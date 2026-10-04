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Salvador terá virada no tempo nesta semana; veja quando a chuva volta

Capital baiana começa a semana com chuva, terá dias de sol e deve registrar novas pancadas na sexta-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:47

Dia de chuva em Salvador
Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quem pretende aproveitar os próximos dias para curtir Salvador deve ficar atento à previsão do tempo. A capital baiana terá uma semana de mudanças nas condições climáticas, com chuva prevista no início e no fim da semana, intercalada por dias de sol e temperaturas próximas dos 30°C, segundo o Climatempo.

Neste domingo (4), o tempo fica instável, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. A temperatura varia entre 24°C e 31°C, e a possibilidade de chuva chega a 85%, com previsão de 10,2 milímetros de acumulado.

Na segunda-feira (5), ainda há previsão de chuva pela manhã, mas o tempo deve melhorar ao longo do dia. Os termômetros ficam entre 24°C e 31°C, com 59% de chance de chuva.

Dez melhores praias nordestinas, segundo o TripAdvisor

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Praia de Muro Alto, Ipojuca (PE), ficou em 4º lugar por Eduardo Marquetti / Wikimedia Commons
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Praia do Espelho, Porto Seguro (BA), ficou em 8º lugar por Danilo Camba de Almeida / Wikimedia Commons
Lagoa do Paraíso, Jijoca de Jericoacoara (CE), ficou em 9º lugar por Jade Queiroz - MTUR / Wikimedia Commons
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Parrachos de Rio do Fogo, Rio do Fogo (RN), ficou em 11º lugar por O desembargador / Wikimedia Commons
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Praia Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabrália (BA), ficou em 13º lugar por HVL / Wikimedia Commons
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Ilha dos Frades, Salvador (BA), ficou em 3º lugar no ranking geral da TripAdvisor por Tatiana Souza / Wikimedia Commons

A partir de terça-feira (6), o sol volta a aparecer com mais força. A previsão indica tempo firme e sem chuva até quinta-feira (8), com temperaturas entre 25°C e 29°C.

Mas a estabilidade deve durar pouco. Na sexta-feira (9), a chuva volta a aparecer na previsão, com possibilidade de pancadas pela manhã e redução da nebulosidade durante a tarde. A temperatura deve variar entre 25°C e 28°C.

No sábado (10), o cenário deve ser de sol entre algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, com máxima de 29°C.

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