termômetros ficam entre 22°C e 30°C, segundo a Climatempo.

Na quarta-feira (23), o cenário permanece parecido, com sol entre algumas nuvens, sem chuva prevista. A mínima será de 24°C, enquanto a máxima chega a 29°C.

Na quinta-feira (24), Salvador terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas a previsão aponta 0 mm de chuva. As temperaturas variam entre 25°C e 28°C.