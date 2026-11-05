ROMANTASIA

Salvador terá evento à meia-noite para lançamento do novo livro de Acotar

Sétimo volume da saga de Sarah J. Maas, Corte de Melodias Esquecidas, será lançado em eventos especiais em dez cidades brasileiras; vendas começam nesta sexta-feira (6)

Thais Borges

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 15:27

Lançamento do sétimo livro de ACOTAR terá evento à meia-noite em Salvador e outras nove cidades Crédito: Reprodução

Fãs da série Corte de Espinhos e Rosas (Acotar, na sigla em inglês), da escritora Sarah J. Maas, poderão participar de eventos especiais para celebrar a chegada do sétimo volume da saga, Corte de Melodias Esquecidas. As comemorações estão previstas para o dia 11 de janeiro, em dez cidades brasileiras, inclusive em Salvador, com entrega dos exemplares à meia-noite, na virada para 12 de janeiro.

O livro será lançado mundialmente no dia 12 de janeiro. No Brasil, a programação contará com encontros entre leitores e distribuição de brindes especiais. Além de Salvador, os eventos serão realizados em Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Niterói, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

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Para participar, será necessário comprar um exemplar de Corte de Melodias Esquecidas na livraria responsável pela organização do evento. As vagas são limitadas e a compra do livro garante a participação na programação. Em Salvador, o evento será em parceria com a livraria Leitura do Shopping da Bahia.

As vendas on-line começam nesta sexta-feira (6), às 10h, nos sites das livrarias participantes. Já a comercialização presencial terá início no sábado (7), a partir do horário de abertura de cada estabelecimento.

Segundo a organização, menores de 16 anos só poderão participar dos eventos acompanhados dos pais ou responsáveis.

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Confira a sinopse do sétimo livro de Acotar

A magia continua e os perigos nunca estiveram tão próximos em Corte de melodias esquecidas, o épico sétimo volume da série best-seller n.º 1 Corte de Espinhos e Rosas.

O que foi perdido será recuperado.

Prythian talvez jamais volte a ser a mesma. As alianças tradicionais estão ruindo, e diplomacia alguma parece suficiente para restaurá-las. Com a constante ameaça de Koschei, o Imortal, uma frente unida é crucial — e mais fora do alcance do que nunca.

Laços serão testados, o poder mudará de mãos e velhos inimigos emergirão dos pesadelos do passado.

Enquanto a Corte Noturna se dispersa pelos quatro cantos, desesperada por qualquer vantagem contra Koschei e seus poderosos aliados, a paz está por um fio. Mas a esperança pode ser tecida a partir das sombras mais densas, e a Corte Noturna terá um papel importante no futuro que se aproxima.

A série Corte de espinhos e rosas inclui os livros:

1) Corte de espinhos e rosas

2) Corte de névoa e fúria

3) Corte de asas e ruína

4) Corte de gelo e estrelas

5) Corte de chamas prateadas

6) Corte de harmonias partidas