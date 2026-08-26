Salvador vai pagar Bolsa Presença de R$ 100 a alunos da EJA a partir de setembro

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Carol Neves
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 11:10
A Prefeitura de Salvador vai pagar, a partir de setembro, uma Bolsa Presença de R$ 100 mensais para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal. O programa foi anunciado pelo prefeito Bruno Reis nesta terça-feira (25), durante evento no Costa Azul.
Segundo a gestão municipal, cerca de 10 mil alunos serão contemplados. O investimento será de R$ 1 milhão por mês, chegando a R$ 12 milhões por ano.
Para receber o benefício, será necessário estar matriculado na rede municipal, manter os dados cadastrais atualizados e ter frequência mínima de 75% no mês. As regras de pagamento e acompanhamento ainda serão regulamentadas pelo Executivo.
Bolsa vai pagar R$ 100 para alunos do EJA em Salvador
A medida busca estimular a permanência dos estudantes na escola e reduzir a evasão. Segundo Bruno Reis, o auxílio pode ajudar alunos que precisam conciliar os estudos com trabalho e responsabilidades familiares.
“Sabemos que muitos pais e mães de família, pessoas que já estão com idade avançada, naturalmente, para poder estudar, precisam deixar de trabalhar em determinado turno ou horário. Agora, eles vão receber essa bolsa. A Educação de Jovens e Adultos é voltada para pessoas que não foram alfabetizadas ou que estão fora da sala de aula e que nós conseguimos trazer de volta para a escola”, explicou.
A Prefeitura também mantém a EJA profissionalizante, que associa a conclusão do ensino fundamental à formação para uma profissão.
Na Escola Municipal Alfredo Amorim, no Largo do Papagaio, cerca de 60% dos alunos têm entre 18 e 25 anos, segundo a vice-diretora Aline Ribeiro Oliveira. Para ela, o benefício pode ajudar estudantes que trabalham a permanecer na escola.
“Acho que esse incentivo que está sendo dado agora pela Prefeitura pode dar um retorno muito positivo, porque eles passam a ter uma ajuda de custo. Pode ser para tirar uma xerox, comprar um livro, pagar o transporte ou até mesmo comprar um lanche. Muitos deles são trabalhadores. Eu acho que vale a pena e acredito que vai incentivar para que eles retornem à escola e continuem estudando”, afirmou.