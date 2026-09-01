TURISMO

Salvador terá cinco voos diretos para o Chile por semana no verão; veja as novas opções

Latam e SKY ampliam a conexão com Santiago a partir do fim de dezembro, com novas opções para quem pretende viajar entre a Bahia e a capital chilena

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 13:45

Salvador terá cinco voos diretos para o Chile por semana no verão; veja as novas opções Crédito: Will Recarey

Quem pretende viajar de Salvador para o Chile no próximo verão terá mais opções de voos diretos. A capital baiana passará a contar com cinco frequências semanais para Santiago, somando as operações da LATAM Airlines e da SKY Airline. A ampliação começa ainda no fim de 2026. A SKY retomará a ligação direta entre Salvador e Santiago em 28 de dezembro, enquanto a Latam lançará uma nova rota a partir de 3 de janeiro de 2027. Juntas, as companhias vão reforçar a conexão entre a Bahia e um dos principais mercados emissores de turistas da América do Sul.

A nova operação da Latam terá três voos semanais, com partidas de Salvador às quartas, sextas e domingos, às 21h15, e chegada a Santiago às 3h do dia seguinte. No sentido contrário, os voos sairão da capital chilena às segundas, quintas e sábados, às 4h30, chegando a Salvador às 10h, sempre no horário local. A partir de março, a operação da companhia passará a contar com uma frequência semanal.

A SKY, por sua vez, terá dois voos semanais, às segundas e sextas-feiras. As aeronaves sairão de Santiago às 9h30 e chegarão a Salvador às 15h. Na volta, os voos decolarão da capital baiana às 16h10, com chegada ao Chile às 22h20. Segundo as informações divulgadas, a expectativa é que a operação da SKY seja mantida de maneira regular e definitiva.

Mais opções para quem viaja pelo Nordeste

A expansão da ligação com Santiago faz parte da estratégia de ampliar a conectividade internacional do Salvador Bahia Airport. Além de facilitar a chegada de turistas chilenos à Bahia, os novos voos também ampliam as possibilidades de viagem para brasileiros que partem da região.

A estrutura do aeroporto permite ainda conexões por meio do hub da GOL em Salvador, o que pode beneficiar passageiros de diferentes cidades nordestinas que utilizam a capital baiana como ponto de conexão. A expectativa é que o aumento da oferta tenha reflexos não apenas no turismo, mas também nos negócios e no intercâmbio cultural entre a Bahia e outros países da América do Sul.

Salvador terá sete destinos internacionais diretos

Com a ampliação, Salvador passará a ter ligação direta com sete destinos internacionais. Santiago será atendida por LATAM e SKY, enquanto Buenos Aires terá voos da GOL, Aerolíneas Argentinas e SKY Airline. A capital baiana também contará com ligações diretas para Montevidéu, pela SKY, Cidade do Panamá, pela Copa Airlines, Lisboa, pela TAP Air Portugal, Madrid, pela Air Europa, e Paris, pela Air France.

O crescimento da malha internacional acompanha o aumento no fluxo de passageiros estrangeiros. No primeiro semestre de 2026, Salvador recebeu 152 mil passageiros desembarcando de voos internacionais, número 19% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior.

“O Salvador Bahia Airport tem trabalhado continuamente para ampliar a conectividade internacional de Salvador, aproximando a Bahia de mercados estratégicos e criando possibilidades para quem chega e parte do estado. A ampliação das ligações diretas com destinos como Santiago fortalece não apenas a oferta de voos, mas também a capacidade de atrair mais visitantes, movimentar a cadeia do turismo e gerar novas oportunidades para a economia baiana”, afirma Julio Ribas, CEO da VINCI Airports no Brasil.