SALVADOR

Secretaria afirma que mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais

SSP informou que grupo fazia parte do BDM e teria participado de ataques armados contra uma facção rival

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 22:57

Homens mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais, diz SSP Crédito: Reprodução

Os nove homens mortos pela Polícia Militar no bairro de Cajazeiras XI, em Salvador, na tarde desta terça-feira (15), exibiam armas de fogo e siglas de facção nas redes sociais. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que aponta que as vítimas são integrantes da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM).



De acordo com a SSP-BA, o grupo é responsável por ataques armados contra uma facção rival na região de Cajazeiras no último mês. Nas imagens divulgadas pela secretaria, os suspeitos aparecem portando armas e consumindo bebidas alcoólicas.

Após serem feridos em uma região de mata de Cajazeiras XI, os nove homens foram encaminhados para o Hospital Eládio Lasserre, mas, segundo informações da Polícia Militar, as mortes foram confirmadas na unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.

Nove homens foram mortos em Cajazeiras 1 de 7

As circunstâncias das mortes e a atuação dos policiais militares envolvidos passarão pelos procedimentos legais cabíveis, “observadas as atribuições dos órgãos competentes”.

A PM afirmou, em nota, que equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Bpatamo) realizavam patrulhamento de rotina quando teriam sido alvo de disparos feitos por um grupo armado. Os homens teriam fugido pela mata, mas foram atingidos pelos policiais.