AUTORIZADO

Salvador terá novo restaurante popular com 400 refeições gratuitas por dia

Unidade será instalada na Rua Tancredo Neves, no Bairro da Paz

Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10:25

Restaurante Popular será construído no Bairro da Paz Crédito: Ascom Sempre

A Prefeitura de Salvador autorizou, nesta quarta-feira (23), o início da implantação de um Restaurante Popular Vida Nova no Bairro da Paz. A nova unidade ficará na Rua Tancredo Neves, lote 46.

Segundo a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), a abertura elevará de 4.400 para 4.800 o número de refeições gratuitas oferecidas diariamente pela rede.

Os restaurantes populares atendem pessoas em situação de vulnerabilidade e risco socionutricional. Além das refeições, as unidades realizam ações de promoção da alimentação saudável, acompanhamento socionutricional e inclusão social e produtiva.