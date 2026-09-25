Salvador terá mudança no tempo durante o fim de semana; confira a previsão

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Esther Morais
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:19
Salvador terá uma mudança nas condições do tempo entre sábado (26) e domingo (27), segundo a previsão do Climatempo. No sábado, a capital baiana deve registrar sol entre muitas nuvens, períodos de céu nublado e possibilidade de chuva. Já no domingo, a previsão indica tempo mais estável e 0% de chance de chuva.
No sábado, os termômetros devem variar entre 24°C e 30°C. A previsão aponta 3 milímetros de chuva, com 56% de possibilidade. A umidade do ar fica entre 70% e 86%, enquanto os ventos podem chegar a 15 km/h.
Durante o sábado, o céu deve permanecer com muitas nuvens em diferentes períodos do dia. A previsão indica possibilidade de chuva pela manhã, à tarde e à noite, com períodos de céu nublado.
Fortes chuvas em Salvador
No domingo, a temperatura fica entre 24°C e 27°C. O dia deve ter sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, enquanto a noite terá poucas nuvens. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva para a capital baiana.
Nesta sexta-feira (25), Salvador tem previsão de sol com chuva pela manhã e diminuição das nuvens à tarde. À noite, o céu deve apresentar pouca nebulosidade. A temperatura varia entre 23°C e 30°C, com 4,8 milímetros de chuva previstos e 43% de chance de precipitação.