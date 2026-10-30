Secretário de Salvador denuncia ameaça à mãe após crise na eleição: ‘Nenhuma divergência política justifica’

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Esther Morais
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11:10
O secretário municipal de Mobilidade (Semob) de Salvador, Pablo Souza, denunciou ter recebido, pelas redes sociais, uma mensagem com ameaças direcionadas à mãe. O caso foi divulgado pelo gestor nesta quinta-feira (29), após ele compartilhar uma captura de tela da conversa. Na mensagem, um homem identificado como Leo Cunha escreveu: “Desgraçado!!!! Que sua mãe morra!!!!”.
Pablo afirmou que a mensagem foi enviada pelo Instagram e desabafou sobre o impacto da ameaça na sua família. “Recebi uma mensagem desejando a morte da minha mãe, uma senhora de 82 anos que enfrenta o Alzheimer. Como filho, é profundamente doloroso ver minha família ser atingida dessa forma”, escreveu.
O secretário também afirmou que entende o dever de prestar contas, ouvir críticas e esclarecer os fatos relacionados à sua atuação pública, mas destacou que divergências políticas não justificam ameaças contra familiares.
“Como secretário, compreendo meu dever de prestar contas, ouvir críticas e esclarecer os fatos. Tenho cumprido as determinações da Justiça e confio em uma apuração justa. Mas nenhuma divergência política justifica ameaças ou tamanha crueldade”, declarou.
Pablo informou que está adotando medidas judiciais e denunciando a mensagem à plataforma. A reportagem não conseguiu contato com o homem identificado na captura de tela. O perfil aparece com as mensagens restritas, o que impediu o envio de uma solicitação de posicionamento.
A denúncia ocorre em meio à repercussão da crise no transporte público de Salvador durante o segundo turno das eleições, no domingo (25), quando ao menos 75 ônibus foram impedidos de sair das garagens. Segundo a Semob, os veículos precisaram retirar adesivos com propaganda eleitoral do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que provocou atraso.
O caso levou o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) a determinar a prisão em flagrante do secretário Pablo Souza, que estava em Paris, mas a ordem foi revogada no dia seguinte. A Justiça Eleitoral, no entanto, determinou que os fatos fossem encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral e à Polícia Federal para investigação de possíveis crimes eleitorais.