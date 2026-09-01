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Secretaria muda forma de agendamento das academias gratuitas de Salvador; confira

Com mais de 840 mil acessos desde 2024,

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 21:50

Academias gratuitas de Salvador têm novo método de agendamento
Academias gratuitas de Salvador têm novo método de agendamento Crédito: Vitor Santos / Sempre

As academias gratuitas de Salvador já acumulam cerca de 35 mil usuários fixos, que utilizam o serviço pelo menos duas vezes por semana. De acordo com a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), para atender uma demanda do público, o cadastro e o agendamento das aulas passaram a ser realizados pelo portal Salvador Digital.

Segundo o titular da Sempre, Júnior Magalhães, o processo será feito exclusivamente pela plataforma de serviços digitais da Prefeitura, por meio do endereço https://salvadordigital.salvador.ba.gov.br/servico/sempre-agendamento-para-academias-salvador118. A modernização do sistema era uma demanda dos próprios usuários, que reclamavam da falta de memória nos celulares.

“Fizemos uma reconfiguração do projeto da Academia Salvador para facilitar a vida do cidadão. Não vamos precisar mais de aplicativo, agora o serviço será através do portal Salvador Digital. Além disso, estamos fazendo uma nova comunicação visual com a identidade de Salvador. Essa é uma política pública importante, porque as academias são mais do que espaços de musculação; são estações de saúde”, afirmou o secretário.

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Quem já é cadastrado no portal não precisa refazer o cadastro; basta acessar e agendar as aulas. A nova plataforma permitirá funções que o antigo aplicativo não comportava, como vídeos de profissionais com orientações sobre a forma correta de realizar cada exercício. Atualmente, as academias contam com 89 professores formados em Educação Física e cerca de 30 estagiários, além de recepcionistas.

As academias implantadas pela Prefeitura de Salvador já registraram 840.323 acessos, conforme o último balanço da Sempre. A primeira unidade foi inaugurada em junho de 2024, no Dique do Tororó, e outras 14 foram entregues nos bairros de Amaralina, Barros Reis, Boca do Rio, Bonfim, Cajazeiras, Calabar, Imbuí, Itapuã, Largo do Tanque, Mané Dendê, Narandiba, São Caetano e São Tomé de Paripe, além do canteiro central da Avenida Bonocô.

Segundo Júnior Magalhães, o serviço será ampliado com a construção gradual de mais 15 academias na cidade. Além disso, a Prefeitura vai aumentar o número de aulas coletivas, como boxe, yoga, pilates, zumba e muay thai.

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