ATENÇÃO

Samu terá interrupções de 40 minutos no telefone 192 em Salvador por quatro dias; veja como pedir socorro

Atendimento ficará suspenso das 2h às 2h40, entre sexta-feira (16) e segunda-feira (19)

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 08:34

Samu 192 Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Quem precisar acionar o Samu em Salvador entre 2h e 2h40 da madrugada deverá usar canais alternativos de sexta-feira (16) a segunda-feira (19). Durante esses 40 minutos, nos quatro dias, o telefone 192 ficará indisponível devido a atualizações na infraestrutura tecnológica da Central de Regulação.

Nesse intervalo, os pedidos de atendimento de urgência e emergência deverão ser feitos pelo 190, da Polícia Militar, ou pelo 193, do Corpo de Bombeiros. Uma equipe do Samu ficará de prontidão no Centro de Operações e Inteligência (COI) para receber as solicitações encaminhadas por esses canais e dar continuidade à assistência.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a atualização busca aumentar a segurança e melhorar o funcionamento dos sistemas de comunicação do serviço, tornando o atendimento mais eficiente e confiável.