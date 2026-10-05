Salvador terá semana de calor e tempo estável; confira previsão

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Esther Morais
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:11
Salvador deve ter uma semana de tempo estável e temperaturas que podem chegar aos 32°C, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). A previsão, válida de segunda-feira (5) até domingo (11), aponta predominância de sol entre nuvens e baixa possibilidade de chuva na maior parte dos dias.
De acordo com a Codesal, a atuação de uma massa de ar quente e seca será responsável pela manutenção das condições mais estáveis na capital baiana. No entanto, a presença de ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico poderá favorecer a ocorrência de chuvas fracas e isoladas.
Nesta segunda-feira (5), a previsão indica 30% de possibilidade de chuva, com temperaturas entre 21°C e 31°C e ventos de até 28 km/h, considerados moderados.
Praias perigosas de Salvador
Na terça-feira (6), a chance de chuva sobe para 40%. Os termômetros devem variar entre 22°C e 31°C, enquanto os ventos podem alcançar 27 km/h.
A quarta-feira (7) deve ter uma das menores possibilidades de chuva da semana, com 20%, temperaturas entre 22°C e 32°C e ventos de até 26 km/h.
Na quinta-feira (8), a possibilidade de chuva cai para 10%. A previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 32°C, com ventos de até 26 km/h.
Já na sexta-feira (9), a chance de chuva volta a 20%, com temperaturas entre 22°C e 31°C. Os ventos podem chegar a 27 km/h.
No sábado (10), a Codesal prevê 30% de possibilidade de chuva, com mínima de 21°C e máxima de 32°C. Os ventos devem atingir até 28 km/h.
O domingo (11) terá 20% de possibilidade de chuva, com temperaturas entre 22°C e 32°C. A velocidade dos ventos pode chegar a 32 km/h, classificados como fortes.