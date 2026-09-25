CLIMA

Salvador terá mudança no tempo durante o fim de semana; confira a previsão

Capital baiana terá possibilidade de chuva no sábado (26)

Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:19

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador terá uma mudança nas condições do tempo entre sábado (26) e domingo (27), segundo a previsão do Climatempo. No sábado, a capital baiana deve registrar sol entre muitas nuvens, períodos de céu nublado e possibilidade de chuva. Já no domingo, a previsão indica tempo mais estável e 0% de chance de chuva.

No sábado, os termômetros devem variar entre 24°C e 30°C. A previsão aponta 3 milímetros de chuva, com 56% de possibilidade. A umidade do ar fica entre 70% e 86%, enquanto os ventos podem chegar a 15 km/h.

Durante o sábado, o céu deve permanecer com muitas nuvens em diferentes períodos do dia. A previsão indica possibilidade de chuva pela manhã, à tarde e à noite, com períodos de céu nublado.

Fortes chuvas em Salvador 1 de 18

No domingo, a temperatura fica entre 24°C e 27°C. O dia deve ter sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, enquanto a noite terá poucas nuvens. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva para a capital baiana.