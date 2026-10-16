CLIMA

Salvador terá máxima de 32°C no fim de semana; veja previsão do tempo

Sexta-feira (16) e sábado (17) devem ter sol entre nuvens

Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10:18

Banho seguro no Porto da Barra Crédito: Sora Maia

Salvador deve registrar temperaturas de até 32°C neste fim de semana, segundo a previsão do Climatempo. A sexta-feira (16) e o sábado (17) devem ter sol entre nuvens e tempo firme. Já no domingo (18), há possibilidade de pancadas de chuva pela manhã.

Confira previsão:

Sexta-feira (16)

A previsão indica sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade continua, mas não há previsão de chuva.

A temperatura deve variar entre 24°C e 31°C, com umidade relativa do ar entre 61% e 88%. Os ventos podem chegar a 11 km/h, com rajadas de até 33 km/h.

Sábado (17)

O sábado deve ser de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado ao longo do dia. À noite, a previsão é de muitas nuvens, sem chuva.

Os termômetros devem marcar entre 25°C e 32°C. A umidade relativa do ar fica entre 58% e 86%, com ventos de aproximadamente 12 km/h e rajadas de até 36 km/h.

Domingo (18)

O domingo deve começar com sol e pancadas de chuva pela manhã. À tarde, o céu fica com muitas nuvens, e a previsão indica tempo firme à noite.