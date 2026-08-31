Salvador terá ventos de quase 40 km/h e temperatura de até 33°C nesta semana

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Carol Neves
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11:26
Salvador registrou rajadas de vento de até 27 km/h e temperatura máxima de 29,8°C nesta segunda-feira (31), segundo dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal).
O vento mais intenso foi medido pela estação da Praia do Flamengo, no Parque das Dunas. Em seguida aparecem Canabrava, com 26,6 km/h; Valéria, com 24,8 km/h; Cabula, com 24,5 km/h; e Coutos, com 23,8 km/h.
A maior temperatura foi registrada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, onde os termômetros chegaram a 29,8°C. Coutos marcou 28,1°C, enquanto a Praia do Flamengo alcançou 27,5°C.
Já a menor temperatura do dia foi de 22°C na Base Naval de Aratu. Também foram registradas mínimas de 22,2°C em Barro Duro, 22,8°C em Valéria e 23,1°C no Cabula e na Ilha de Bom Jesus dos Passos.
Fortes chuvas em Salvador
Previsão indica ventos mais fortes e calor de até 33°C
Os ventos podem ganhar força nos próximos dias. A previsão da Codesal indica rajadas de até 35 km/h na terça-feira (1º) e de 39 km/h na quarta (2), quando a temperatura máxima poderá chegar a 33°C.
Na quinta-feira (3), os ventos devem alcançar 24 km/h e a máxima prevista é de 30°C. A sexta (4) terá rajadas de até 28 km/h e temperatura entre 23°C e 29°C.
No fim de semana, os ventos poderão chegar a 32 km/h no sábado (5) e a 34 km/h no domingo (6). As máximas previstas são de 30°C e 31°C, respectivamente.
Durante a semana, uma massa de ar quente e seca favorecerá períodos de tempo estável. Em alguns momentos, porém, um cavado na costa leste do Nordeste poderá aumentar a nebulosidade e provocar chuvas fracas a moderadas.
Nesta segunda, os maiores acumulados de chuva em 24 horas foram registrados na Barra, com 15,2 milímetros, e na Pituba, com 15 milímetros. A possibilidade de chuva será maior novamente na sexta-feira, quando chega a 50%.