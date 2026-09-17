GASTRONOMIA

Salvador terá festival de morango com doces trufados e sobremesa viral

Evento acontece nesta sexta (18) e sábado (19), a partir das 13h

Thais Borges

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10:26

Almacen Pepe terá festival de delícias de morango nesta sexta (18) e sábado (19) Crédito: Divulgação

Fãs de sobremesas com morango podem comemorar: o Almacen Pepe realiza, nesta sexta-feira (18) e no sábado (19), mais uma edição de seu festival temático. Desta vez, o morango é o protagonista. A partir das 13h, as unidades da Pituba, Horto Florestal, Alphaville e Shopping Barra terão uma seleção especial de doces preparados com a fruta.

O Festival Delícias com Morango Almacen Pepe reúne opções como morango coberto, brigadeiro de morango, torteleta de morango, tacinha de morango, morango trufado de Ninho com Nutella, morango trufado crocante, morango trufado de pistache e espeto de morango trufado. O cardápio também inclui fatias de torta de morango com Ninho e Nutella, com Ninho e com chocolate.

Almacen Pepe terá festival de delícias de morango nesta sexta (18) e sábado (19) 1 de 5

Entre os destaques está o morango cravejado, doce que ganhou popularidade nas redes sociais. A receita combina morango fresco, brigadeiro branco e chocolate branco, finalizados com pedaços crocantes de caramelo vermelho. Durante o festival, a sobremesa será oferecida em duas versões: individual e em fatia de torta de morango cravejado.

Os produtos estarão disponíveis nas quatro unidades participantes a partir das 13h, durante os dois dias do evento e enquanto durarem os estoques. A ação faz parte da programação do Festival Almacen Pepe, iniciativa da rede de delicatessens que já promoveu edições temáticas dedicadas a coxinhas, pizzas, cookies, brigadeiros, pães, quiches e tortas.

SERVIÇO

Festival Delícias com Morango Almacen Pepe

Dias: 18 (sexta) e 19 (sábado) de setembro, a partir das 13h

Unidades participantes:

Almacen Pepe Pituba — Av. Paulo VI, 1498

Almacen Pepe Alphaville — Av. Alphaville, 199

Almacen Pepe Horto Florestal — Av. Santa Luzia, 985