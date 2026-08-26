EDUCAÇÃO

Salvador vai pagar Bolsa Presença de R$ 100 a alunos da EJA a partir de setembro

Programa anunciado pela Prefeitura prevê 10 mil beneficiários e investimento de R$ 12 milhões por ano

Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 11:10

Bruno Reis anunciou programa de incentivo no EJA Crédito: Igor Santos / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador vai pagar, a partir de setembro, uma Bolsa Presença de R$ 100 mensais para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal. O programa foi anunciado pelo prefeito Bruno Reis nesta terça-feira (25), durante evento no Costa Azul.

Segundo a gestão municipal, cerca de 10 mil alunos serão contemplados. O investimento será de R$ 1 milhão por mês, chegando a R$ 12 milhões por ano.

Para receber o benefício, será necessário estar matriculado na rede municipal, manter os dados cadastrais atualizados e ter frequência mínima de 75% no mês. As regras de pagamento e acompanhamento ainda serão regulamentadas pelo Executivo.

Bolsa vai pagar R$ 100 para alunos do EJA em Salvador 1 de 6

A medida busca estimular a permanência dos estudantes na escola e reduzir a evasão. Segundo Bruno Reis, o auxílio pode ajudar alunos que precisam conciliar os estudos com trabalho e responsabilidades familiares.

“Sabemos que muitos pais e mães de família, pessoas que já estão com idade avançada, naturalmente, para poder estudar, precisam deixar de trabalhar em determinado turno ou horário. Agora, eles vão receber essa bolsa. A Educação de Jovens e Adultos é voltada para pessoas que não foram alfabetizadas ou que estão fora da sala de aula e que nós conseguimos trazer de volta para a escola”, explicou.

A Prefeitura também mantém a EJA profissionalizante, que associa a conclusão do ensino fundamental à formação para uma profissão.

Na Escola Municipal Alfredo Amorim, no Largo do Papagaio, cerca de 60% dos alunos têm entre 18 e 25 anos, segundo a vice-diretora Aline Ribeiro Oliveira. Para ela, o benefício pode ajudar estudantes que trabalham a permanecer na escola.