Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador terá nova corrida até a Igreja do Bonfim; evento promove treino com influenciadores

Bom Fim para Agradecer estreia em 20 de dezembro, com percurso de 6,5 km

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 13:56

Corrida Bom Fim para Agradecer estreia em dezembro com percurso até a Basílica do Bonfim, em Salvador; organização fez treino com influenciadores
Corrida Bom Fim para Agradecer estreia em dezembro com percurso até a Basílica do Bonfim, em Salvador; organização fez treino com influenciadores Crédito: Divulgação

Inspirada em uma tradição de muitos corredores da cidade, a nova corrida de fim de ano do calendário esportivo de Salvador deu uma prévia do que está por vir. Na primeira edição da Bom Fim para Agradecer, marcada para o dia 20 de dezembro, corredores vão percorrer o caminho até a Basílica do Senhor do Bonfim como forma de agradecer pelas experiências e conquistas dos últimos meses. Neste sábado (17), 25 influenciadores participaram de um treino especial de apresentação do evento.

A atividade começou às 6h, com largada no Farol da Barra e percurso em direção ao Rio Vermelho. Durante a corrida, os participantes tiveram acesso a pontos de hidratação e foram acompanhados por uma equipe de mídia, responsável por registrar a experiência. Na chegada à Vila Caramuru, o grupo foi levado em vans ao Novotel Salvador Rio Vermelho, onde participou de uma programação com café da manhã, spa para os pés, sessões de recuperação muscular (recovery) e ativações de marcas parceiras, além de uma surpresa preparada pela Track&Field.

Corrida Bom Fim para Agradecer estreia em dezembro com percurso até a Basílica do Bonfim, em Salvador; organização fez treino com influenciadores

Corrida Bom Fim para Agradecer estreia em dezembro com percurso até a Basílica do Bonfim, em Salvador; organização fez treino com influenciadores por Divulgação
Corrida Bom Fim para Agradecer estreia em dezembro com percurso até a Basílica do Bonfim, em Salvador; organização fez treino com influenciadores por Divulgação
Corrida Bom Fim para Agradecer estreia em dezembro com percurso até a Basílica do Bonfim, em Salvador; organização fez treino com influenciadores por Divulgação
Corrida Bom Fim para Agradecer estreia em dezembro com percurso até a Basílica do Bonfim, em Salvador; organização fez treino com influenciadores por Divulgação
Corrida Bom Fim para Agradecer estreia em dezembro com percurso até a Basílica do Bonfim, em Salvador; organização fez treino com influenciadores por Divulgação
Corrida Bom Fim para Agradecer estreia em dezembro com percurso até a Basílica do Bonfim, em Salvador; organização fez treino com influenciadores por Divulgação
1 de 6
Corrida Bom Fim para Agradecer estreia em dezembro com percurso até a Basílica do Bonfim, em Salvador; organização fez treino com influenciadores por Divulgação

Mais do que uma competição esportiva, a Bom Fim para Agradecer busca promover confraternização, celebração e gratidão. A proposta é ampliar uma prática já presente entre corredores de Salvador, reunindo atletas da capital baiana e de outras cidades em um encontro simbólico para marcar o encerramento do ano.

O evento é organizado pela MP3 Live Marketing, empresa que também realiza a Maratona Salvador. “Salvador já tem essa cultura de correr até a Igreja do Bonfim no final do ano, como uma forma de agradecer por tudo que aconteceu durante aquele ano. A ideia da Bom Fim para Agradecer é criar esse momento especial para os corredores, tanto para quem já vive essa tradição na cidade quanto para quem vem de fora para participar. É uma corrida pensada para confraternizar, agradecer e celebrar o encerramento de mais um ano”, diz Douglas Cerqueira, da MP3 Live Marketing.

Confira 24 provas de corrida para fazer em outubro

11 de outubro: Trek Run (Feira de Santana). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/trek-run-2026 por Reprodução
11 de outubro: Corrida da Praia (Ilhéus). Largada: Praia do Cristo, às 6h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/3a-etapa-circuito-corrida-da-praia-ilheus-ba-2026 por Reprodução
11 de outubro: Manito Run (Porto Seguro). Largada: Avenida Beira Mar, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/manito-run por Reprodução
11 de outubro: X1 Trail Run (Amargosa). Largada: Hotel Fazenda Vale das Águas, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/x1-trail-running-2026 por Reprodução
11 de outubro: Corrida 5km 5 Bares (Jequié). Largada: Bar Beleza Pura - Caixa D’água, às 8h. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/3-corrida-5km-5-bares-jequie-ba/ por Reprodução
11 de outubro: Bora Run (Salvador). Largada: Parque da Cidade, às 6h30. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/bora-run/3550506 por Reprodução
11 de outubro: Corrida Joia do Sertão (Vitória da Conquista). Largada: Avenida Anel do Contorno, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corrida-joia-do-sertao-baiano-202 por Reprodução
11 de outubro: Ucsal Run (Salvador). Largada: Campus da Ucsal em Pituaçu, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/ucsal-run por Reprodução
12 de outubro: Corrida Kids (Ilhéus). Largada: Avenida Soares Lopes, às 7h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/2-corrida-kids-correndo-para-o-futuro por Reprodução
17 de outubro: Santander Night Run (Salvador). Mais informações em: https://www.nightrun.com.br/salvador/unica por Reprodução
17 de outubro: Milano Experience 5K (Alagoinhas). Largada: Milano Restaurante, às 18h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/milano-experience-5k-87621 por Reprodução
17 de outubro: Sem Tempo Ruim (Salvador). Concentração: Jurerê Bar, Jardim dos Namorados, às 5h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/evento-esportivo/str-sem-tempo-ruim-running por Reprodução
17 e 18 de outubro? Corrida Boulevard Kids (Feira de Santana). Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-kids-boulevard-shopping-2026-86964 por Reprodução
18 de outubro: Corrida e caminhada Outubro Rosa (Camaçari). Largada: Horto Florestal de Camaçari, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/5-corrida-e-caminhada-outubro-rosa-camacari-2026 por Reprodução
18 de outubro: Corrida da Empório Prime (Ilhéus). Largada: Avenida Dois de Julho, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/1-corrida-emporio-prime por Reprodução
18 de outubro: Corrida da Mulher (Vitória da Conquista). Largada: Lagoa das Baleias, às 7h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-da-mulher-outubro-rosa-corisco por Reprodução
18 de outubro: 8º Treinão Corre Benção (Salvador). Largada: Parque da Cidade, às 5h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/924/8-treino-corre-bencao por Reprodução
18 de outubro: Corrida do Leão (Salvador). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/5-corrida-do-leao por Reprodução
18 de outubro: Corrida de Prevenção ao AVC (Feira de Santana). Largada: Centro de Convenções de Feira. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/6a-corrida-de-prevencao-ao-avc-86963 por Reprodução
18 de outubro: Corrida Sintrasuper (Salvador). Largada: na Orla da Boca do Rio, às 6h. Mais informações em: https://kbsports.com.br/events/1-corrida-sintrasuper por Reprodução
18 de outubro: Corrida da Asa (Salvador). Largada: Base Aérea de Salvador, às 6h15. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/corrida-da-asa-2026 por Reprodução
18 de outubro: Caatinga Trail Run (Vitória da Conquista). Largada: Quilombo Lagoa do Vitorino, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/caatingatrail-2025-20251103220107 por Reprodução
22 de outubro: Trancoso Running Kids (Porto Seguro). Local: Quadrado de Trancoso, das 14h às 18h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/TRANCOSO%20RUNNING%20KIDS%202026-88059 por Reprodução
25 de outubro: Rastro - The Experience (Salvador). Largada: Parque das Dunas, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/trail-run/rastro-the-experience por Reprodução
1 de 24
11 de outubro: Trek Run (Feira de Santana). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/trek-run-2026 por Reprodução

A prova terá 6,5 km, com largada às 6h30, na Praça Maria Felipa, no Comércio, e chegada à Basílica do Senhor do Bonfim. Após o percurso, os participantes poderão participar de uma confraternização na Praça Divina, nas proximidades da igreja. O kit da corrida será da Track&Field, e a organização também promete outras surpresas para os atletas.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pela internet, por meio do link oficial do evento.

Mais recentes

Imagem - Cobras, lhamas e juparás: os pets nada convencionais dos famosos

Cobras, lhamas e juparás: os pets nada convencionais dos famosos
Imagem - Pesquisa Ipespe: Flávio tem 51,2% e Lula 48,8% dos votos válidos

Pesquisa Ipespe: Flávio tem 51,2% e Lula 48,8% dos votos válidos
Imagem - Outubro Rosa Pet: universidade oferece atendimento gratuito para animais em Salvador

Outubro Rosa Pet: universidade oferece atendimento gratuito para animais em Salvador