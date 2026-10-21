PREMIAÇÃO

Secretário de Mobilidade de Salvador disputa prêmio nacional do setor

Pablo Souza está entre os três finalistas do Prêmio PMU 2026

Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:04

Secretário Pablo Souza Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

O secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, está entre os três finalistas da categoria Profissional de Destaque na Mobilidade Urbana do Prêmio Parque da Mobilidade Urbana (PMU 2026). Em sua quarta edição, a premiação reconhece profissionais que contribuem para o desenvolvimento e a modernização do transporte e da mobilidade nas cidades brasileiras. O resultado será divulgado no dia 18 de novembro, em São Paulo.

A indicação ocorre em meio a mudanças no sistema de transporte público da capital baiana. Entre as principais iniciativas está a renovação da frota de ônibus, com a entrega inicial de 326 veículos climatizados em setembro e a previsão de incorporar cerca de 700 coletivos ao sistema ao longo de 2026. Os novos ônibus são equipados com ar-condicionado e motores com tecnologia Euro 6, que contribui para a redução das emissões de poluentes.

A ampliação do BRT Salvador também integra as ações destacadas. O sistema tem como objetivo melhorar a conexão entre diferentes regiões da cidade e reduzir o tempo de viagem dos passageiros. Em alguns trechos, deslocamentos que antes duravam cerca de 45 minutos passaram a ser realizados em aproximadamente 15 minutos. Na última pesquisa de satisfação QualiÔnibus, 82% dos usuários disseram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o serviço.

Na área de sustentabilidade, Salvador conquistou, em 2026, o Sustainable Transport Award, concedido pelo Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). O reconhecimento internacional levou em consideração iniciativas relacionadas à modernização do BRT, à eletrificação da frota, à acessibilidade e à inclusão.

A prefeitura também trabalha na viabilização da compra de 100 ônibus elétricos, em negociação com o Banco Mundial. Outras frentes incluem a ampliação dos corredores de transporte de alta capacidade, o incentivo à mobilidade ativa e a qualificação da infraestrutura urbana.

Para Pablo Souza, a indicação ao Prêmio PMU representa o resultado do trabalho desenvolvido pelas equipes responsáveis pelas políticas de mobilidade da capital baiana. O secretário também destacou a necessidade de dar continuidade às ações para melhorar o serviço oferecido à população.

“Recebo essa indicação com muita alegria, mas, sobretudo, como um reconhecimento ao trabalho de uma grande equipe que está transformando a mobilidade de Salvador. Estamos realizando a maior renovação de frota da história da cidade, ampliando o BRT, investindo em ônibus elétricos e buscando oferecer um transporte mais moderno, confortável e sustentável”, afirmou.

A cerimônia do Prêmio PMU 2026 será realizada às 18h do dia 18 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento deve reunir gestores públicos, especialistas, empresas e representantes do setor de mobilidade urbana de diferentes regiões do país. Na categoria disputada por Souza, serão anunciados um vencedor e duas menções honrosas.