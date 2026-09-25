Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador terá mudança no tempo durante o fim de semana; confira a previsão

Capital baiana terá possibilidade de chuva no sábado (26)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:19

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador terá uma mudança nas condições do tempo entre sábado (26) e domingo (27), segundo a previsão do Climatempo. No sábado, a capital baiana deve registrar sol entre muitas nuvens, períodos de céu nublado e possibilidade de chuva. Já no domingo, a previsão indica tempo mais estável e 0% de chance de chuva.

No sábado, os termômetros devem variar entre 24°C e 30°C. A previsão aponta 3 milímetros de chuva, com 56% de possibilidade. A umidade do ar fica entre 70% e 86%, enquanto os ventos podem chegar a 15 km/h.

Durante o sábado, o céu deve permanecer com muitas nuvens em diferentes períodos do dia. A previsão indica possibilidade de chuva pela manhã, à tarde e à noite, com períodos de céu nublado.

Fortes chuvas em Salvador

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Queda de moto na chuva no Horto por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Queda de moto na chuva no Horto por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 18
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO

No domingo, a temperatura fica entre 24°C e 27°C. O dia deve ter sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, enquanto a noite terá poucas nuvens. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva para a capital baiana.

Nesta sexta-feira (25), Salvador tem previsão de sol com chuva pela manhã e diminuição das nuvens à tarde. À noite, o céu deve apresentar pouca nebulosidade. A temperatura varia entre 23°C e 30°C, com 4,8 milímetros de chuva previstos e 43% de chance de precipitação.

Mais recentes

Imagem - Sete PMs são denunciados por fraturar mandíbula e torcer braço de foliões no Carnaval de Salvador

Sete PMs são denunciados por fraturar mandíbula e torcer braço de foliões no Carnaval de Salvador
Imagem - Passageiro é morto a tiros em emboscada durante corrida por aplicativo em Feira de Santana

Passageiro é morto a tiros em emboscada durante corrida por aplicativo em Feira de Santana
Imagem - Em Casa Nova, ACM Neto critica fila da regulação e promete ampliar hospitais e leitos no norte da Bahia

Em Casa Nova, ACM Neto critica fila da regulação e promete ampliar hospitais e leitos no norte da Bahia