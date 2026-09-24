Salvador terá novo restaurante popular com 400 refeições gratuitas por dia

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Carol Neves
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10:25
A Prefeitura de Salvador autorizou, nesta quarta-feira (23), o início da implantação de um Restaurante Popular Vida Nova no Bairro da Paz. A nova unidade ficará na Rua Tancredo Neves, lote 46.
Segundo a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), a abertura elevará de 4.400 para 4.800 o número de refeições gratuitas oferecidas diariamente pela rede.
Os restaurantes populares atendem pessoas em situação de vulnerabilidade e risco socionutricional. Além das refeições, as unidades realizam ações de promoção da alimentação saudável, acompanhamento socionutricional e inclusão social e produtiva.
O secretário da Sempre, Júnior Magalhães, afirmou que a ampliação busca facilitar o acesso à alimentação adequada para quem mais precisa. O anúncio não informa a data prevista para a abertura da nova unidade.