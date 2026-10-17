AGENDA ESPORTIVA

Salvador terá nova corrida até a Igreja do Bonfim; evento promove treino com influenciadores

Bom Fim para Agradecer estreia em 20 de dezembro, com percurso de 6,5 km

Thais Borges

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 13:56

Corrida Bom Fim para Agradecer estreia em dezembro com percurso até a Basílica do Bonfim, em Salvador; organização fez treino com influenciadores Crédito: Divulgação

Inspirada em uma tradição de muitos corredores da cidade, a nova corrida de fim de ano do calendário esportivo de Salvador deu uma prévia do que está por vir. Na primeira edição da Bom Fim para Agradecer, marcada para o dia 20 de dezembro, corredores vão percorrer o caminho até a Basílica do Senhor do Bonfim como forma de agradecer pelas experiências e conquistas dos últimos meses. Neste sábado (17), 25 influenciadores participaram de um treino especial de apresentação do evento.

A atividade começou às 6h, com largada no Farol da Barra e percurso em direção ao Rio Vermelho. Durante a corrida, os participantes tiveram acesso a pontos de hidratação e foram acompanhados por uma equipe de mídia, responsável por registrar a experiência. Na chegada à Vila Caramuru, o grupo foi levado em vans ao Novotel Salvador Rio Vermelho, onde participou de uma programação com café da manhã, spa para os pés, sessões de recuperação muscular (recovery) e ativações de marcas parceiras, além de uma surpresa preparada pela Track&Field.

Corrida Bom Fim para Agradecer estreia em dezembro com percurso até a Basílica do Bonfim, em Salvador; organização fez treino com influenciadores 1 de 6

Mais do que uma competição esportiva, a Bom Fim para Agradecer busca promover confraternização, celebração e gratidão. A proposta é ampliar uma prática já presente entre corredores de Salvador, reunindo atletas da capital baiana e de outras cidades em um encontro simbólico para marcar o encerramento do ano.

O evento é organizado pela MP3 Live Marketing, empresa que também realiza a Maratona Salvador. “Salvador já tem essa cultura de correr até a Igreja do Bonfim no final do ano, como uma forma de agradecer por tudo que aconteceu durante aquele ano. A ideia da Bom Fim para Agradecer é criar esse momento especial para os corredores, tanto para quem já vive essa tradição na cidade quanto para quem vem de fora para participar. É uma corrida pensada para confraternizar, agradecer e celebrar o encerramento de mais um ano”, diz Douglas Cerqueira, da MP3 Live Marketing.

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A prova terá 6,5 km, com largada às 6h30, na Praça Maria Felipa, no Comércio, e chegada à Basílica do Senhor do Bonfim. Após o percurso, os participantes poderão participar de uma confraternização na Praça Divina, nas proximidades da igreja. O kit da corrida será da Track&Field, e a organização também promete outras surpresas para os atletas.