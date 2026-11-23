CULTURA AFRO

Sede histórica do Ilê Aiyê ganha nova estrutura após reforma de R$ 8 milhões em Salvador; veja o que mudou

Senzala do Barro Preto, no Curuzu, passou por obras nos oito pavimentos e terá espaços para aulas de dança, informática e atividades da Escola Mãe Hilda

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 15:51

Sede histórica do Ilê Aiyê ganha nova estrutura após reforma de R$ 8 milhões em Salvador; veja o que mudou Crédito: Adam Vidal / Secom PMS

A Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê, teve as obras de requalificação concluídas em Salvador. Localizado no Curuzu, o espaço recebeu investimento de aproximadamente R$ 8 milhões da Prefeitura e passou por intervenções nos oito pavimentos, que somam 5,4 mil metros quadrados de área construída.

A conclusão foi anunciada após uma vistoria realizada nesta segunda-feira (23), com a presença da vice-prefeita Ana Paula Matos e representantes do Ilê Aiyê e de órgãos municipais. A previsão da Prefeitura é entregar o equipamento nos próximos dias, ainda durante a programação do Salvador Capital Afro, no mês da Consciência Negra.

Veja imagens da saída do Ilê Aiyê 2026 1 de 11

Entre as melhorias estão a climatização dos ambientes, tratamento acústico, instalação de rampas e adaptações para pessoas com deficiência. A cobertura também recebeu um sistema de energia solar e teve todas as telhas substituídas.

Segundo Ana Paula Matos, a requalificação vai permitir ampliar as atividades culturais e educativas desenvolvidas pela instituição. O projeto prevê salas para aulas de dança e informática, além de espaços voltados ao fortalecimento do trabalho da Escola Mãe Hilda e à implantação de uma cozinha ancestral.

O que mudou na sede do Ilê Aiyê

A reforma contemplou diferentes ambientes da Senzala do Barro Preto. Entre as principais estruturas estão um palco climatizado de 102 m² e um auditório também climatizado, com 540 m². O espaço ganhou ainda foyer, bares, camarins e infraestrutura de apoio para shows e espetáculos.

Também foram realizadas intervenções em salas de dança, estúdio de som, diretoria, reuniões e áreas administrativas. A cozinha industrial recebeu portas de aço inox, enquanto o estúdio ganhou portas acústicas.

As obras incluíram ainda melhorias na iluminação, pisos, bancadas, instalações elétricas e hidrossanitárias, além da implantação de sanitários femininos, masculinos e adaptados para pessoas com deficiência. O sistema de climatização foi renovado e uma subestação elétrica particular foi instalada.

Escola Mãe Hilda também será beneficiada

A requalificação contempla a estrutura utilizada pela Escola Mãe Hilda, que funciona na sede do Ilê Aiyê e desenvolve atividades de educação, formação cultural e valorização da identidade negra com crianças e jovens da comunidade. A expectativa é que os ambientes renovados ofereçam melhores condições para a continuidade das ações educativas e culturais realizadas pela instituição, que mantém atuação no Curuzu para além do Carnaval.

Fundado em 1974, o Ilê Aiyê é reconhecido como o bloco afro mais antigo do Brasil e se tornou uma das principais referências da cultura afro-brasileira. Além dos desfiles carnavalescos, a entidade desenvolve projetos de educação, cultura, cidadania e enfrentamento ao racismo.