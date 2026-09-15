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Secretaria afirma que mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais

SSP informou que grupo fazia parte do BDM e teria participado de ataques armados contra uma facção rival

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 22:57

Homens mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais, diz SSP
Homens mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais, diz SSP Crédito: Reprodução

Os nove homens mortos pela Polícia Militar no bairro de Cajazeiras XI, em Salvador, na tarde desta terça-feira (15), exibiam armas de fogo e siglas de facção nas redes sociais. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que aponta que as vítimas são integrantes da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM).

De acordo com a SSP-BA, o grupo é responsável por ataques armados contra uma facção rival na região de Cajazeiras no último mês. Nas imagens divulgadas pela secretaria, os suspeitos aparecem portando armas e consumindo bebidas alcoólicas.

Após serem feridos em uma região de mata de Cajazeiras XI, os nove homens foram encaminhados para o Hospital Eládio Lasserre, mas, segundo informações da Polícia Militar, as mortes foram confirmadas na unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.

Nove homens foram mortos em Cajazeiras

Homens mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais, diz SSP por Reprodução
Homens mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais, diz SSP por Reprodução
Homens mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais, diz SSP por Reprodução
Homens mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais, diz SSP por Reprodução
Homens mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais, diz SSP por Reprodução
Segundo a PM, foram apreendidos quatro fuzis, duas carabinas, cinco pistolas, munições e porções de drogas após morte de nove homens nesta terça-feira (15), em Cajazeiras XI por Reprodução
Homens mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais, diz SSP por Reprodução
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Homens mortos em Cajazeiras exibiam armas e siglas de facção nas redes sociais, diz SSP por Reprodução

As circunstâncias das mortes e a atuação dos policiais militares envolvidos passarão pelos procedimentos legais cabíveis, “observadas as atribuições dos órgãos competentes”.

A PM afirmou, em nota, que equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Bpatamo) realizavam patrulhamento de rotina quando teriam sido alvo de disparos feitos por um grupo armado. Os homens teriam fugido pela mata, mas foram atingidos pelos policiais.

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Na ação desta terça-feira, a Polícia Militar comunicou que foram apreendidos quatro fuzis, uma carabina, uma espingarda, pistolas, um colete balístico, carregadores e drogas. Além das armas, munições e drogas, as autoridades encontraram um colete balístico com um dos homens. O objeto pode ter sido desviado do Exército Brasileiro, segundo a SSP-BA.

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