CIDADANIA

Salvador terá emissão gratuita da nova Carteira de Identidade Nacional em novo ponto; saiba mais

Atendimentos acontecem entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, com distribuição de 120 senhas por dia

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 22:12

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Divulgação/ SSPBA

Quem precisa emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) poderá ter acesso ao serviço gratuitamente na Ferreira Costa, no bairro dos Barris, em Salvador. A ação será realizada entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, das 8h30 às 16h30, com a distribuição de 120 senhas por dia.

Os atendimentos serão realizados pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT), na Central de Atendimento ao Cliente (CAC), localizada no piso Mercado Modelo do estabelecimento.

Para emitir a primeira via do documento, os interessados deverão apresentar a certidão de nascimento ou casamento, original ou cópia autenticada, e o número do CPF, caso já possuam inscrição.

Também será possível apresentar documentos complementares para inclusão de informações na nova carteira de identidade.

Confira os documentos necessários para emissão da CIN:

Documentos obrigatórios

- Certidão de nascimento ou casamento (original ou cópia autenticada);

- Número do CPF (para quem já possui inscrição).

Documentos opcionais

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

- Cartão Nacional de Saúde;

- PIS/Pasep;

- Comprovante de tipagem sanguínea com fator RH;

- Certificado Militar;

- Carteira Profissional;

- Carteira de Trabalho.