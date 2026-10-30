DENÚNCIA

Secretário de Salvador denuncia ameaça à mãe após crise na eleição: ‘Nenhuma divergência política justifica’

Pablo Souza afirmou ter recebido mensagem desejando a morte da mãe, de 82 anos

Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11:10

Secretário de Salvador denuncia ameaça à mãe após crise na eleição: ‘Nenhuma divergência política justifica’ Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

O secretário municipal de Mobilidade (Semob) de Salvador, Pablo Souza, denunciou ter recebido, pelas redes sociais, uma mensagem com ameaças direcionadas à mãe. O caso foi divulgado pelo gestor nesta quinta-feira (29), após ele compartilhar uma captura de tela da conversa. Na mensagem, um homem identificado como Leo Cunha escreveu: “Desgraçado!!!! Que sua mãe morra!!!!”.

Pablo afirmou que a mensagem foi enviada pelo Instagram e desabafou sobre o impacto da ameaça na sua família. “Recebi uma mensagem desejando a morte da minha mãe, uma senhora de 82 anos que enfrenta o Alzheimer. Como filho, é profundamente doloroso ver minha família ser atingida dessa forma”, escreveu.

O secretário também afirmou que entende o dever de prestar contas, ouvir críticas e esclarecer os fatos relacionados à sua atuação pública, mas destacou que divergências políticas não justificam ameaças contra familiares.

“Como secretário, compreendo meu dever de prestar contas, ouvir críticas e esclarecer os fatos. Tenho cumprido as determinações da Justiça e confio em uma apuração justa. Mas nenhuma divergência política justifica ameaças ou tamanha crueldade”, declarou.

Pablo informou que está adotando medidas judiciais e denunciando a mensagem à plataforma. A reportagem não conseguiu contato com o homem identificado na captura de tela. O perfil aparece com as mensagens restritas, o que impediu o envio de uma solicitação de posicionamento.

A denúncia ocorre em meio à repercussão da crise no transporte público de Salvador durante o segundo turno das eleições, no domingo (25), quando ao menos 75 ônibus foram impedidos de sair das garagens. Segundo a Semob, os veículos precisaram retirar adesivos com propaganda eleitoral do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que provocou atraso.