SEGURANÇA

Salvador teve 17 'chacinas policiais' este ano antes de ação da PM com nove mortos em Cajazeiras, diz instituto

Termo segue a metodologia do Fogo Cruzado, organização independente que monitora a violência armada

Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:00

Segundo a PM, foram apreendidos quatro fuzis, duas carabinas, cinco pistolas, munições e porções de drogas após morte de nove homens nesta terça-feira (15), em Cajazeiras XI Crédito: Reprodução

Antes da operação policial que terminou com nove homens mortos entre Cajazeiras V e Cajazeiras XI, Salvador havia registrado 17 ocorrências classificadas pelo Instituto Fogo Cruzado como chacinas policiais em 2026. Os episódios deixaram 59 mortos entre 1º de janeiro e 14 de setembro.



O termo “chacina policial” segue a metodologia do Fogo Cruzado, organização independente que monitora a violência armada. O instituto classifica como chacina qualquer situação em que três ou mais civis sejam mortos, inclusive durante operações policiais.

Essa, no entanto, não é a denominação utilizada oficialmente pelas forças de segurança. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) registra casos desse tipo como ocorrências ou operações policiais e adota a categoria “mortes por intervenção legal de agentes do Estado” em suas estatísticas. No episódio de Cajazeiras, a polícia afirma que houve confronto após homens armados atirarem contra os policiais.

Nove homens foram mortos em Cajazeiras 1 de 7

Os números do Fogo Cruzado ainda não incluem a ação desta terça-feira (15). Pelo critério empregado pelo instituto, a ocorrência reúne as características de uma chacina.

Incluindo o episódio, haverá aumento de 17 para 18 o número de ocorrências classificadas como chacinas policiais em Salvador neste ano. O total de mortos nesses casos passaria de 59 para 68.

Operação apreendeu 11 armas

Segundo a Polícia Militar, o policiamento na região foi reforçado depois que as equipes receberam informações sobre um possível encontro entre integrantes de grupos criminosos.

Durante as incursões, conforme a corporação, homens armados dispararam contra os policiais e fugiram por uma área de mata. Houve confronto durante a tentativa de prisão.

Nove homens foram atingidos, socorridos para o Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras II, mas não resistiram. Nenhum policial foi baleado e um homem foi preso.

A ação resultou na apreensão de 11 armas: cinco pistolas, quatro fuzis, uma carabina calibre 9 milímetros e uma espingarda calibre 12 automática. Também foram encontrados munições, drogas, celulares e uma placa de colete balístico que, segundo a SSP-BA, pode ter sido desviada do Exército Brasileiro.

A polícia aponta William Couto Neves, um dos mortos, como o principal alvo da operação e afirma que ele transportava armas e munições para uma facção criminosa.

Salvador e RMS

Em Salvador e nos demais municípios da Região Metropolitana, o Fogo Cruzado contabilizou 23 ocorrências classificadas como chacinas até 14 de setembro, com 79 mortos. Desse total, 22 teriam ocorrido durante ações policiais e deixado 76 vítimas.

Se o novo caso for posteriormente incluído pelo instituto, os números poderão subir para 24 chacinas e 88 mortos na região. Entre os episódios ocorridos durante ações policiais, seriam 23 casos e 85 vítimas.

O levantamento também aponta 492 tiroteios durante ações policiais em Salvador e Região Metropolitana no período, com 354 mortos e 96 feridos.