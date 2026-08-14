TRANSPORTE

Salvador vai ganhar teleférico de 4,3 km com ligação ao metrô; veja trajeto

Percurso será de até 16 minutos

Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10:00

Salvador vai ganhar teleférico de 4,3 km com ligação ao metrô; veja trajeto Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

O projeto do Teleférico do Subúrbio de Salvador entrou na fase de licitação e deve ter a concorrência lançada ainda no segundo semestre de 2026. A previsão da Prefeitura é que as intervenções comecem nos próximos meses, caso o cronograma seja mantido.

O novo modal terá 4,3 quilômetros de extensão e vai conectar a região de Praia Grande à área da BR-324, passando por Mané Dendê e Pirajá. O trajeto termina em Campinas de Pirajá, onde será feita a integração com o metrô.

Projeto do teleférico de Salvador 1 de 3

Atualmente, o deslocamento entre as regiões pode levar de 40 a 50 minutos. Com o teleférico, a expectativa é reduzir o tempo para aproximadamente 12 a 16 minutos. O sistema terá capacidade para transportar até 3,2 mil passageiros por hora em cada sentido.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, a proposta foi pensada para melhorar o deslocamento em uma região marcada por grandes desníveis no terreno.

“Com isso, a gente liga dois corredores importantes do transporte da cidade, que são a Avenida Suburbana e a BR-324, a dois modais de alta capacidade”, afirmou.

A Prefeitura trabalha atualmente nos ajustes finais do projeto eletromecânico, que está sendo desenvolvido por uma empresa especializada. A etapa de licitação será voltada para a execução dessa parte do sistema.

Também está prevista a contratação de uma empresa supervisora, responsável por acompanhar a execução do empreendimento, auxiliar na fiscalização e fazer o controle da obra.

Projeto vai causar mudanças no entorno

Além das estações e torres do teleférico, o projeto inclui intervenções urbanísticas nas áreas próximas aos equipamentos. Entre as ações previstas estão melhorias de acessibilidade, circulação de pedestres, implantação de equipamentos públicos, criação de espaços de convivência e incentivo ao comércio local.

A Prefeitura utilizou experiências de cidades colombianas, como Bogotá e Medellín, como referência para o projeto. Segundo Pablo Souza, a intenção é que o aumento da circulação de pessoas também contribua para movimentar a economia das comunidades próximas às estações.

“A nossa intenção aqui em Salvador é justamente integrar o uso do transporte ao fortalecimento do comércio e desenvolvimento da região”, disse.

Modal terá integração com o metrô

O teleférico também deverá ser integrado ao sistema de transporte público da capital baiana. A proposta é permitir que os passageiros cheguem às estações por meio dos ônibus e utilizem o próprio cartão de transporte para acessar o novo modal.

O planejamento começou no ano passado, quando a Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) realizou os primeiros estudos de viabilidade técnica e concepção. Desde então, foram realizados levantamentos topográficos, sondagens, análises do entorno e estudos de impacto social e ambiental.