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Salvador terá semana de sol entre nuvens e temperaturas de até 30°C; veja previsão

Segundo a Climatempo, não há previsão de chuva significativa até sexta-feira (27)

Esther Morais

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 09:27

Bóias no Porto da Barra Crédito: Sora Maia

Salvador deve ter uma semana de sol entre nuvens e temperaturas que podem chegar a 30°C, segundo a previsão da Climatempo. Entre este domingo (22) e sexta-feira (27), a capital baiana terá períodos de céu nublado, mas sem expectativa de chuva significativa.

As temperaturas devem variar entre 25°C e 30°C ao longo dos dias. No início da semana, entre domingo e terça-feira (24), os termômetros ficam entre 26°C e 30°C. A partir de quarta (25), as máximas devem cair para 29°C, chegando a 28°C na sexta-feira.

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A sensação térmica pode alcançar 35°C nos primeiros dias da semana. Os ventos devem soprar predominantemente de leste e nordeste, com velocidade entre 14 km/h e 19 km/h. As rajadas podem chegar a 43 km/h na segunda (23) e na terça-feira.