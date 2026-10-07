TURISMO

Salvador vai receber 175 mil passageiros de cruzeiros até abril de 2027

Temporada 2026/2027 começou nesta quarta-feira (7), com a chegada do navio World Odyssey, que trouxe cerca de 600 passageiros à capital baiana

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 20:41

Navio World Odyssey Crédito: Marco Pitangueira/ Secom PMS

Até abril do próximo ano, Salvador deve receber cerca de 175 mil cruzeiristas, distribuídos em pelo menos 44 escalas, durante a temporada de cruzeiros marítimos 2026/2027. O primeiro navio da temporada atracou no Porto de Salvador, no bairro do Comércio, na manhã desta quarta-feira (7).

A temporada de cruzeiros movimenta a economia local, com impactos em setores como comércio, bares, restaurantes, hotelaria, transporte e turismo.

Na última temporada, entre outubro de 2025 e abril de 2026, a capital baiana recebeu 166 mil cruzeiristas, distribuídos em 55 escalas. Apesar da previsão de 11 paradas a menos neste ano, a expectativa é de um fluxo maior de visitantes.

Para o diretor-geral de Planejamento, Inteligência e Inovação Turística de Salvador, Pierre Valcacio, conhecer os hábitos dos turistas é importante para orientar ações que ampliem os impactos econômicos do setor.