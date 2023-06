Sefaz assume compromisso e implementará medidas em prol da agenda ESG

. Crédito: Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Os debates trazidos pelo II Fórum ESG Salvador serviram como impulsionador para que a Secretária Municipal da Fazenda (Sefaz) Giovanna Victer assinasse uma carta de compromisso, que garante a implementação de medidas alinhadas com questões ambientais, sociais e de governança. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (31), último dos dois dias do evento, realizado no Porto de Salvador.

Entre os compromissos firmados pela Secretaria da Fazenda de Salvador estão: a criação de um Comitê de Ética, estruturação da área de compliance, implementação de um plano anual de treinamento para promover conhecimento sobre ESG e a estruturação de um mapa de riscos.

As medidas, que serão colocadas em prática ainda neste ano, alinham o órgão público com a sustentabilidade corporativa e transparência - princípios do ESG. A sigla, traduzida para o português, significa Ambiental, Social e Governança.

“Viemos retomar o diálogo com a sociedade em relação aos compromissos da Sefaz com a agenda ESG. No ano passado, nós ampliamos ações de diversidade e diálogo com a ouvidoria e, agora, estamos assumindo o compromisso de realizar uma série de ações, como o treinamento de servidores e a revisão do nosso Código de Ética”, pontuou Giovanna Victor.

Os pilares trazidos pela sigla ESG servem como indicadores de que um órgão público ou uma empresa privada é sustentável no seu caráter empresarial. Para isso, são necessárias ações que interferem positivamente na conduta corporativa, como práticas anticorrupção, transparência e auditorias.

Renata Correia, diretora do CORREIO, comemorou que a segunda edição do Fórum ESG, realizado pelo jornal e pelo Alô Alô Bahia, tenha impulsionado o comprometimento da Prefeitura de Salvador com a agenda ESG. “A sociedade se move quando o setor público e o privado estão na mesma página. É muito bom ver que as provocações trazidas pelo Fórum ajudaram a prefeitura, através da Sefaz, a implantar práticas e renovar outras alinhadas à agenda ESG”, afirmou Renata Correia.

Confira todos os compromissos assumidos pela Secretaria Municipal da Fazenda com a agenda ESG: Criação de um Comitê de Ética e elaboração de seu regimento interno, com o objetivo de fortalecer a governança e garantir conduta ética nas suas atividades; Estruturação da Área de Compliance na Sefaz, visando aprimorar controles internos e promover conformidade com a agenda ESG; Revisão do Código de Ética para os colaboradores da Sefaz; Implementação do plano anual de treinamento direcionado a toda liderança e colabores da Sefaz, com o intuito de promover conhecimentos e habilidades nas áreas do ESG; Estabelecimento de um plano anual de Comunicação para disseminar informações, iniciativas e resultados no campo da agenda ESG; Estruturação de Mapa de Riscos, com objetivo de instituir política e metodologia de avaliação de fornecedores e terceiros, com os quais a Sefaz se relaciona, identificando aspectos críticos relacionados à sustentabilidade ambiental, social e de governança.