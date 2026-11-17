QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Salvador terá curso gratuito de coquetelaria em novembro; veja como se inscrever

Capacitação será realizada de 23 a 26 de novembro, no Rio Vermelho, e oferece formação em preparo de bebidas, atendimento e empreendedorismo

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15:03

Salvador terá curso gratuito de coquetelaria em novembro; veja como se inscrever Crédito: Divulgação

Quem deseja aprender técnicas de preparo de bebidas e ingressar no mercado de bares e restaurantes terá uma oportunidade gratuita em Salvador. O Grupo Onda, em parceria com o Instituto DIAGEO, promove uma nova edição do curso de iniciação à coquetelaria entre os dias 23 e 26 de novembro de 2026. As aulas serão realizadas na unidade do Grupo Onda, no bairro do Rio Vermelho.

A capacitação faz parte do Learning for Life, programa de impacto social do Instituto DIAGEO que busca ampliar a inclusão socioeconômica por meio da formação de profissionais para o setor de hospitalidade. O projeto prevê capacitar 240 pessoas e tem como meta garantir que pelo menos 50% dos participantes sejam mulheres.

Esta será a segunda edição da iniciativa em Salvador. A primeira turma participou da formação no fim de outubro, e uma cerimônia conjunta de formatura das duas edições está prevista para 27 de novembro.

O que será ensinado no curso gratuito?

Intitulada “Iniciação à Coquetelaria”, a formação combina aulas técnicas presenciais com conteúdos complementares sobre carreira, empreendedorismo e marketing digital para bartenders. Os participantes terão contato com técnicas de preparo de bebidas, práticas de coquetelaria e orientações sobre atendimento ao público.

Parte da programação foi desenvolvida em conjunto com o Grupo Onda, buscando aproximar o conteúdo das demandas do mercado de hospitalidade e das possibilidades de atuação profissional.“Ficamos muito satisfeitos com o resultado da primeira edição, que proporcionou uma experiência de aprendizado e troca entre pessoas que atuam na coquetelaria em Salvador.

A receptividade à iniciativa reforçou a importância de investir em qualificação e criar oportunidades para quem deseja ingressar ou se desenvolver no setor. Para esta nova turma, nossa expectativa é dar continuidade a esse trabalho, alcançar ainda mais pessoas e contribuir para a formação de talentos preparados para os desafios da área”, afirma Cristóvão Neto, sócio do Grupo Onda e responsável pela operação da empresa no Nordeste.

O treinador do Learning for Life, André Bueno, destaca o caráter prático das aulas, que abordam desde técnicas de coquetelaria e preparo de bebidas até atendimento ao público.“É muito especial levar essa formação para Salvador em parceria com o Grupo Onda. Nosso objetivo é compartilhar conhecimento e proporcionar aos participantes ferramentas que contribuam para o desenvolvimento profissional e ampliem suas oportunidades no mercado de hospitalidade”, afirma.

Para a bartender Solange Cerqueira, a iniciativa também representa uma oportunidade de atualização e troca de experiências entre profissionais. “É muito enriquecedor ter acesso a iniciativas como essa em Salvador, que contribuem para o desenvolvimento dos bartenders e fortalecem o mercado de coquetelaria na região”, comenta.

Como participar da capacitação em Salvador?

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponibilizado pela organização. A formação é gratuita e será realizada entre 23 e 26 de novembro, na sede do Grupo Onda, no Rio Vermelho.

Confira as informações:

Curso: Iniciação à Coquetelaria

Data das aulas: 23 a 26 de novembro de 2026

Formatura conjunta: 27 de novembro

Local: Grupo Onda — Rua Ilhéus, 110, Rio Vermelho, Salvador (BA)

Valor: gratuito

Inscrições: acesse o formulário de inscrição

