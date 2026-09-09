SEPULTAMENTO

Salvador terá novo cemitério vertical com crematório; saiba onde

Empreendimento recebeu licença ambiental com validade de quatro anos

Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:23

Salvador terá novo cemitério vertical com crematório em São Cristóvão Crédito: Reprodução / Grupo Phoenix

Um novo cemitério vertical com crematório poderá ser implantado na capital baiana. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) concedeu licença ambiental para a construção do Cemitério Memorial Salvador, localizado na Avenida Aliomar Baleeiro, no bairro de São Cristóvão.

A autorização foi publicada no Diário Oficial do Município no último sábado (5). O empreendimento será instalado em uma área total de 14,6 mil metros quadrados, com 1.772,11 metros quadrados de área construída.

3 pontos sobre o que se sabe do novo cemitério em Salvador 1 de 3

A licença ambiental unificada foi concedida à empresa Memorial Salvador Planos Funerários Ltda. e terá validade de quatro anos. Antes do início das obras, no entanto, o empreendimento ainda deverá obter o alvará de construção e outras autorizações necessárias.

Entre as condicionantes impostas pela Sedur estão medidas relacionadas ao gerenciamento de resíduos, controle de ruídos, segurança durante as obras e implantação de sistemas de drenagem e tratamento de esgoto.

Por contar com crematório, o empreendimento também deverá manter um programa de monitoramento das emissões atmosféricas. A empresa terá que realizar medições periódicas para verificar os níveis de poluentes e apresentar relatórios técnicos anuais após o início da operação.

A licença também exige laudos periódicos sobre a estanqueidade dos lóculos funerários, além da adoção de medidas para evitar vazamentos e impactos ambientais.