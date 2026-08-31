CHUVA E CALOR

Salvador terá ventos de quase 40 km/h e temperatura de até 33°C nesta semana

Previsão também indica períodos de chuva, mas tempo firme deve predominar na capital baiana

Carol Neves

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11:26

Praia de Salvador com forte vento Crédito: Arisson Marinho / Arquivo CORREIO

Salvador registrou rajadas de vento de até 27 km/h e temperatura máxima de 29,8°C nesta segunda-feira (31), segundo dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

O vento mais intenso foi medido pela estação da Praia do Flamengo, no Parque das Dunas. Em seguida aparecem Canabrava, com 26,6 km/h; Valéria, com 24,8 km/h; Cabula, com 24,5 km/h; e Coutos, com 23,8 km/h.

A maior temperatura foi registrada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, onde os termômetros chegaram a 29,8°C. Coutos marcou 28,1°C, enquanto a Praia do Flamengo alcançou 27,5°C.

Já a menor temperatura do dia foi de 22°C na Base Naval de Aratu. Também foram registradas mínimas de 22,2°C em Barro Duro, 22,8°C em Valéria e 23,1°C no Cabula e na Ilha de Bom Jesus dos Passos.

Fortes chuvas em Salvador 1 de 18

Previsão indica ventos mais fortes e calor de até 33°C

Os ventos podem ganhar força nos próximos dias. A previsão da Codesal indica rajadas de até 35 km/h na terça-feira (1º) e de 39 km/h na quarta (2), quando a temperatura máxima poderá chegar a 33°C.

Na quinta-feira (3), os ventos devem alcançar 24 km/h e a máxima prevista é de 30°C. A sexta (4) terá rajadas de até 28 km/h e temperatura entre 23°C e 29°C.

No fim de semana, os ventos poderão chegar a 32 km/h no sábado (5) e a 34 km/h no domingo (6). As máximas previstas são de 30°C e 31°C, respectivamente.

Durante a semana, uma massa de ar quente e seca favorecerá períodos de tempo estável. Em alguns momentos, porém, um cavado na costa leste do Nordeste poderá aumentar a nebulosidade e provocar chuvas fracas a moderadas.