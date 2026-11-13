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Salvador volta a sediar maior evento jurídico do mundo após 24 anos com expectativa de receber 20 mil participantes

Conferência Nacional da Advocacia Brasileira será realizada em novembro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:54

Evento será no Centro de Convenções
Evento será no Centro de Convenções Crédito: Divulgação

Salvador voltará a ocupar o centro das discussões sobre o futuro da advocacia brasileira após 24 anos. Entre os dias 23 e 25 de novembro, a capital baiana receberá a 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira (CNAB), reconhecida pelo Guinness World Records como o maior evento jurídico do mundo. A expectativa é reunir mais de 20 mil profissionais do Direito de todos os estados do país.

Promovido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), em parceria com a OAB Bahia, o encontro será realizado no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio, e também deve movimentar a economia local. A chegada dos participantes já aquece a rede hoteleira e deve beneficiar setores como comércio, gastronomia, transporte e serviços turísticos.

Para a presidente da OAB-BA, Daniela Borges, sediar novamente a conferência representa uma oportunidade de projetar a Bahia nacionalmente. “Salvador tem uma relação histórica com a advocacia brasileira e receber a Conferência depois de tanto tempo é motivo de muita alegria. Estamos falando de mais de 20 mil pessoas circulando pela cidade, conhecendo nossa cultura, consumindo nos estabelecimentos locais e movimentando a economia. Durante três dias, Salvador será a capital brasileira da advocacia”, afirma.

Com o tema “Direito e Tecnologia: O Futuro da Advocacia na Sociedade Digital”, a programação terá cerca de 400 palestrantes nacionais e internacionais, distribuídos em 50 painéis, 35 eventos especiais e uma conferência magna.

Entre os nomes confirmados estão o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e os ex-ministros Ricardo Lewandowski e Luís Roberto Barroso. Também participarão ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão e Ricardo Villas Bôas Cueva, além de integrantes do Tribunal Superior do Trabalho (TST), como Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e Cláudio Mascarenhas Brandão.

A lista de convidados inclui ainda os advogados Aury Lopes, Camila Masera, Fredie Didier, Juliana Pacheco e Tonyson Henrique Santos, além do escritor Tiago Brunet e do jornalista e professor Guilherme Miziara.

Inteligência artificial e futuro da advocacia estão entre os debates

A programação científica será dividida em dez eixos temáticos, com discussões sobre direitos fundamentais, democracia, inteligência artificial, acesso à Justiça, prerrogativas profissionais e os impactos da tecnologia no exercício da advocacia.

Entre os assuntos previstos estão a regulamentação da inteligência artificial, o uso de ferramentas de IA generativa por advogados e tribunais, a proteção de dados, a ética profissional e o combate à desinformação. Também serão abordados honorários, sustentação oral, desjudicialização, diversidade, Direito das Famílias, reforma do Código Civil e combate ao lawfare.

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