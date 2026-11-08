CLIMA

Salvador terá semana de chuva e trovoadas após dias de calor; veja previsão

Instabilidade deve aumentar a partir de terça (10), com previsão de pancadas de chuva e trovoadas

Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 11:53

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador deve ter uma semana marcada pela alternância entre períodos de sol, pancadas de chuva e trovoadas. De acordo com a previsão do Climatempo, a capital baiana pode registrar temperaturas de até 32°C na segunda-feira (9), mas a instabilidade deve ganhar força nos dias seguintes.

Neste domingo (8), a previsão é de sol com algumas nuvens e sem chuva. Os termômetros devem variar entre 25°C e 32°C, com sensação térmica que pode chegar a 37°C. As rajadas de vento podem alcançar 42 km/h.

Na segunda-feira (9), o cenário muda, com previsão de sol, pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. A temperatura permanece entre 25°C e 32°C, e o volume estimado de chuva é de 14,9 milímetros, com 61% de probabilidade.

A terça-feira (10) deve ser ainda mais instável. A previsão indica 20,1 milímetros de chuva e 91% de probabilidade de precipitação. Os termômetros devem marcar entre 25°C e 31°C, com possibilidade de pancadas e trovoadas durante a madrugada, manhã, tarde e noite.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Na quarta-feira (11), a temperatura máxima cai para 28°C, enquanto a mínima permanece em 25°C. A previsão é de 5,4 milímetros de chuva, com 95% de probabilidade de precipitação.

A quinta-feira (12) também deve ter sol, pancadas de chuva e trovoadas, com temperaturas entre 26°C e 29°C. O volume previsto é de 2,8 milímetros, com 92% de chance de chuva. À noite, a tendência é de muitas nuvens e tempo firme.