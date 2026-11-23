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Salvador terá semana de sol com temperaturas de até 34°C; veja previsão

Massa de ar quente e seca deve manter o tempo estável

Esther Morais

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 12:10

Bóias no Porto da Barra Crédito: Sora Maia

Salvador deve ter uma semana de temperaturas elevadas, períodos de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas fracas e isoladas. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a previsão entre esta segunda-feira (23) e domingo (29) é de predomínio de uma massa de ar quente e seca, que deve manter o tempo estável na capital baiana.

Apesar da tendência de estabilidade, os ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico podem favorecer o aumento da nebulosidade e provocar precipitações isoladas. A possibilidade de chuva varia entre 20% e 30% ao longo dos dias.

Praias perigosas de Salvador 1 de 5

Nesta segunda-feira (23), os termômetros devem variar entre 24°C e 34°C, com ventos de até 38 km/h. Na terça (24) e na quarta-feira (25), as temperaturas ficam entre 23°C e 33°C.

Já na quinta (26), a mínima prevista é de 22°C e a máxima de 33°C. Na sexta-feira (27), a temperatura pode chegar a 32°C.