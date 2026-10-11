CHUVA OU SOL?

Salvador terá dias de sol e temperaturas de até 32°C nesta semana, aponta previsão

Há pouca chuva entre segunda-feira (12) e sábado (17)

Esther Morais

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 09:48

Banho seguro no Porto da Barra Crédito: Sora Maia

Salvador deve ter uma semana marcada por períodos de sol, muitas nuvens e temperaturas que podem chegar a 32°C, segundo previsão do Climatempo. Entre segunda-feira (12) e sábado (17), a expectativa é de pouca ou nenhuma chuva na capital baiana.

Neste domingo (11), a previsão indica sol com chuva passageira, temperaturas entre 24°C e 29°C e volume de chuva estimado em 1,6 milímetro. À noite, o tempo deve ficar firme.

Na segunda-feira (12), os termômetros devem variar entre 25°C e 29°C, com sol e muitas nuvens. Na terça-feira (13), a temperatura fica entre 24°C e 30°C, também com presença de nuvens.

Na quarta-feira (14), a previsão é de sol entre nuvens e névoa pela manhã, com mínima de 25°C e máxima de 30°C. Na quinta-feira (15), a temperatura pode chegar a 32°C, com mínima de 25°C e sol entre nuvens.

A sexta-feira (16) deve ter temperaturas entre 26°C e 31°C, enquanto o sábado (17) pode registrar máxima de 32°C, com períodos de céu nublado. Para os dois dias, a previsão não indica chuva.

Já no domingo (18), o cenário pode mudar. A previsão aponta sol com pancadas de chuva e trovoadas, com temperaturas entre 26°C e 29°C e volume estimado de 1,6 milímetro.

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