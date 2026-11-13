MOBILIDADE

Salvador usa inteligência artificial para planejar nova conexão cicloviária no Rio Vermelho

Parceria entre Semob e Ufba utiliza câmeras inteligentes para mapear o fluxo de mais de mil pessoas por dia na região da Praia da Paciência

Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:06

Salvador usa inteligência artificial para planejar nova conexão cicloviária no Rio Vermelho Crédito: Divulgação/Semob

Em parceria com a Universidade Federal da Bahia (Ufba), por meio da Escola Politécnica, a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) começou a usar inteligência artificial para auxiliar no planejamento de uma conexão cicloviária na região da Praia da Paciência, no Rio Vermelho. A iniciativa faz parte de uma cooperação técnica entre as instituições e reúne estudos tecnológicos e diálogo com moradores, comerciantes e lideranças locais. A proposta é desenvolver um projeto que leve em consideração as particularidades da região e favoreça uma convivência mais segura entre os diferentes meios de deslocamento.

Para realizar o levantamento, está sendo utilizado um sistema de câmeras de monitoramento com tecnologia de contagem por inteligência artificial. A ferramenta identifica e contabiliza o fluxo de pessoas que passam pelo local utilizando diferentes modalidades de mobilidade ativa, como bicicletas e patinetes, além dos pedestres. Os dados indicam que mais de mil pessoas circulam diariamente pelo trecho, reforçando a necessidade de considerar os diferentes fluxos no planejamento da intervenção.

“Essa é uma importante conexão cicloviária que apoia moradores, residentes e também pessoas que a utilizam para trabalho com entrega e para seguirem os seus destinos com a bicicleta. Isso demonstra que a Prefeitura tem um olhar atento às demandas da cidade e está agindo para poder apresentar soluções à sociedade”, diz o secretário de Mobilidade, Pablo Souza.

O planejamento também leva em conta o desafio de conciliar a circulação de pedestres com os demais meios de mobilidade ativa. A região concentra diferentes atividades e apresenta características específicas de ocupação e fluxo, que precisam ser consideradas na elaboração do projeto.

Cooperação acadêmica

O trabalho é realizado por meio de um convênio de cooperação técnica entre a Semob e a UFBA, com execução da Escola Politécnica da Universidade. A parceria busca aproximar o conhecimento acadêmico da administração pública e aplicar recursos tecnológicos para aprimorar o planejamento da mobilidade urbana sustentável. Os professores Jorge Ubirajara e Hélio Queiroz, do Departamento de Engenharia de Transportes e Geodésia, representam a Universidade no desenvolvimento do projeto.

Segundo o professor Jorge Ubirajara, um dos principais desafios foi adaptar a tecnologia para analisar imagens captadas por drones. Isso porque os algoritmos de visão computacional precisam de ajustes específicos para identificar corretamente pessoas e veículos registrados a partir de uma perspectiva aérea.

“Um dos desafios foi adaptar a tecnologia para trabalhar com imagens feitas por drones, já que os algoritmos de visão computacional precisam de ajustes finos para conseguir identificar corretamente pessoas e veículos vistos de cima. Para isso, aprimoramos os modelos utilizados, treinando a ferramenta para reconhecer melhor os diferentes elementos nas imagens e realizar a contagem de forma mais precisa”, explica Jorge Ubirajara.

O professor ressalta ainda que a colaboração com a Semob não se limitou ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento da tecnologia. A equipe da Universidade também compartilhou os recursos com os técnicos da Secretaria, permitindo a continuidade dos trabalhos.