TRANSPORTE

Segundo domingo do Enem segue com gratuidade no transporte público de Salvador

Benefício será válido das 9h às 20h e poderá ser utilizado por candidatos com cartão estudantil ativo ou comprovante de inscrição no exame

Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 18:55

Linhas de ônibus na Cidade Baixa são alteradas a partir de hoje (15) por causa de obra; saiba quais Crédito: Lucas Moura/ Secom PMS

Os candidatos que farão o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 em Salvador poderão utilizar gratuitamente o transporte público neste domingo (15). A isenção da tarifa será oferecida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), das 9h às 20h, e estará disponível inclusive para quem não possui cartão de meia passagem estudantil.

Para garantir o benefício, os estudantes poderão apresentar o cartão de meia passagem estudantil ativo ou o comprovante de inscrição no Enem. No caso de quem não possui o cartão, o documento deverá ser apresentado ao cobrador, que fará a liberação da catraca após a conferência das informações. O procedimento permite que as viagens sejam contabilizadas no sistema de bilhetagem eletrônica.

A operação especial também prevê reforço na circulação de ônibus nas estações de transbordo da capital baiana. A ampliação do atendimento está programada para os períodos de maior movimento, tanto pela manhã, antes da abertura dos portões dos locais de prova, quanto após o encerramento do exame.

A Semob também terá equipes acompanhando o funcionamento do transporte público durante todo o período. O monitoramento será realizado pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que utiliza o sistema de GPS instalado nos ônibus para acompanhar a circulação dos veículos em tempo real.

A ferramenta permite verificar o deslocamento da frota desde a saída das garagens até a operação nas linhas, corredores viários e estações. Também são fiscalizados o cumprimento dos horários e a realização das viagens previstas.

Além do acompanhamento remoto, agentes da secretaria estarão posicionados em pontos estratégicos da cidade para observar a prestação do serviço e identificar eventuais necessidades de ajustes na operação.