NOVIDADE

Salvador terá mais 101 campos e quadras reformados ou implantados com investimento de R$ 54 milhões

Anúncio foi feito nesta sexta-feira (11)

Millena Marques

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 14:45

Campo do Cosmo, em Mussurunga Crédito: Igor Santos / Secom PMS:

A Prefeitura de Salvador entregou o Campo do Cosmo, em Mussurunga, nesta sexta-feira (11). O projeto recebeu investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão. Além da entrega, o prefeito Bruno Reis anunciou um pacote de mais 101 campos e quadras que serão reformados ou implantados na cidade, em um investimento total de R$ 54 milhões. Dos 101 espaços esportivos, 44 terão grama sintética.

Com o novo pacote, a capital baiana alcançará 160 arenas com grama sintética, de acordo com o prefeito. “É a cidade do Brasil com o maior número de campos de grama sintética do país; todos gratuitos, muitos deles funcionando 24 horas por dia. Por exemplo, já é a quinta vez que vamos substituir o gramado do campo na orla do Rio Vermelho, tendo em vista a grande utilização que ele tem”, afirmou Bruno Reis durante a inauguração do equipamento em Mussurunga.

No Campo do Cosmo, a Prefeitura implantou gramado sintético e realizou serviços de recuperação da drenagem, manutenção do alambrado, pintura de muretas, instalação de rede de proteção lateral e iluminação em LED. Os serviços foram executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop).

Segundo o prefeito, os campos gratuitos trazem benefícios de diferentes naturezas para as comunidades da capital baiana. “Equipamentos como esse ajudam milhares de crianças e jovens a ficarem longe das drogas e do crime. Muitos têm o sonho de serem atletas profissionais, mas, mesmo para quem não seguir essa carreira, o esporte transmite ensinamentos que vão ajudar no futuro, seja qual for a atividade profissional. Além disso, o esporte é vida, é saúde. Por isso nós investimos tanto no esporte. Em nenhum outro momento da história desta cidade se investiu tanto em programas e projetos esportivos”, acrescentou.