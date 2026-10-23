INVESTIMENTO

Salvador terá R$ 1 milhão para projetos ambientais que podem transformar orla de Pituaçu

Edital internacional vai selecionar cinco projetos de tecnologia sustentável; empresas dinamarquesas poderão testar soluções para resíduos, água e economia circular na capital baiana

Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 15:45

Orla de Pituaçu Crédito: Gabriela Araújo/CORREIO

A orla de Pituaçu, em Salvador, poderá receber tecnologias ambientais desenvolvidas na Dinamarca para melhorar a gestão de resíduos, economizar água e tornar o turismo mais sustentável. Um edital internacional lançado pelo cluster dinamarquês CLEAN, em parceria com a Orla Brasil e a GreenNova Hub, vai selecionar cinco projetos-piloto para serem implementados na região. A iniciativa prevê investimentos que somam R$ 1 milhão.

A proposta é transformar a praia em um espaço de experimentação de soluções que possam reduzir impactos ambientais e melhorar o funcionamento da orla. Os projetos selecionados deverão atuar em áreas como gestão de água e resíduos, monitoramento ambiental, adaptação climática, conservação da biodiversidade e turismo sustentável.

O financiamento inclui recursos da Orla Brasil, responsável pela gestão da orla de Pituaçu, e do Danish Business Promotion Board, órgão dinamarquês de promoção empresarial. A entidade europeia poderá conceder até 100 mil coroas dinamarquesas por projeto, para até cinco pequenas e médias empresas do país. No Brasil, a contrapartida será de R$ 100 mil por iniciativa aprovada, destinados à infraestrutura, à equipe, à capacitação e às adaptações necessárias para a execução das tecnologias.

A parceria terá uma nova etapa nos dias 17 e 18 de novembro, quando uma comitiva do cluster dinamarquês visitará Salvador. A agenda prevê uma imersão nos projetos ambientais da capital baiana e reuniões com representantes da Orla Brasil e de órgãos públicos para alinhar o plano de execução das iniciativas.

Locais para empreender no Parque de Pituaçu 1 de 5

Meta é tornar Pituaçu uma praia lixo zero

A iniciativa faz parte da estratégia de transformar a orla de Pituaçu em uma praia lixo zero, com redução do desperdício e reaproveitamento de materiais. A ideia é aplicar o conceito de economia circular à rotina da região, buscando converter resíduos em recursos e tornar as atividades comerciais mais eficientes.

Além dos possíveis ganhos ambientais, a expectativa é melhorar a organização da praia e contribuir para a redução de custos operacionais dos quiosques. A proposta também busca qualificar a experiência de moradores e turistas que frequentam a região.

A articulação técnica do projeto no Brasil ficará a cargo da GreenNova Hub, responsável por apoiar a seleção das propostas, aproximar as empresas dos atores locais e acompanhar a implantação dos projetos-piloto.

“Nosso compromisso é transformar a praia em um laboratório vivo de inovação, onde a preservação caminhe lado a lado com a eficiência operacional dos quiosques e o desenvolvimento econômico local”, afirma Guilherme Borges, vice-presidente da Orla Brasil.

Iniciativa mira sustentabilidade e Copa do Mundo Feminina

O projeto também conta com o apoio de órgãos públicos municipais e parceiros estratégicos. A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, afirma que a cooperação internacional pode contribuir para ampliar as ações ambientais e aproximar experiências de outros países das necessidades da capital baiana.