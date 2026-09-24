VERÃO

Salvador terá programação de verão por quatro meses na orla de Pituaçu

Mais de 100 atividades gratuitas voltadas ao esporte, gastronomia, cultura, música e lazer acontecerão durante a alta estação

Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:46

Nova orla de Pituaçu Crédito: Ana Paula Lacerda/CORREIO

Antes mesmo da chegada oficial da estação mais movimentada do ano, Salvador já prepara uma programação que promete ocupar parte da orla da cidade por quatro meses seguidos. Entre novembro de 2026 e fevereiro de 2027, o trecho entre as praias dos Artistas, Pituaçu e Jaguaribe receberá uma agenda com mais de 100 atividades gratuitas voltadas ao esporte, gastronomia, cultura, música e lazer.

Batizado de Verão da Orla 2026/2027, o projeto é resultado de uma parceria entre a Orla Brasil, a SalvadorPar, a Empresa Salvador Turismo (Saltur) e a NEOOH. A proposta é transformar cerca de cinco quilômetros da orla atlântica em um polo permanente de atrações ao longo de toda a temporada, ampliando as opções para moradores e visitantes.

Segundo os organizadores, a iniciativa busca aproveitar a infraestrutura implantada na região nos últimos anos e estimular uma ocupação contínua dos espaços públicos à beira-mar. A programação foi dividida em diferentes etapas, acompanhando os principais momentos do calendário turístico e cultural da capital baiana.

As atividades começam em novembro, quando a orla receberá decoração temática e eventos de abertura, incluindo corridas, aulas esportivas e apresentações com mini trio elétrico. No período das festas de fim de ano, a programação contará com atrações voltadas para as famílias, além da instalação de uma árvore de Natal de 12 metros em Pituaçu e ações nos quiosques da região durante o Réveillon.

Janeiro será marcado pela montagem de uma arena esportiva temporária na praia. O espaço permanecerá em funcionamento durante um mês e contará com quadras, palco para apresentações e atividades diárias abertas ao público. No mesmo período, será lançado um festival gastronômico que envolverá os 26 quiosques da orla, com a criação de pratos exclusivos para a estação. A programação também prevê uma corrida pelo calçadão.

Já em fevereiro, as ações se voltam para uma das datas mais simbólicas do calendário baiano. O projeto prevê atividades ligadas às celebrações de Iemanjá, em 2 de fevereiro, incluindo iniciativas voltadas à gastronomia local e à valorização das tradições culturais associadas à festa.

A reta final da temporada coincide com o Carnaval. A programação inclui desfiles de trio elétrico ao longo dos dias da folia, além de apresentações musicais que ainda serão anunciadas. O encerramento está previsto para 14 de fevereiro, com um show pós-Carnaval.

Além das atividades presenciais, os parceiros apostam em uma estratégia de divulgação voltada ao mercado turístico. A campanha promocional será veiculada em aeroportos de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, além de equipamentos de grande circulação na Bahia, como o Terminal Rodoviário de Salvador, o Terminal Marítimo de Vera Cruz, o Parque Esportivo Boca do Rio e a própria orla.