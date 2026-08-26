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Salvador vai pagar Bolsa Presença de R$ 100 a alunos da EJA a partir de setembro

Programa anunciado pela Prefeitura prevê 10 mil beneficiários e investimento de R$ 12 milhões por ano

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 11:10

Bruno Reis anunciou programa de incentivo no EJA
Bruno Reis anunciou programa de incentivo no EJA Crédito: Igor Santos / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador vai pagar, a partir de setembro, uma Bolsa Presença de R$ 100 mensais para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal. O programa foi anunciado pelo prefeito Bruno Reis nesta terça-feira (25), durante evento no Costa Azul.

Segundo a gestão municipal, cerca de 10 mil alunos serão contemplados. O investimento será de R$ 1 milhão por mês, chegando a R$ 12 milhões por ano.

Para receber o benefício, será necessário estar matriculado na rede municipal, manter os dados cadastrais atualizados e ter frequência mínima de 75% no mês. As regras de pagamento e acompanhamento ainda serão regulamentadas pelo Executivo.

Bolsa vai pagar R$ 100 para alunos do EJA em Salvador

Bruno Reis anunciou programa de incentivo no EJA por Igor Santos / Secom PMS
Bruno Reis anunciou programa de incentivo no EJA por Igor Santos / Secom PMS
Bruno Reis anunciou programa de incentivo no EJA por Igor Santos / Secom PMS
Bruno Reis anunciou programa de incentivo no EJA por Igor Santos / Secom PMS
Bruno Reis anunciou programa de incentivo no EJA por Igor Santos / Secom PMS
Bruno Reis anunciou programa de incentivo no EJA por Igor Santos / Secom PMS
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Bruno Reis anunciou programa de incentivo no EJA por Igor Santos / Secom PMS

A medida busca estimular a permanência dos estudantes na escola e reduzir a evasão. Segundo Bruno Reis, o auxílio pode ajudar alunos que precisam conciliar os estudos com trabalho e responsabilidades familiares.

“Sabemos que muitos pais e mães de família, pessoas que já estão com idade avançada, naturalmente, para poder estudar, precisam deixar de trabalhar em determinado turno ou horário. Agora, eles vão receber essa bolsa. A Educação de Jovens e Adultos é voltada para pessoas que não foram alfabetizadas ou que estão fora da sala de aula e que nós conseguimos trazer de volta para a escola”, explicou.

A Prefeitura também mantém a EJA profissionalizante, que associa a conclusão do ensino fundamental à formação para uma profissão.

Na Escola Municipal Alfredo Amorim, no Largo do Papagaio, cerca de 60% dos alunos têm entre 18 e 25 anos, segundo a vice-diretora Aline Ribeiro Oliveira. Para ela, o benefício pode ajudar estudantes que trabalham a permanecer na escola.

“Acho que esse incentivo que está sendo dado agora pela Prefeitura pode dar um retorno muito positivo, porque eles passam a ter uma ajuda de custo. Pode ser para tirar uma xerox, comprar um livro, pagar o transporte ou até mesmo comprar um lanche. Muitos deles são trabalhadores. Eu acho que vale a pena e acredito que vai incentivar para que eles retornem à escola e continuem estudando”, afirmou.

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