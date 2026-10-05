TEMPO

Salvador terá semana de calor e tempo estável; confira previsão

Massa de ar quente e seca deve manter o tempo firme na maior parte da semana, mas ventos úmidos podem provocar chuvas fracas e isoladas

Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:11

Salvador terá semana de calor e tempo estável; confira previsão Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Salvador deve ter uma semana de tempo estável e temperaturas que podem chegar aos 32°C, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). A previsão, válida de segunda-feira (5) até domingo (11), aponta predominância de sol entre nuvens e baixa possibilidade de chuva na maior parte dos dias.

De acordo com a Codesal, a atuação de uma massa de ar quente e seca será responsável pela manutenção das condições mais estáveis na capital baiana. No entanto, a presença de ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico poderá favorecer a ocorrência de chuvas fracas e isoladas.

Nesta segunda-feira (5), a previsão indica 30% de possibilidade de chuva, com temperaturas entre 21°C e 31°C e ventos de até 28 km/h, considerados moderados.

Praias perigosas de Salvador 1 de 5

Na terça-feira (6), a chance de chuva sobe para 40%. Os termômetros devem variar entre 22°C e 31°C, enquanto os ventos podem alcançar 27 km/h.

A quarta-feira (7) deve ter uma das menores possibilidades de chuva da semana, com 20%, temperaturas entre 22°C e 32°C e ventos de até 26 km/h.

Na quinta-feira (8), a possibilidade de chuva cai para 10%. A previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 32°C, com ventos de até 26 km/h.

Já na sexta-feira (9), a chance de chuva volta a 20%, com temperaturas entre 22°C e 31°C. Os ventos podem chegar a 27 km/h.

No sábado (10), a Codesal prevê 30% de possibilidade de chuva, com mínima de 21°C e máxima de 32°C. Os ventos devem atingir até 28 km/h.