TEMPO CHUVOSO

Salvador terá semana com pancadas de chuva e temperaturas de até 29°C; confira a previsão

Dias serão mais secos no fim de semana

Esther Morais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 07:35

Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador deve ter uma semana marcada pela alternância entre períodos de sol, aumento de nebulosidade e pancadas de chuva, segundo a previsão da Climatempo. As temperaturas devem variar entre 22°C e 29°C nos próximos dias.

Na segunda-feira (17), a previsão indica 25 mm de chuva e 97% de possibilidade de precipitação. O dia deve ter sol entre algumas nuvens, com chuva rápida durante o dia e à noite. Os termômetros ficam entre 22°C e 27°C, com rajadas de vento de até 44 km/h.

Fortes chuvas em Salvador 1 de 18

Na terça-feira (18), a temperatura sobe e pode chegar a 29°C. Há previsão de pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens durante a tarde, mas o tempo deve ficar firme à noite. A possibilidade de chuva é de 93%, com volume estimado em 8,1 mm.

Na quarta-feira (19), a previsão aponta apenas 0,1 mm de chuva, com 43% de chance de precipitação. O dia começa com sol e aumento de nebulosidade, enquanto pancadas podem ocorrer à noite. A temperatura varia entre 22°C e 27°C.

A quinta-feira (20) ainda deve ter possibilidade de chuva, com 1,4 mm previstos e 63% de chance. A máxima pode chegar a 27°C. Já a partir de sexta-feira (21), a previsão indica mudança nas condições: o sol aparece entre algumas nuvens e não há previsão de chuva, com temperaturas entre 22°C e 28°C.