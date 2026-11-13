400 PALESTRANTES

Salvador volta a sediar maior evento jurídico do mundo após 24 anos com expectativa de receber 20 mil participantes

Conferência Nacional da Advocacia Brasileira será realizada em novembro

Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:54

Evento será no Centro de Convenções Crédito: Divulgação

Salvador voltará a ocupar o centro das discussões sobre o futuro da advocacia brasileira após 24 anos. Entre os dias 23 e 25 de novembro, a capital baiana receberá a 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira (CNAB), reconhecida pelo Guinness World Records como o maior evento jurídico do mundo. A expectativa é reunir mais de 20 mil profissionais do Direito de todos os estados do país.

Promovido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), em parceria com a OAB Bahia, o encontro será realizado no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio, e também deve movimentar a economia local. A chegada dos participantes já aquece a rede hoteleira e deve beneficiar setores como comércio, gastronomia, transporte e serviços turísticos.

Para a presidente da OAB-BA, Daniela Borges, sediar novamente a conferência representa uma oportunidade de projetar a Bahia nacionalmente. “Salvador tem uma relação histórica com a advocacia brasileira e receber a Conferência depois de tanto tempo é motivo de muita alegria. Estamos falando de mais de 20 mil pessoas circulando pela cidade, conhecendo nossa cultura, consumindo nos estabelecimentos locais e movimentando a economia. Durante três dias, Salvador será a capital brasileira da advocacia”, afirma.

Com o tema “Direito e Tecnologia: O Futuro da Advocacia na Sociedade Digital”, a programação terá cerca de 400 palestrantes nacionais e internacionais, distribuídos em 50 painéis, 35 eventos especiais e uma conferência magna.

Entre os nomes confirmados estão o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e os ex-ministros Ricardo Lewandowski e Luís Roberto Barroso. Também participarão ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão e Ricardo Villas Bôas Cueva, além de integrantes do Tribunal Superior do Trabalho (TST), como Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e Cláudio Mascarenhas Brandão.

A lista de convidados inclui ainda os advogados Aury Lopes, Camila Masera, Fredie Didier, Juliana Pacheco e Tonyson Henrique Santos, além do escritor Tiago Brunet e do jornalista e professor Guilherme Miziara.

Inteligência artificial e futuro da advocacia estão entre os debates

A programação científica será dividida em dez eixos temáticos, com discussões sobre direitos fundamentais, democracia, inteligência artificial, acesso à Justiça, prerrogativas profissionais e os impactos da tecnologia no exercício da advocacia.