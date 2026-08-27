Salvador terá leilão de carros e motos com lances a partir de R$ 700; veja lista

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Thais Borges
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 13:00
Quem está planejando comprar um carro e busca um desconto alto terá uma oportunidade nas próximas semanas: a Transalvador anunciou um leilão de veículos conservados, além de sucatas aproveitáveis e inservíveis removido, para o dia 21 de setembro. Online, o pregão inclui 98 lotes com preços a partir de R$ 100 para sucatas e R$ 700 para veículos. As informações foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) da última quarta-feira (26).
Os itens que serão leiloados foram apreendidos e retirados de circulação decorrentes de medida administrativa, prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a portaria da Transalvador, os antigos donos já foram devidamente notificados. O evento será conduzido pela leiloeira Ivana Montenegro Castelo Branco Rocha, enquanto os veículos poderão ser verificados tanto no site quanto no Pátio Prisma, que fica na Avenida Orlando Gomes, S/N, Gleba 3, Piatã. As visitas poderão ser feitas entre os dias 14 e 18 de setembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h.
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A lista conta com automóveis com lances que vão de R$ 2 mil (veículos Gol e Peugeot 207) a R$ 6 mil (I/Lifan X60 1.8L Talent ano 2015/2016). Entre as motos, o menor lance mínimo é de R$ 700 (modelos CG125 Fan CG150, GSR150I e YBR125). O maior valor de lance mínimo é para uma Honda NXR160 Bros ESD de 2015.
Ao todo, são 56 veículos listados como 'conservados', de anos que vão de 2002 a 2016. Entre as marcas, há Ford, Renault, Hyundai, VW, Fiat e Chevrolet, em 24 modelos diferentes. Já as motos são de anos entre 2004 e 2015, com 22 modelos listados. Entre as sucatas (tanto aproveitáveis quanto aproveitáveis com motor inservível), há lances a partir de R$ 100.
O leilão em si será exclusivamente online, através da plataforma http://www.patiorochaleiloes.com.br, a partir das 11h do dia 21. O arremate será para os de maior lance ofertado. Os veículos que estão na categoria ‘conservado’ serão entregues sem multas ou ônus do tipo, com exceção do licenciamento do DPVAT e do IPVA no exercício 2026 e 2025.
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Pagamentos
Quem arrematar tem a responsabilidade, ainda, de fazer a revisão técnica dos sistemas e peças do veículo antes de colocá-lo em circulação, a fim de verificar a funcionalidade dos sistemas e das peças do veículo por ocasião do seu registro e transferência. Já aqueles que forem leiloados na condição de sucata serão baixados em processo de baixa no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).
O valor da avaliação é o lance mínimo inicial. Interessados podem fazer avaliação visual dos lotes, mas não é autorizado fazer o manuseio, experimentação ou retirada/substituição de peças. No momento do leilão, assim que for iniciada a etapa competitiva, os participantes online deverão encaminhar lances exclusivamente por meio eletrônico. Será possível ofertar mais de um lance para um mesmo bem, mas, uma vez aceito o lance, não é possível desistir da compra.
Os pagamentos devem ser feitos por boleto bancário, pix ou ou outra forma a ser definida pela leiloeira e informada aos arrematantes. No ato da arrematação, o licitante vencedor pagará o valor integral do total do lance em PIX ou TED, e a nota fiscal só será emitida após compensação bancária. Quem levar os veículos deverá pagar, ainda, outros 10% sobre o valor, sendo 5% referente a comissão da leiloeira e 5% de taxa administrativa sobre o valor final de venda de cada lote.
Processo: 906650574; Lote:0001; Placa/UF: OKK9C85/BA; Marca/Modelo: I/PEUGEOT 207HB XR; Cor: CINZA; Ano/Modelo: 2012/2012; Chassi: 8AD2MKFWXCG089770; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$3.000,00
Processo: 906650576; Lote:0002; Placa/UF: HMC9B28/BA; Marca/Modelo: FIAT/LINEA HLX 1.9; Cor: PRATA; Ano/Modelo: 2009/2010; Chassi: 9BD110586A1519281; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$3.000,00
Processo: 906650578; Lote:0003; Placa/UF: JSO8161/BA; Marca/Modelo: VW/GOL 1.0; Cor: VERMELHA; Ano/Modelo: 2009/2010; Chassi: 9BWAA05U4AT091986; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$3.000,00
Processo: 906650579; Lote:0004; Placa/UF: PJM6I39/BA; Marca/Modelo: FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0; Cor: BRANCA; Ano/Modelo: 2015/2016; Chassi: 9BD19627ZG2271218; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$5.000,00
Processo: 906650582; Lote:0005; Placa/UF: NZL9430/BA; Marca/Modelo: RENAULT/SANDERO EXP1016V; Cor: BEGE; Ano/Modelo: 2011/2012; Chassi: 93YBSR7RHCJ170134; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$3.000,00
Processo: 906650584; Lote:0006; Placa/UF: JRJ7446/BA; Marca/Modelo: HONDA/CG 125 FAN; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2008/2008; Chassi: 9C2JC30708R580346; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$700,00
Processo: 906650586; Lote:0007; Placa/UF: OUI7019/BA; Marca/Modelo: HONDA/CG 150 FAN ESI; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2013/2013; Chassi: 9C2KC1670DR500051; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$1.000,00
Processo: 906650588; Lote:0008; Placa/UF: JRI7998/BA; Marca/Modelo: HONDA/CBX 250 TWISTER; Cor: AMARELA; Ano/Modelo: 2008/2008; Chassi: 9C2MC35008R055177; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$800,00
Processo: 906650592; Lote:0009; Placa/UF: JQB7159/BA; Marca/Modelo: HONDA/XR 250 TORNADO; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2004/2005; Chassi: 9C2MD34005R003129; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$1.000,00
Processo: 906650595; Lote:0010; Placa/UF: PJG6392/BA; Marca/Modelo: HONDA/NXR160 BROS ESD; Cor: VERMELHA; Ano/Modelo: 2015/2015; Chassi: 9C2KD0800FR025677; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$3.000,00
Processo: 906650597; Lote:0011; Placa/UF: JSX3644/BA; Marca/Modelo: VW/GOL 1.0 GIV; Cor: CINZA; Ano/Modelo: 2009/2010; Chassi: 9BWAA05WXAP074216; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$4.000,00
Processo: 906650602; Lote:0012; Placa/UF: JSS1I47/BA; Marca/Modelo: FIAT/STILO ATTRACTIVE DL; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2009/2010; Chassi: 9BD19231RA3095399; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$3.000,00
Processo: 906650607; Lote:0013; Placa/UF: PJS6D86/BA; Marca/Modelo: I/LIFAN X60 1.8L TALENT; Cor: BRANCA; Ano/Modelo: 2015/2016; Chassi: 9UK64ED53G0091466; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$6.000,00
Processo: 906650608; Lote:0014; Placa/UF: NTN4582/BA; Marca/Modelo: I/CITROEN C4 PALLAS20GAF; Cor: PRATA; Ano/Modelo: 2010/2010; Chassi: 8BCLDRFJWAG548868; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$4.000,00
Processo: 906650611; Lote:0015; Placa/UF: JPJ9615/BA; Marca/Modelo: VW/GOL SPECIAL; Cor: CINZA; Ano/Modelo: 2002/2002; Chassi: 9BWCA05Y92T172978; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 906650613; Lote:0016; Placa/UF: HNK6A95/BA; Marca/Modelo: PEUGEOT/207PASSION XR S; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2010/2011; Chassi: 9362NKFWXBB005254; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 906650618; Lote:0017; Placa/UF: JSH3136/BA; Marca/Modelo: VW/GOL 1.0; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2009/2010; Chassi: 9BWAA05U3AP006337; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$4.000,00
Processo: 906650620; Lote:0018; Placa/UF: JQH8357/BA; Marca/Modelo: VW/GOL 1.0; Cor: BRANCA; Ano/Modelo: 2005/2005; Chassi: 9BWCA05X35T147411; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 906650627; Lote:0019; Placa/UF: JSX4458/BA; Marca/Modelo: I/CHEVROLET AGILE LT; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2009/2010; Chassi: 8AGCB48P0AR154986; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$4.000,00
Processo: 906650629; Lote:0020; Placa/UF: OUQ6906/BA; Marca/Modelo: FORD/FIESTA HA 1.6L SE A; Cor: BRANCA; Ano/Modelo: 2013/2014; Chassi: 9BFZD55P6EB691096; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$5.000,00
Processo: 906650630; Lote:0021; Placa/UF: NZY5A29/BA; Marca/Modelo: RENAULT/LOGAN AUT 1016V; Cor: BEGE; Ano/Modelo: 2012/2012; Chassi: 93YLSR6RHCJ293277; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$3.000,00
Processo: 906650633; Lote:0022; Placa/UF: OUY8483/BA; Marca/Modelo: I/FIAT SIENA EL 1.0 FLEX; Cor: BRANCA; Ano/Modelo: 2013/2014; Chassi: 8AP372110E6079080; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$4.000,00
Processo: 906650635; Lote:0023; Placa/UF: JST4257/BA; Marca/Modelo: HONDA/CG150 TITAN MIX KS; Cor: VERMELHA; Ano/Modelo: 2009/2010; Chassi: 9C2KC1610AR016637; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$800,00
Processo: 906650640; Lote:0024; Placa/UF: SJV3A91/BA; Marca/Modelo: JTZ/DK150; Cor: AZUL; Ano/Modelo: 2024/2025; Chassi: 99KPCKBYJSM718315; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$2.800,00
Processo: 911150983; Lote:0025; Placa/UF: RPZ2A39/BA; Marca/Modelo: HONDA/CG 160 START; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2023/2023; Chassi: 9C2KC2500PR073287; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$2.300,00
Processo: 911150986; Lote:0026; Placa/UF: RPC7C66/BA; Marca/Modelo: HONDA/CG 160 START; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2022/2022; Chassi: 9C2KC2500NR064523; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$2.300,00
Processo: 911150988; Lote:0027; Placa/UF: NZT0898/BA; Marca/Modelo: FORD/FIESTA FLEX; Cor: BRANCA; Ano/Modelo: 2012/2012; Chassi: 9BFZF55A7C8323252; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$3.000,00
Processo: 911150994; Lote:0028; Placa/UF: SKG0E83/BA; Marca/Modelo: HONDA/CG 160 CARGO; Cor: BRANCA; Ano/Modelo: 2024/2024; Chassi: 9C2KC2220RR011183; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$2.400,00
Processo: 911151012; Lote:0029; Placa/UF: RDQ7C47/BA; Marca/Modelo: HONDA/POP 110I; Cor: VERMELHA; Ano/Modelo: 2021/2022; Chassi: 9C2JB0100NR010352; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$1.600,00
Processo: 911151013; Lote:0030; Placa/UF: RCP1G44/BA; Marca/Modelo: DAFRA/NH 190; Cor: CINZA; Ano/Modelo: 2020/2020; Chassi: 95VZB1C5LLM000357; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$2.200,00
Processo: 906650513; Lote:0031; Placa/UF: RDP1C67/BA; Marca/Modelo: HONDA/PCX 150; Cor: AZUL; Ano/Modelo: 2021/2022; Chassi: 9C2KF3400NR002298; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 906650527; Lote:0032; Placa/UF: PUL7528/BA; Marca/Modelo: HYUNDAI/HB20S 1.6M COMF; Cor: BRANCA; Ano/Modelo: 2014/2015; Chassi: 9BHBG41DAFP298497; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$4.000,00
Processo: 906650534; Lote:0033; Placa/UF: NTU9309/BA; Marca/Modelo: HONDA/CG 125 FAN KS; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2010/2010; Chassi: 9C2JC4110AR078527; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$800,00
Processo: 906650552; Lote:0034; Placa/UF: NTJ1289/BA; Marca/Modelo: CITROEN/C3 GLX 14 FLEX; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2010/2011; Chassi: 935FCKFVYBB510845; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$3.000,00
Processo: 910470521; Lote:0035; Placa/UF: JQL7863/BA; Marca/Modelo: HONDA/CG 125 FAN; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2006/2007; Chassi: 9C2JC30707R004294; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$700,00
Processo: 910470626; Lote:0036; Placa/UF: SJV7F64/BA; Marca/Modelo: HONDA/CG 160 START; Cor: VERMELHA; Ano/Modelo: 2024/2024; Chassi: 9C2KC2500RR045936; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 910470633; Lote:0037; Placa/UF: PLV1G95/BA; Marca/Modelo: HONDA/CG 160 START; Cor: VERMELHA; Ano/Modelo: 2019/2019; Chassi: 9C2KC2500KR068750; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 911150916; Lote:0038; Placa/UF: OKI5985/BA; Marca/Modelo: CITROEN/C3 PICASSO EXC A; Cor: PRATA; Ano/Modelo: 2012/2012; Chassi: 935SDN6AWCB571122; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$4.000,00
Processo: 911150930; Lote:0039; Placa/UF: JSY6339/BA; Marca/Modelo: VW/VOYAGE 1.0; Cor: PRATA; Ano/Modelo: 2010/2010; Chassi: 9BWDA05U2AT190934; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$3.000,00
Processo: 911150932; Lote:0040; Placa/UF: OZT4G79/BA; Marca/Modelo: FIAT/PALIO FIRE; Cor: PRATA; Ano/Modelo: 2014/2015; Chassi: 9BD17122LF5982955; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$3.000,00
Processo: 911150975; Lote:0041; Placa/UF: NZE3924/BA; Marca/Modelo: GM/CORSA HATCH MAXX; Cor: PRATA; Ano/Modelo: 2011/2012; Chassi: 9BGXH68X0CC129075; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$4.000,00
Processo: 911151018; Lote:0042; Placa/UF: SJK7D79/BA; Marca/Modelo: YAMAHA/YS150 FAZER SED; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2023/2024; Chassi: 9C6RG3850R0051451; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$2.200,00
Processo: 911151019; Lote:0043; Placa/UF: NYJ0525/BA; Marca/Modelo: HONDA/CG 125 FAN KS; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2010/2011; Chassi: 9C2JC4110BR408779; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$1.500,00
Processo: 911151021; Lote:0044; Placa/UF: OUF6423/BA; Marca/Modelo: YAMAHA/FACTOR YBR125 E; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2012/2012; Chassi: 9C6KE1510C0037792; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$700,00
Processo: 906650646; Lote:0045; Placa/UF: JSY0956/BA; Marca/Modelo: FIAT/PALIO FIRE ECONOMY; Cor: PRATA; Ano/Modelo: 2009/2010; Chassi: 9BD17164LA5570802; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$4.000,00
Processo: 906650648; Lote:0046; Placa/UF: OLA0757/BA; Marca/Modelo: CHEVROLET/COBALT 1.4 LT; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2013/2013; Chassi: 9BGJB69X0DB249994; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$5.000,00
Processo: 906650652; Lote:0047; Placa/UF: QTY6G20/BA; Marca/Modelo: HONDA/CG 160 FAN; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2020/2020; Chassi: 9C2KC2200LR103119; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$2.300,00
Processo: 906650654; Lote:0048; Placa/UF: SJO7I68/BA; Marca/Modelo: HONDA/CG 160 FAN; Cor: VERMELHA; Ano/Modelo: 2023/2024; Chassi: 9C2KC2200RR306602; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$2.400,00
Processo: 906650655; Lote:0049; Placa/UF: PJN3I53/BA; Marca/Modelo: HONDA/CG150 FAN ESDI; Cor: VERMELHA; Ano/Modelo: 2015/2015; Chassi: 9C2KC1680FR800790; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$2.700,00
Processo: 906650656; Lote:0050; Placa/UF: JPX2798/BA; Marca/Modelo: HONDA/CG 150 TITAN KS; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2007/2007; Chassi: 9C2KC08107R163264; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$700,00
Processo: 906650658; Lote:0051; Placa/UF: OKJ1185/BA; Marca/Modelo: JTA-SUZUKI/GSR150I; Cor: PRATA; Ano/Modelo: 2012/2013; Chassi: 9CDNG4AAJDM201294; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$700,00
Processo: 906650665; Lote:0052; Placa/UF: OIY5E45/BA; Marca/Modelo: I/PEUGEOT 207HB XR; Cor: PRATA; Ano/Modelo: 2012/2013; Chassi: 8AD2MKFWXDG048192; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$4.000,00
Processo: 906650669; Lote:0053; Placa/UF: NYY5813/BA; Marca/Modelo: FIAT/STRADA TREK FLEX; Cor: BRANCA; Ano/Modelo: 2011/2012; Chassi: 9BD27802MC7392292; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$3.000,00
Processo: 911151024; Lote:0054; Placa/UF: NZH5E73/BA; Marca/Modelo: HONDA/CG 150 TITAN EX; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2011/2011; Chassi: 9C2KC1660BR509441; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$900,00
Processo: 906650659; Lote:0055; Placa/UF: PLI9506/BA; Marca/Modelo: YAMAHA/XTZ150 CROSSER Z; Cor: AZUL; Ano/Modelo: 2018/2018; Chassi: 9C6DG2540J0009824; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$2.800,00
Processo: 906650661; Lote:0056; Placa/UF: PLR7D24/BA; Marca/Modelo: YAMAHA/XTZ150 CROSSER S; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2019/2019; Chassi: 9C6DG2570K0001646; Classificação: VEÍCULO CONSERVADO; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 906650566; Lote:0057; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: I/CITROEN C4 PALLAS20G F; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2009/2010; Chassi: 8BCLDRFJYAG534387; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 906650569; Lote:0058; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: GM/MERIVA JOY; Cor: BRANCA; Ano/ Modelo: 2005/2006; Chassi: 9BGXL75G06C141985; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 906650570; Lote:0059; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: FORD/ECOSPORT XL 1.6L; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2004/2005; Chassi: 9BFZE14N058643760; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 906650572; Lote:0060; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: FORD/FIESTA 1.6 FLEX; Cor: PRATA; Ano/Modelo: 2009/2009; Chassi: 9BFZF55P898451884; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 906650583; Lote:0061; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: HONDA/CBX 250 TWISTER; Cor: AMARELA; Ano/Modelo: 2003/2003; Chassi: 9C2MC35003R133003; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$400,00
Processo: 906650585; Lote:0062; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: I/LUOJIA LJ125-6; Cor: PRETA; Ano/ Modelo: 2008/2008; Chassi: LBFPCJXJ681101911; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$100,00
Processo: 906650589; Lote:0063; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: HONDA/XR 250 TORNADO; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2005/2005; Chassi: 9C2MD34005R015622; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$600,00
Processo: 906650598; Lote:0064; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: GM/CORSA WIND; Cor: VERDE; Ano/ Modelo: 1999/1999; Chassi: 9BGSC19Z0XC763104; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$700,00
Processo: 906650617; Lote:0065; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.4; Cor: PRATA; Ano/Modelo: 2012/2013; Chassi: 9BD196272D2097405; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$4.000,00
Processo: 906650623; Lote:0066; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: VW/NOVO VOYAGE 1.0; Cor: BRANCA; Ano/Modelo: 2012/2013; Chassi: 9BWDA05U7DT161949; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$3.000,00
Processo: 906650631; Lote:0067; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: GM/CORSA HATCH JOY; Cor: PRATA; Ano/Modelo: 2005/2005; Chassi: 9BGXL68X05C288165; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$900,00
Processo: 911150992; Lote:0068; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: JTA/SUZUKI EN125 YES SE; Cor: PRATA; Ano/Modelo: 2014/2015; Chassi: 9CDNF41ZJFM357678; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$400,00
Processo: 911150993; Lote:0069; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: I/SHINERAY XY50Q PHOENIX; Cor: VERMELHA; Ano/Modelo: 2011/2012; Chassi: LXYXCBL0XC0545722; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$200,00
Processo: 911151008; Lote:0070; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: GM/MERIVA MAXX; Cor: BRANCA; Ano/Modelo: 2012/2012; Chassi: 9BGXH75X0CC233638; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 911151010; Lote:0071; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: VW/VOYAGE 1.6; Cor: PRETA; Ano/ Modelo: 2010/2011; Chassi: 9BWDB05U8BT015232; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 906650549; Lote:0072; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: NISSAN/LIVINA 16; Cor: PRATA; Ano/ Modelo: 2009/2010; Chassi: 94DTAFL10AJ243342; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 906650563; Lote:0073; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: I/DAYUN DY 150 9; Cor: AMARELA; Ano/Modelo: 2008/2008; Chassi: LXSPCKLY281154162; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$200,00
Processo: 911151022; Lote:0074; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: YAMAHA/FZ25 FAZER; Cor: AZUL; Ano/Modelo: 2018/2019; Chassi: 9C6RG5010K0010784; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$1.200,00
Processo: 906650643; Lote:0075; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: RENAULT/LOGAN EXPR 16 M; Cor: CINZA; Ano/Modelo: 2015/2016; Chassi: 93Y4SRD64GJ975582; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$3.000,00
Processo: 906650644; Lote:0076; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: FIAT/PALIO FIRE ECONOMY; Cor: VERDE; Ano/Modelo: 2010/2010; Chassi: 9BD17164LA5643584; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 906650650; Lote:0077; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: I/AUDI Q3 150CV; Cor: BRANCA; Ano/ Modelo: 2016/2016; Chassi: WAUBYA8U5GR080803; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$8.000,00
Processo: 906650657; Lote:0078; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: DAFRA/RIVA 150; Cor: BRANCA; Ano/Modelo: 2012/2013; Chassi: 95VC02E2CDM003196; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$300,00
Processo: 906650670; Lote:0079; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: RENAULT/SANDERO EXP1016V; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2013/2014; Chassi: 93YBSR7RHEJ874376; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 906650663; Lote:0080; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: HONDA/CB 300R; Cor: PRETA; Ano/ Modelo: 2010/2011; Chassi: 9C2NC4310BR013798; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$600,00
Processo: 906650664; Lote:0081; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: I/JAC J3 TURIN; Cor: PRETA; Ano/ Modelo: 2011/2012; Chassi: LJ12FKR18C4294593; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 906650565; Lote:0082; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: VW/FOX 1.0; Cor: VERMELHA; Ano/ Modelo: 2005/2006; Chassi: 9BWKA05Z664095300; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL; Lance mínimo: R$400,00
Processo: 906650567; Lote:0083; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: GM/CHEVROLET D20 CUSTOM L; Cor: BRANCA; Ano/Modelo: 1991/1991; Chassi: 9BG244RNMMC015443; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 906650575; Lote:0084; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: NISSAN/KICKS ADVANCE CVT; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2021/2022; Chassi: 94DFCAP15NB113998; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL; Lance mínimo: R$7.000,00
Processo: 906650591; Lote:0085; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: HONDA/CG 125 FAN; Cor: VERMELHA; Ano/Modelo: 2006/2006; Chassi: 9C2JC30706R847736; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL; Lance mínimo: R$100,00
Processo: 906650603; Lote:0086; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: RENAULT/LOGAN AUTH 10; Cor: BRANCA; Ano/Modelo: 2016/2017; Chassi: 93Y4SRF84HJ576919; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL; Lance mínimo: R$700,00
Processo: 906650606; Lote:0087; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: I/PEUGEOT 307 20 FELINE; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2004/2005; Chassi: 8AD3CRFN15G306706; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL; Lance mínimo: R$300,00
Processo: 906650625; Lote:0088; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: MMC/L200 TRITON 3.2 D; Cor: BRANCA; Ano/Modelo: 2013/2013; Chassi: 93XJNKB8TDCD81889; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL; Lance mínimo: R$6.000,00
Processo: 906650639; Lote:0089; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: HONDA/POP 110I; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2020/2020; Chassi: 9C2JB0100LR032943; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL; Lance mínimo: R$500,00
Processo: 911150987; Lote:0090; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: HONDA/CG 125 TITAN; Cor: AZUL; Ano/Modelo: 1998/1998; Chassi: 9C2JC250WWR137029; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL; Lance mínimo: R$100,00
Processo: 911150990; Lote:0091; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: FORD/KA SE 1.0 HA; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2014/2015; Chassi: 9BFZH55L3F8140530; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL; Lance mínimo: R$1.300,00
Processo: 911151005; Lote:0092; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: I/CHERY QQ3 1.1; Cor: AMARELA; Ano/Modelo: 2011/2012; Chassi: LVVDB12B2CD028711; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL; Lance mínimo: R$400,00
Processo: 911151006; Lote:0093; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: JEEP/COMPASS LONGITUDE D; Cor: PRATA; Ano/Modelo: 2018/2018; Chassi: 988675126JKJ08699; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL; Lance mínimo: R$8.000,00
Processo: 910470623; Lote:0094; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: HONDA/CG 125 TITAN KS; Cor: VERDE; Ano/Modelo: 2000/2000; Chassi: 9C2JC3010YR144456; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL; Lance mínimo: R$100,00
Processo: 911151026; Lote:0095; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: RENAULT/CLIO RL 1.0; Cor: BRANCA; Ano/Modelo: 2001/2001; Chassi: 93YBB0Y051J244848; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL; Lance mínimo: R$200,00
Processo: 906650647; Lote:0096; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: TOYOTA/YARIS HA XS15; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2022/2023; Chassi: 9BRCCAA30P8171208; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL; Lance mínimo: R$7.000,00
Processo: 906650668; Lote:0097; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: VW/NOVO GOL TL MBV; Cor: BRANCA; Ano/Modelo: 2017/2018; Chassi: 9BWAB45U7JP047946; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL; Lance mínimo: R$2.000,00
Processo: 906650662; Lote:0098; Placa/UF: N/I; Marca/Modelo: JTA/SUZUKI BURGMAN I; Cor: PRETA; Ano/Modelo: 2011/2012; Chassi: 9CDCF4FAJCM103480; Classificação: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL; Lance mínimo: R$500,00