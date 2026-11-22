Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 09:27
Salvador deve ter uma semana de sol entre nuvens e temperaturas que podem chegar a 30°C, segundo a previsão da Climatempo. Entre este domingo (22) e sexta-feira (27), a capital baiana terá períodos de céu nublado, mas sem expectativa de chuva significativa.
As temperaturas devem variar entre 25°C e 30°C ao longo dos dias. No início da semana, entre domingo e terça-feira (24), os termômetros ficam entre 26°C e 30°C. A partir de quarta (25), as máximas devem cair para 29°C, chegando a 28°C na sexta-feira.
Quais são as praias e como a Codesal vai monitorar a erosão costeira nas praias da Barra
A sensação térmica pode alcançar 35°C nos primeiros dias da semana. Os ventos devem soprar predominantemente de leste e nordeste, com velocidade entre 14 km/h e 19 km/h. As rajadas podem chegar a 43 km/h na segunda (23) e na terça-feira.
No sábado (28), a previsão indica sol com chuva pela manhã e diminuição da nebulosidade à tarde. A temperatura deve ficar entre 26°C e 28°C, com volume previsto de apenas 0,1 milímetro de chuva.