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Esther Morais
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 12:10
Salvador deve ter uma semana de temperaturas elevadas, períodos de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas fracas e isoladas. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a previsão entre esta segunda-feira (23) e domingo (29) é de predomínio de uma massa de ar quente e seca, que deve manter o tempo estável na capital baiana.
Apesar da tendência de estabilidade, os ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico podem favorecer o aumento da nebulosidade e provocar precipitações isoladas. A possibilidade de chuva varia entre 20% e 30% ao longo dos dias.
Praias perigosas de Salvador
Nesta segunda-feira (23), os termômetros devem variar entre 24°C e 34°C, com ventos de até 38 km/h. Na terça (24) e na quarta-feira (25), as temperaturas ficam entre 23°C e 33°C.
Já na quinta (26), a mínima prevista é de 22°C e a máxima de 33°C. Na sexta-feira (27), a temperatura pode chegar a 32°C.
No fim de semana, a previsão indica mínimas de 22°C e máximas de 33°C no sábado (28) e no domingo (29). Os ventos devem variar entre 21 km/h e 30 km/h nos últimos dias da semana.